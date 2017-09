Miembros de UCESG explican sobre los cambios más importantes en la Estudiantina

El responsable del área Prensa de la Estudiantina, Tomás Fischer clarificó sobre los cambios que se producirán este año en la Estudiantina, a diferencia de ediciones anteriores. Por ejemplo la Estudiantina no se hará el domingo, sino que finalizará el sábado. Y el otro cambio tiene que ver con las materias que se incluirán en el concurso de conocimientos o Certamen Cultural.

Se le preguntó, en primer término, sobre qué tiene de distinto la Estudiantina de este año. En declaraciones al programa “Panorama Local” que se emite por Canal 2 de Goya Visión, y en referencia a lo que los chicos podrán ver en esta ocasión, Tomas Fischer comentó: “Bueno, el primer cambio que se va a notar es que en años anteriores se hacía los días jueves, viernes, sábado y domingo. Pero este año no se va a hacer domingo sino será jueves, viernes, sábado. El jueves habrá una mega jornada donde comenzarán las actividades deportivas a las 8 de la mañana. Se hace un corte a las 9 para hacer el acto de apertura hasta las 10. Luego continúan las actividades hasta las una de la tarde. A las 14,30 en AGDA comienza el Cultural hasta las cinco y media. Se cambiaron las materias de Lengua y Literatura; Formación Etica y Ciudadana por Geografía y Matemática e Historia

¿Por qué no domingo?. Respondió Fischer: “No domingo por una cuestión de que los chicos que participan terminan cansados y muchas veces hubieron quejas de los profesores de que los chicos, al otro día, no vienen a la escuela porque la Estudiantina te agota”.

¿Por qué se cambiaron las materias del Cultural?. Fischer explicó: “Las que se sumaron son “exactas”, no tienen un margen de error. Formación Etica se sacó porque había leyes que según la bibliografía estaba en vigencia pero según las nuevas leyes que se hacen ahora, quedaron fuera de vigencia. Entonces los chicos decían que la pregunta estaba correcta o no porque se informaban por lo que pasaba ahora. Por eso se sacó. En tanto que Lengua y Literatura se sacó porque en años anteriores se dio “El Poema del Mio Cid” que es del Ciclo Orientado y no todas las escuelas las dan”.



ESPACIO DE ARTE

Fischer también señaló: “Se agregó el espacio de arte donde pueden participar chicos de cualquier institución educativa. No es de carácter competitivo. Pueden participar en teatro, danza, poesía, lo que quieran interpretar en ese espacio”.

¿Qué recomienda Fischer?. Respondió: “Que disfruten porque, en fin, nosotros trabajamos para que la Estudiantina salga de la mejor manera. Es de todos y yo como estudiante me siento parte y quiero que todos se sientan parte de ello”.



MUCHAS EXPECTATIVAS

La alumna Luz Piazza del Instituto “Presbítero Manuel Alberti” habló de las expectativas en torno a la gran fiesta de la Estudiantina.

En declaraciones al noticiero “Panorama Local” que se emite por Canal 2 de Goya Visión, la alumna comentó: “Soy representante del Instituto. Estamos felices de poder participar otra vez en la Estudiantina junto a las otras escuelas. A nosotros nos tocó la parte de contratos. Una parte fuerte de la organización de la Estudiantina. Estamos con todo poniéndole pilas para que todo salga bien”.

“Los chicos están felices, tuvimos muchos equipos, son cerca de 200 inscriptos en nuestra escuela muy contentos”, dijo.