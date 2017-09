En el marco de su anivesario: Feria Franca y Asociación de Artesanos “Unión y Progreso”, informaron su grilla de actividades

El intendente Gerardo Bassi presidió este martes una conferencia de prensa en el Salón de Acuerdos del palacio comunal, con motivo del lanzamiento de los festejos por el 2° Aniversario de la Asociación de Artesanos “Unión y Progreso”, y 17° cumpleaños de la Feria Franca. La celebración se realizará con una gran feria que se desarrollará del viernes 15 al domingo 17 de septiembre en la plaza Mitre. En la conferencia se informó sobre la grilla completa de actividades y el gran festival que preparan para el acontecimiento.En primer lugar, Francisco Fernández, de la subsecretaria de Agricultura Familiar destacó el crecimiento continuo que tuvo la Feria Franca desde sus inicios en el galpón ubicado en calle “Juan Esteban Martínez”. Y aseguró que desde su área, como técnicos se comprometen a seguir ayudando a los pequeños productores para que así puedan haber más ferias francas. De tal modo, que con el asesoramiento técnico respectivo la Feria Franca sea el lugar donde “el consumidor vaya y pueda encontrar productos sanos y de calidad y sabiendo que están apoyando la economía social”.También dirigió unas palabras, la presidenta de la Feria Franca, Yolanda Kogan, donde destacó que “la feria franca cumple 17 años y en este cumpleaños una vez más miramos el camino recorrido y nos enorgullecen los logros a través de la lucha cotidiana que desde siempre lleva adelante la agricultura familiar y sobre todo a través de estos 17 años como organización, donde no solamente somos productores trabajadores de la tierra sino somos una organización y los invitamos a todos a compartir nuestros 17 años, los días 29 y 30 de septiembre en la plaza Mitre. Damos gracias por el lugar, para nosotros es nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra lucha”.También la secretaria de la Asociación Unión y Progreso, Ángela Martínez, en relación a los dos años de la entidad dijo: “Queremos agradecer a la ciudadanía en general por el apoyo que tenemos aun a pesar de ser tan jóvenes como institución, ya tenemos nuestra personería jurídica. Además, debo agradecer a la Municipalidad que nos da la oportunidad de estar en la plaza. Hay muchos artesanos que viven de esto, queremos que nos sigan apoyando, tanto el Municipio como nuestro pueblo. La fiesta serán los días 15, 16 y 17 de septiembre, donde habrá danzas, zumba e invitamos a todos los artesanos de Goya y de otros lugares. Estamos orgullos de cumplir nuestro segundo aniversario”.Luego dirigió unas palabras, el director de Asociativismo, Microemprendimiento y Economía Social, Lisandro Paleari: “La Asociación nació en esta gestión. Le dimos el apoyo y el acompañamiento para poder juntarse y seguir en continuo crecimiento. Las actividades por este aniversario las iniciamos el viernes donde habrá una apertura de lo que es la fiesta, en plaza Mitre, donde habrá grupos de danza, zumba y música para compartir y festejar con los artesanos y vecinos que se acercan, finalizamos el domingo”.Destacó que las “políticas de Estado municipal no solo le da la posibilidad y apertura a los feriantes y artesanos, sino que sirve para fomentar la producción primaria. Nosotros reforzamos, apostamos en la organización para que tengan nuevos espacios de comercialización, darles más seguridad con distintas obras. Este es el camino que siguió esta gestión”.Finalmente, el intendente Bassi se refirió a las últimas acciones de la gestión, como la colocación de monumentos o muñecos relacionados con la historieta argentina realizados en espacios públicos de Goya. Reflexionó: “Estamos lanzando esto y este enorme creador de Mafalda, nos hace pensar en un tiempo electoral, donde las palabras se ahuecan de tanto pronunciarlas, me pregunto si para hablar pusiéramos la mismas ganas, y voluntad para hacer y construir entre todos. Entonces, me parece que son tiempos de evitar las puestas en escena. Se nota mucho. Estoy convencido que a los vecinos no se les engaña más, a veces el politólogo pretende pasarse de vivo y dice que la gente no se da cuenta… La gente mira, nos observa; de los feriantes, de ese paseo obligado del sábado a la mañana por la Feria donde no solamente es la venta sino el asesoramiento. No se trata de vender cualquier cosa de ocasión, me parece que es tiempo de comprometernos, de no pensar que nadie refunda cuando llega al cargo, de hacernos iluminados, no. Somos uno más”.