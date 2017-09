Gerardo Bassi sobre apelación a su candidatura: "Esperemos con mucha templanza, serenidad, el dictamen del Superior Tribunal de Justicia", dijo el Intendente

El jefe comunal comentó que la opción más sencilla es que el pueblo se exprese libremente el domingo 8 de octubre y que después se cuenten lo votos. “Seguimos trabajando. Hay una definición que no depende de nosotros. Hemos sido muy claros: he sido una vez Intendente y puedo ser reelecto. Existen antecedentes. Ya la jueza electoral y la Cámara fallaron a favor nuestro”, dijo el profesor Bassi.El intendente Gerardo Bassi fue consultado sobre el fallo de la Cámara Electoral que habilitó su candidatura y de la apelación que interpuso la UCR, el Partido Popular y el ARI y deberá expedirse el Superior Tribunal de Justicia.En declaraciones al programaque se emite por, el jefe comunal goyano dijo que está tranquilo, trabajando con templanza para resolver los problemas de la gente.Entre otros conceptos el profesor Bassi expresó: “Yo espero que si (que el Superior Tribunal de Justicia es la última instancia). Les quiero aclarar a los goyanos que a mi nada me saca de eje. Sigo trabajando. Me parece que en democracia no dejar participar a un Intendente que pueda ser sin dramatizar para que la gente libremente se exprese y después de las seis de la tarde del domingo 8 de octubre contemos lo votos. Es mucho más sencillo que esta politiquería barata, que a mí no me mueve el amperímetro… Hace 20 días estoy en la calle recorriendo los barrios con dos personas que me acompañan sin cámaras, cara a cara, sabiendo que se hizo mucho, que falta mucho, tomando nota de las necesidades, las prioridades, a pesar de los descuentos en la coparticipación que nos hacen con toda una intencionalidad. Pero nosotros, con mucha dignidad, entereza, vamos a seguir trabajando firmemente hasta el 10 de diciembre”.Sobre la apelación, dijo: “Nada. La tranquilidad de estar trabajando fuerte. Seguimos trabajando. Hay una definición que no depende de nosotros. Hemos sido muy claros: he sido una vez Intendente y puedo ser reelecto. Existen antecedentes. Ya la jueza electoral y la Cámara fallaron a favor nuestro. Esperemos con mucha templanza, serenidad, el dictamen del Superior. Mientras tanto, tenemos el fin de semana con artesanos, colaborando con la peregrinación a Itatí; con la Estudiantina, donde daban recién los números: 10 mil pibes que concurren, sin una gota de alcohol. El día domingo donde no hay actividades, tenemos la presencia de dos conjuntos de cumbia que le gusta a la juventud. Tenemos la posibilidad que a fin de septiembre tengamos el segundo encuentro de orquestas; el segundo Goya Rock que atrae a mucha gente; la 17º edición de la feria franca; la Semana de Goya con la pintura de la Iglesia Catedral”