Gerardo Bassi inauguró ayer una nueva obra de cordón cuneta, iluminación y ripio en Zona Sur

El intendente Gerardo Bassi encabezó ayer a la tarde el acto de inauguración de 140 metros de iluminación, ripio y cordón cuneta que concretó la Municipalidad de Goya en el pasaje Simeón Santuchos y Av. Juan Domingo Perón. Es una obra ejecutada con recursos propios, dándoles una mejor calidad de vida a los vecinos.

A pesar de la lluvia que estaba por desatarse, el acto se realizó igual, en el tramo de la cortada ubicada entre la avenida Juan Domingo Perón y la calle Belgrano, donde se hicieron presentes muchos vecinos, funcionarios y concejales



CONCEJAL GONZALEZ

Previo al corte de cintas, los vecinos expresaron su agradecimiento por la obra. También, habló el concejal y presidente del Concejo Deliberante quien les dijo a los vecinos que en octubre se deciden muchas cuestiones que le afectarán directamente. Puso como un ejemplo el boleto estudiantil gratuito que este gobierno del intendente Bassi les dio a los estudiantes para que puedan ir a la escuela y que la gestión anterior vetó su momento.

Entre otros conceptos, Juan Domingo González expresó: “Somos la caja de resonancia de las demandas de los vecinos en un año de mucha crísis a nivel nacional, donde baja el consumo, donde el desempleo crece más, la coparticipación nacional baja y el gobierno provincial trata de apretar a municipalidades como la nuestra para que no puedan dar respuesta a los vecinos. Esto requiere que lo goyanos estemos más unidos que nunca; requiere que los goyanos seamos conscientes del estado de las cosas y en función de eso podamos pensar en cosas cómo tomar una decisión el 8 de octubre”.

González resaltó: “nos vienen diciendo que si se junta Municipio - Nación y Provincia todo va a estar mejor. Consideramos que si se juntan Municipio y Provincia con esta Nación que tanto le ha quitado a los que menos tienen es lo peor que nos puede pasar. Si vamos a atar nuestra suerte a la insensibilidad de un gobierno que viene quitando beneficios a los jubilados, a los discapacitados; que viene generando mayor desocupación y pobreza… Si nos dice que la salvación está en que el Municipio se ate a Nación - Provincia estaríamos en un mal camino. Por eso pensamos distinto y planteamos algo al revés. Pensamos que si se avanza así estaremos perdiendo muchos más derechos adquiridos. Uno de ellos, para nombrarlo, es una visión que tiene esta gestión que es el boleto estudiantil gratuito, un derecho adquirido de muchos jóvenes y de la ciudad, que hoy por una decisión política acceden a un beneficio en un momento de crisis. En su momento presentamos el proyecto en el Concejo Deliberante que permitía a muchos jóvenes el boleto estudiantil pero el, en ese momento, intendente Osella vetó esa ordenanza. En cambio, el intendente Bassi decidió avanzar con ese proyecto y hoy es una realidad. De esas cosas estamos hablando. Esas son las decisiones que se vienen el 8 de octubre”.

“Cuando dice el intendente Bassi que Goya está sola contra el mundo es verdad. Sabiendo que hay que cuidar los intereses de los goyanos. Por eso estamos inaugurando una obra más”, puntualizó Juan Domingo González.



INTENDENTE BASSI

El intendente Bassi, responsable político de todas las obra que se vienen inaugurando, enumeró y valorizó cada una de las más recientes acciones que viene haciendo este gobierno y mencionó otras que se vienen próximamente, como el apoyo a la Estudiantina con un gran concierto de música popular para los jóvenes, el próximo fin de semana

Entre otras cosas el jefe comunal expresó: “Ni el mal tiempo ni la demora nos para. Nadie nos a parar. Acá estamos los goyanos de pie, con dignidad, con mucho coraje y valentía. Esta es una cortada que queríamos inaugurar. Veníamos con Juan Domingo diciendo que se venía el tiempo pero no queríamos dejar de ver (inaugurada) esta obra. “Estuvimos con Nito y Cecilia caminando por los barrios y la verdad, la demanda es enorme, una demanda que vamos a poder suplir y dar respuesta. Es una demanda que no tiene color político sino la necesidad, la urgencia de una respuesta rápida y eficiente”.

Gerardo Bassi continuó diciendo: “Estamos aquí inaugurando obras pero también estuvimos en la zona sur con teatro a la carta, con funciones libres y gratuitas para todos; estuvimos la semana pasada despidiendo a los chicos del Club Municipal que viajaron a Rafaela y jugaron con equipos de Brasil, Boca Juniors; chicos que a través del deporte y estas políticas de inclusión se pueden educar y mejorar. Para nosotros la obra de infraestructura de la avenida Neustadt, el agua al Puerto, el boleto estudiantil, la ayuda en combustible a la zona rural… Es importante pero también queremos darle contenido a la vida de nuestros pibes”.

“Estuvimos lanzando la Fiesta de la Feria Franca con la actividad que va a haber en la plaza Mitre, con productores que acercan su producto natural a la mesa de los goyanos, sin intermediarios, gana el que produce y los que consumimos, también”, remarcó.

El Intendente mencionó también varias acciones de gobierno como el próximo evento que se hará el día 24 de septiembre en el ferrocarril, con dos grupos de cumbia para festejar el Día del Estudiante y la Primavera. Y el segundo encuentro de orquestas, en noviembre.

“Estamos en un tiempo electoral donde las palabras se ahuecan de tanto utilizarlas, recobremos el sentido, el contenido y el compromiso de nuestras palabras, en un tiempo de tanto pantallismo mirarnos a los ojos, abrazarnos fuerte, con mucho amor, tenemos memoria colectiva de un tiempo mejor que va a venir con fe, esperanza, unidos. Solamente unidos Goya a va a seguir haciendo más. Los convoco a trabajar fuerte, a convencer, militar, tenemos que ganar el 7, no por nosotros sino por los vecinos que tanto nos necesitan”, puntualizó el jefe comunal.-