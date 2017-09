Central Goya empató en su casa

Fue 1 a 1 ante Villa Alvear en duelo de la 9ª fecha jugado este domingo. El visitante comenzó perdiendo por el gol de Sirimarco, pero Estepa (lo mejor de la visita) lo igualó. El empate suma. .

Central Goya rescató un punto al igualar 1 a 1 este domingo por la tarde ante Villa Alvear, en duelo de la 9ª fecha (última de la 1ª rueda) del torneo Federal “B” de fútbol (Región Litoral Norte, zona “B”).

El local se puso en ventaja a los 5’ a través de Emanuel Sirimarco, pero Mauro Estepa lo igualó a los 25’ de la misma etapa.

El fin de semana que viene comenzará la segunda rueda.

EL PARTIDO (Crónica: gentileza Daniel Alcaraz, de Goya)

Comenzó mejor Central Goya, que rápidamente se puso en ventaja tras un centro de Enríquez que sobró a toda la defensa de Alvear y por atrás apareció Emanuel Sirimarco, que definió contra el palo para poner el 1 a 0.

A partir de allí creció Alvear, que empezó a generar juego a través de Arias y Estepa y a generar peligro sobre el arco de González. El CAVA avisó a los 15’, con un tiro libre de Estepa que dio en el horizontal. Respondió el local con una de Guana, peor no mucho más.

La visita era cada vez más y llegó al empate, tras un tiro libre en línea recta y una perfecta ejecución de Mauro Estepa, que se la clavó en el palo izquierdo al arquero: golazo y 1 a 1.

A partir de allí, Central Goya abusó del pelotazo buscando el desnivel y no tuvo ideas.

En el segundo tiempo, Alvear apostó a jugar de contra ante un Central Goya que siguió inconexo.

Desde mitad de cancha le dio Estepa con viento a favor, el arquero alcanzó a desviarla y la pelota pegó en e travesaño y se fue al córner.

Luego el partido se trabó mucho en la mitad de la cancha y no hubo muchas situaciones. Alvear se cerró bien y consiguió un buen punto en Goya.

CENTRAL GOYA (1): Cristian González; Guillermo Enríquez, Javier Valenzuela, Jonathan Zabala y Franco Semino; Maximiliano Gauna (28ST Luis Benavides), Walter Alegre (ST Lucas Bello), Jesús Pezoa, Emanuel Sirimarco (ST Damián Buffa); Emanuel Cáceres y Leonardo Sosa. DT: Francisco Pezoa.



VILLA ALVEAR (1): Cristian Reguera; Sebastián Miño, David Romero, Gerardo Cortés y Juan Romero; Facundo Ártico (ST Juan Acevedo), Jonathan Vera (7ST Roberto Urbina), Matías Arias y Mauro Estepa; Sebastián Bogado y Andrés Almirón (27ST Joel Vargas). DT: Néstor Jarque.

Goles: 5PT Emanuel Sirimarco (CG); 25PT Mauro Estepa (VA).

Incidencia: 40ST Roberto Urbina (VA), expulsado.

Árbitro: Juan Mayal. Asistentes: Abel Quiroz y Rubén Bertschi (terna de Reconquista). Cancha: Central Goya.



RESULTADOS 9ª FECHA

Sábado 09-09

Def. de Vilelas (1)-Rcia. Central (1).

Goles: 23PT Santiago Gómez (RC); 27ST Gustavo Carballo (D).



Comunicaciones de Mercedes (5)-Fontana (2).

Goles: 7PT Guillermo Barreto (F); 12PT Claudio Vargas (C); 28PT Eric Villalva (F), de penal; 45PT Daniel Fernández (C); 32ST Daniel Fernández (C); 40ST José Vallejos (C); 46ST Lisandro Ojeda (C).



Domingo 10-09

Huracán de Montecarlo (1)-Madariaga de Paso de los Libres (2).

Goles: 14PT Ariel Andrusyzsyn (M); 37PT Ariel Andrusyzsyn (M); 19ST Leonardo Ortega (H);



Ferroviario de Corrientes (2)-Huracán de Goya (2).

Goles: 15PT Rodrigo Mosqueira (H); 25PT Carlos Mansilla (F); 10ST Joel Badaro (F).



Central Goya (1)-Villa Alvear (1).

Goles: 6PT Emanuel Sirimarcos (CG); 27PT Mauro Estepa (VA).



POSICIONES

Comunicaciones 20

Madariaga 19

Rcia. Central 12

Central Goya 11

Ferroviario 11

Villa Alvear 10

Huracán (G) 10

Huracán (M) 9

Fontana 9

Defensores (V) 6.

Nota: los primeros dos, clasifican a la 2ª fase. El último, desciende al Federal “C”.



PRÓXIMA FECHA (10ª)

Defensores de Vilelas – Villa Alvear.

Fontana – Rcia. Central.

Huracán de Montecarlo – Comunicaciones.

Ferroviario – Madariaga.

Central Goya – Huracán de Goya.