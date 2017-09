El Mamógrafo del Hospital Regional de Goya entró en funcionamiento

El director del Hospital Regional “Dr. Camilo Muniagurria”, Raúl Martínez anunció que hace dos meses entró en funcionamiento el servicio de mamografía luego de una serie de trabajos de acondicionamiento del recinto y de la asistencia técnica del aparato. Se prioriza el servicio para los pacientes indigentes.



En declaraciones al programa “Panorama Local” que se emite por Canal 2 de Goya Visión el director del centro asistencial dijo:

“Desde 60 días el aparato está funcionando. Una mamografía lleva más tiempo que un estudio radiográfico común y por ahí los tiempos se alargan un poco y se achican los turnos”.

“El servicio funciona, está funcionando. Todo saben es de público conocimiento tuvimos muchos inconvenientes técnicos para ponerlo a funcionar. Nosotros hicimos todo lo que era la obra civil a partir de ahí el Ministerio de Salud Pública nos proveyó la parte técnica para que el recinto estuviera plomado y tuviera condiciones para utilizar el servicio. Una vez finalizada la etapa de plomado se hizo la puesta en funcionamiento del aparato. Después de eso tuvimos que poner en funcionamiento la digitalización de ese servicio. Eso también llevó un tiempo, justo nos agarró una época bastante difícil para la función pública como son las vacaciones. La gente que venía a hacer ese trabajo debía venir desde otras provincias, donde los tiempos que manejan son diferentes a los nuestros. Eran técnicos que dependían del servicio de posventa del aparato que había que respetar por el tema de todo lo que es la posventa de los equipos. Hasta que en un momento dado se puso en funcionamiento”, dijo Martínez.



PARA INDIGENTES

El director del Hospital aclaró que el mamógrafo es para ser destinado, específicamente, a los pacientes pobres y dijo: “En general nuestro fin en si mismo es el paciente indigente que no tiene obra social. El paciente que tiene recursos dispone de varias opciones dentro del ámbito privado donde se lo puede hacer. Estamos priorizando a los pacientes sin obra social. Es nuestra prioridad. La idea es que lo puede hacer todo el mundo pero un paciente con obra social le saca turno a uno que no tiene dinero, más allá de que se le da turno a todos como corresponde. El servicio está a cargo del doctor Cardozo, jefe del servicio de todo lo que respecta a imágenes, el médico a cargo y con los técnicos que hemos capacitado en este tiempo que hacen la ejecución del aparato”.

Se le preguntó cómo obtener un turno para el uso del mamógrafo. Respondió: “Solo se tiene que acercar al servicio. Lo solicita por supuesto que tiene que tener el pedido correspondiente del médico especialista que corresponda. La idea es que estamos teniendo un cierto recelo con respecto a la buena utilización de estudios de altas complejidades. En este caso de baja complejidad, pero estamos respetando que muchos estudios de alta complejidad lo pida un médico especialista. Por ahí rechazamos algunos estudios de alta complejidad que a veces viene del privado, el paciente paga en el privado y termina gastando el hospital público y es una falta de sentido común si aceptáramos porque por ahí tenemos que priorizar al paciente que no tiene recursos económicos”.