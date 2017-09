Sofía Brambilla: “El verdadero trabajo es llegar con el mensaje”

Sofía Brambilla, candidata a diputada nacional del PRO, dentro de ECO- Cambiemos, remarcó que en la campaña hacia el 8 de octubre para gobernador y vice, el principal trabajo que hacen es ir casa por casa y hablar con los vecinos, escucharlos, saber de sus necesidades y expresarles de la oportunidad histórica que tiene Corrientes, de alinear municipio, provincia y nación.“El mensaje que tenemos es que por primera vez Corrientes está en una posición muy favorable para despegar con un presidente como Macri que confía en la provincia, con inversiones que necesitábamos los correntinos, porque la provincia no podía hacer obras por sus medios, es la oportunidad histórica para alinear municipio, provincia y nación para generar empleo genuino, para generar viviendas, servicios públicos, generar producción, industria” expresó Brambrilla.“Muy mal nos hizo a Corrientes por no ponerse a disposición del gobierno nacional en su momento, no entramos en el presupuesto con ciertas obras y hoy lamentablemente tenemos que decir que hoy el gobierno no discrimina, que tiene personas idóneas con vocación de servicio” manifestó.“Ir casa por casa es el verdadero trabajo, llegar con el mensaje, tomar contacto con la gente, caminar a diario y tratar de escuchar demandas, críticas constructivas, demandas, y necesidades” mantuvo la candidata del PRO.