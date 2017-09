Ferroviario no lo pudo sostener y Huracán de Goya festejó el empate

Con el tiro del final, el conjunto goyano igualó el juego, jugó más de 70 minutos con un hombre de más y los últimos 5’ con dos más. El Tren Verde con mucho corazón revirtió el resultado, pero al final quedó el sabor amargo. El entrenador Yury Kordylas dio un paso al costado.

No hay caso, Ferroviario cosechó su cuarto triunfo en fila de local, fue 2 a 2 ante Huracán de Goya por la Novena fecha del Torneo Federal B Región Litoral Norte Zona B.

Ferroviario suma 11 puntos al finalizar esta primera rueda del torneo.

Con respecto al juego, fue la visita que comenzó mejor, con dos llegadas que pusieron en alerta a la defensa Luego el Tren se fue acomodando en el campo de juego.

A los 10’ la primera de peligro para local a través de un tiro libre ejecutado por Facundo Escalante que se fue pegado al palo izquierdo del arquero Matías Gola.

Pero a los 15’ una falta fuera del área, pegado a la línea, un tiro libre, que fue ejecutado por Marcos Mosqueira, el remate al primer palo, el arquero Enzo Díaz que voló y sacó el remate, pero al juez cobró gol indicando que había entrado el balón, y el 1 a 0 para la visita.

Ferro sintió el golpe y fue en busca de la igualdad, en principio apurado y nervioso.

A los 25’ lo tuvo Carlos Mansilla con remate cruzado, el arquero que tapó y el rebote le quedó a Kuchack que remató, pero pegó en un defensor y fue al córner, algo que no advirtió ni el juez ni el primer asistente.

A los 27’ Leonardo Piris, de buen partido, el centro a la cabezazo de Martín Kuchack que se fue desviado.

Ferro fue mereciendo más, peroa los 31’ llegó la segunda amarilla para Juan Miérez y el Verdolaga que quedó con un hombre menos.

A pesar de la desventaja, Piris se corrió sobre la derecha y por ese sector a los 34’ llegó el empate, el centro perfecto que pasó entre los defensores y Carlos Mansilla que la empuja al gol y el 1 a 1.

Ferro siguió buscando en los minutos finales y contó con chances de desnivelar.

En el complemento, Ferroviario salió con otra actitud, más agresiva, e hizo que no se notara el hombre de menos.

Comenzó acorralar al rival, con Escalante por la izquierda, y Piris por la derecha, con los delanteros en la lucha en el área, aunque por momentos se turnaban para bajar un poco.

Ferro ya era más, luego Kordylas refrescó el medio con el ingreso de Diego Ríos y Emiliano Brunetti que le dieron más juego y tenencia.

A los 30’ de tanto insistir y de buscar, tras un tiro de esquina de Facundo Escalante, apareció en el primer palo Yoel Badaró que la peinó y el balón se coló en el segundo palo y el 2 a 1.

Pero no se quedó ahí, luego lo tuvo Escalante con un remate cruzado, Mansilla que con ángulo cerrado buscó el centro y la pelota se fue cerrando, tanto que dio en el palo, después apareció José Sosa por derecha, se mandó al ataque remató y el arquero, que estaba adelantado, se rehízo y mandó al córner.

Luego ingresó Maximiliano Brunetti, para recomponer la línea de cuatro en el fondo sacando a un delantero.

Ferro manejaba bien el juego, pero a los 42’ Carlos Mansilla fue a disputar un balón, barrió y ganó, pero el juez increíblemente cobró falta y lo amonestó, luego le sacó la roja, pero nunca lo habían amonestado, algo que se corroboró al final del juego, y se confundieron con el 9 rival, increíble.

Huracán con dos más fue a buscar el empate, Ferro se defendía y sacaba todo, pero ya no había quien la aguante arriba.

A los 47’ el centro y apareció Juan Manuel Lanzaneo que la empujó de pecho agachándose y el 2 a 2.

Ya no hubo tiempo para más, llegó el pitazo final y el festejo de la visita, ante la desazón de los jugadores de Ferroviario que tuvieron un gran juego, con mucho corazón y garra ante la desventaja numérica.

El próximo fin de semana, Ferroviario estará recibiendo a Madariaga de Paso de los Libres.



“Es momento de darle el lugar a otro”

Yury Kordylas, tras el partido sorprendió al manifestar que es momento de darle lugar a otro, “más allá de que estaba planeado dar un paso al costado por una cuestión de tiempo, también de resultados” señaló.

Con respecto al reemplazante, Kordylas, que también es presidente del club, dijo, “hablamos con varios, Adrián Álvarez, Walter Zacarias, el flaco Gabriel Mosevich, y con varios más, vamos a ver cuál es la mejor opción, es algo que tenemos que resolver entre hoy y mañana.



Síntesis

Ferroviario Corrientes:

Enzo Díaz; Yoel Badaró, Esteban Valenzuela y José Luis Sosa; Juan Mierez, Osvaldo Chávez, Pablo Retamar y Facundo Escalante; Carlos Mansilla, Leonardo Piris y Martin Kuchack. DT: Yury Kordylas



Huracán de Goya:

Matías Gola; Joaquín Montiel Vallejos, Mario Godoy, Sergio Cancina y Gonzalo Sosa Herrera; Sebastián Falcone, Cristian Fleitas Cubillas, Marcos Mosqueira, Iván Rivero; Raúl Benítez y Juan Manuel Lazaneo. DT: Rodrigo Ruiz Diaz.



Goles: PT: 15’ Marcos Mosqueira (H) y 34’ Carlos Mansilla (F). ST: 30’ Yoel Badaró (F) y 47’ Juan Lazaneo (H).



Cambios: ST: 19’ Diego Ríos y Emiliano Brunetti por Leonardo Piris y Osvaldo Chávez (F), 24’ Rodrigo Zaracho por Gonzalo Rosa Herrera (H), 34’ Maximiliano Brunetti por Martìn Kuchack (F), 34’ Sergio Sosa por Cristian Fleitas Cubillas (H).



Expulsados: PT: 31’ Juan Miérez (F). ST: 42’ Carlos Mansilla (F).



Arbitro: Eduardo Parras



Asistentes: Luis Tarnowski y Rubén Novarini (Terna de Virasoro)



Estadio: Juan Carlos Vallejos, cancha de Ferroviario