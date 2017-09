En el mes del estudiante: Vuelven, una vez más, los recitales gratuitos a la ciudad de Goya

El Municipio de Goya, gracias a la gestión Gerardo Bassi, continúa generando espacios de participación con diferentes propuestas culturales. En el mes del Estudiante y de la primavera, llegan dos actividades con acceso libre y gratuito; alternativas para todo tipo de público.



El próximo 24, en la Ex Estación del Ferrocarril desde las 16:00 horas llegan: “Canto Para Bailar” y los pibes de “La Liga”; en el marco de la estudiantina y el día de los estudiantes.

Además, para continuar con la agenda, los días 30 de septiembre y 1 de octubre, se llevará a cabo la Segunda Edición del Goya Rock con más de 15 bandas locales y de la región, consagradas a nivel nacional e internacional. El evento se desarrollará en el Playón de la Costanera, con acceso libre y gratuito.

Programa para el sábado 30 Septiembre: 1 nuevo orden (cts); Legado (Goya); The Pueblo (Santa lucia); Abra cadabra(Goya); Mesopotamicos(Goya-Bs.As); Altos vuelos(Goya); Superlasciva(Goya-BsAs); Rompiendo Espejos, tributo a callejeros (Santa Fe); Amplitub(Goya); Carpinchos (Cts); De Goya (Goya-Cts); Entidad Fractal (Goya); Peligro de Aborto(Cts);

Programa para el domingo 1 de octubre: Katmandu (Goya); Sin Fines de lucro (Esquina); Kalakawas(Bella Vista); Erratico(Goya); Los Pakidermos(Goya-Bs as); Cuando kieras Rock (Goya); La Murga (Goya-Cts).