Goya conmemoró el 129º Aniversario del fallecimiento de Sarmiento y Día del Maestro

El intendente Gerardo Bassi presidió la ceremonia oficial organizada por la “Asociación Mutual de Maestros” y “Biblioteca Popular Sarmiento” de Goya. El acto se llevó a cabo ayer a las 10:00 en la plaza Pedro Ferré. Honraron al gran maestro argentino y como es habitual, entregaron los “Premios Sarmiento”.En una ceremonia llevada a cabo ayer 11 de septiembre, frente a la Plaza "Pedro Ferré" de nuestra ciudad, se conmemoró un nuevo aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento y el "Día del Maestro". Durante el acto se procedió a la entrega del premio "Sarmiento" y el intendente Gerardo Bassi exhortó a los jóvenes a formarse para afrontar con dignidad el mundo laboral.El acto organizado en forma conjunta por la “Asociación Mutual de Maestros”, “Biblioteca Popular Sarmiento” y la Municipalidad de Goya. Comenzó pasadas las 10 horas y contó con la presencia del Intendente municipal Gerardo Bassi; directivos de la Asociación Mutual de Maestros; delegaciones escolares; representantes de instituciones culturales; de consejos vecinales y público en general.Tras la entonación del Himno Nacional, la vocal titular del consejo directivo de la Biblioteca Popular, profesora María Alicia Reina, expresó: “Sarmiento es una figura polifacética de nuestra historia. El más polémico, por un lado quienes lo valoraban, lo ponderaban y por el otro quienes lo odiaban, lo temían… temían su palabra aguda, filosa, punzante, no se callaba nada… las palabas las expulsaba como dardos”.La docente analizó la faceta de Sarmiento como creador de bibliotecas populares. Y luego expresó: “Diseñó el proyecto de biblioteca populares, realizó un estudio meticuloso sobre el libro, su difusión, su conexión con el lector, metodologías. Se preocupó por las imprentas editoriales, por cada 8 mil libros que se editaban en Francia acá no pasaban de 40. Por todos estos obstáculos y escollos que hubo que superar; por eso hoy entendemos que su obra fue colosal. Fue por su esfuerzo que la ley 419 fue promulgada en 1870 por la cual se crean las bibliotecas populares, con el auspicio privado pero con subsidios del Estado. La primera biblioteca popular nació en San Juan, pueblo natal de Sarmiento, bajo su iniciativa y la contribución de las asociaciones particulares que se proponen difundir libros y la cultura en sí… Por eso debemos tener en cuenta que para sarmiento el libro es lo más importante, el libro ilustra para la vida, por eso también no debemos olvidar su memoria, este sanjuanino pecho de bronce y corazón de fuego”.Luego hizo uso de la palabra, el intendente Gerardo Bassi, quien destacó: “Feliz día del Maestro, de la Maestra. Escuchaba un audio del señor obispo refiriéndose al maestro. En estos tiempos que corren la responsabilidad y el compromiso de cada uno de nosotros. Digo nosotros porque yo también me siento un docente más, y lo voy a ser durante toda la vida. Creo que es un tiempo en donde debemos imperiosamente intentar inculcar valores, conductas, por supuesto los conocimientos específicos para que nuestros niños y jóvenes estén preparados”.El intendente Bassi remarcó: “Queridos chicos. Hoy deben estar preparados, aquellos que no lo hacen van a tener muchas dificultades, sepan claramente que quien no pone la cabeza va a tener que poner el hombro duramente por todo el tiempo que dure su vida. En ese conocimiento, el maestro también despierta vocaciones y decirles también a nuestros niños y jóvenes que el privilegio de vivir haciendo lo que a uno le gusta es una maravilla. Levantarse todos los días con ganas de trabajar, de hacer, de crear, de investigar, en lo que a uno le gusta”.“Por supuesto, estamos transcurriendo un tiempo que se avecina de elecciones y también este hecho de poder elegir, desde el año 83 a nuestras autoridades con un voto libre, absolutamente sin condicionamientos de nada, nos da la posibilidad también de esa selección y que este momento o ese proceso previo a las elecciones también sea una escuela para la vida en este intento de generar puentes, de consenso, de diálogo articulaciones, no trincheras, no riñas callejeras, no gritos, sino una actitud serena, de mucha templanza, intentando quienes acumulamos juventud ponerle cierta sabiduría desde camino recorrido, pero también escuchar a nuestros jóvenes tan potentes, tan soñadores, tan idealistas”.“Es el Día del Maestro y en lo personal me acuerdo de mi papá maestro rural de la escuela 61 hoy 461 en Granja Amelia; mi papa era docente y decente. Nos dejó el legado de intentar seguir caminando por esa vereda. Los felicito a todos los maestros, a todos los que somos orgullosos de nuestra profesión, de los que ponen muchas ganas, mucha pasión, voluntad, disciplina, todos los días para enseñar a nuestros alumnos. Esperemos con la confianza de este tiempo de tanto pantallismo, de tantas pantallas que acompañan a nuestros niños y jóvenes, de que no perdamos la posibilidad de comunicarnos cara a cara mirándonos a los ojos, dándole la mano, abrazando fuertemente… No son tiempos para débiles, son tiempos para aquellos que tienen coraje para tratar de mejorar día a día esta nuestra Goya querida, feliz Día del Maestro”.En la continuidad del acto, la profesora Marisa Báez leyó una semblanza como reconocimiento a la tarea solidaria de mecenazgo de Rogelio Norberto Maciel, protector y benefactor de la Biblioteca Popular Sarmiento, recientemente fallecido, por su colaboración material para la construcción y equipamiento permanente de la sala temática regional e informática de la biblioteca Sarmiento.Seguidamente, se depositaron ofrendas florales ante el monumento a Domingo Faustino Sarmiento. En representación de la Municipalidad de Goya, lo hizo el intendente Gerardo Bassi acompañado por el asesor letrado Mario Quiroz y el presidente del Concejo Deliberante, Juan Domingo González. También lo hicieron las integrantes de la Asociación Mutual de Maestros, la presidenta Marisa Báez y la secretaria del consejo directivo, Ana Salinas. Seguidamente se cantó el Himno a Sarmiento.Después, procedió a la entrega del premio Sarmiento, el profesor Julio Norberto Gutiérrez Cocito, conductor y creador del programa radial "La historia, ustedes y yo", que instituyó la distinción.El profesor Julio Norberto Gutiérrez Cocito expresó en primer término el destaco que se llegó a elegir a los premiados “luego de escuchar propuestas, currículum, nombres y un intenso trabajo”. Fueron seleccionados, nominados y galardonados: Blanca Mirta Zone, maestra de grado titular de la Escuela 67, vice directora y actual supervisora de zona de Nivel Primario, 34 años de antigüedad en la docencia.Distinción posmortem, a Adelma Trotti de Miretti, profesora lengua inglesa fundadora del Instituto Saint Paul, miembro fundador del instituto superior “General San Martín”, integrante del Club de Leones. El galardón fue recibido por familiares.También se entregó distinción a Carlos Alberto Amarilla, preceptor con 30 años de trayectoria en la docencia.-