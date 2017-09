Extensa gira del candidato a gobernador, Camau en Isla Apipé y otras localidades: “Se siente el clima de cambio de época”

En una amplia gira por las localidades del nordeste correntino Camau Espínola vaticinó “un seguro triunfo” en las elecciones del 8 de octubre tras advertir que “los correntinos no son tontos y saben que todo lo que reparte el gobierno en campaña es lo que le sacan durante el resto del año”.“Hay un clima de cambio de época, la gente ha tomado una posición muy firme a favor del cambio y quiere una renovación porque es consciente de su poder para transformar el destino de la provincia”, sostuvo Camau tras visitar la Isla Apipé.El candidato de Corrientes Podemos Más ratificó su “compromiso de garantizar el suministro eléctrico desde Yacyretá con las inversiones que en 16 años no se hicieron, sencillamente porque dejaron abandonadas las líneas de distribución que corresponden a la DPEC”.“Cada vez que se corta la luz, que se cae un puente o que se deteriora una ruta, la gente sufre mientras los gobernantes pasan por arriba en helicóptero”, reflexionó en diálogo con un grupo de lugareños a los que invitó a “mantenernos en contacto para establecer canales de diálogo permanente”.“Sé que los trabajadores rurales y los productores ven con esperanza el futuro, me lo dicen en cada recorrida, en cada encuentro en los que me detengo a dialogar con la gente para escucharla”, señaló Camau tras participar de la Fiesta Nacional de la Yerra, en Ituzaingó.En ese sentido, ratificó su consigna de “mantener el contacto permanente como gobernador, con presencia del Estado en cada emprendimiento, como facilitador de los procesos productivos y de comercialización”.“No es lo mismo que un gobernador llegue para cortar cintas en helicóptero a que un gobernador camine al lado de la gente para acompañar la inversión privada con mejoras impositivas, en busca de la competitividad y con programas de empleo joven, que es nuestra meta”, remarcó.Recordó que “el otro día me lo decía una señora, en una recorrida: hace 16 años llegaron con el cuento del aire fresco, pero se les fue la mano con la frialdad y no aparecieron más. Necesitamos que vengas con el calor de tu corazón Camau”.“Es precisamente ese mi compromiso: estar cerca, escuchar, trabajar codo a codo con la gente y acompañarla en los momentos difíciles. Si se cae el puente hay que cruzar el río con ellos para saber lo que sienten. Si se inundan los productores, hay que embarrarse con ellos”, aseguró.El candidato a gobernador lamentó que “en todos estos años el gobierno se haya alejado de la gente con políticas que sólo sirvieron para que se mantuvieran en el poder a base del miedo, generando dependencia del Estado”.“Hoy todo eso está por terminar, vamos a restringir el uso del helicóptero para que sirva a la comunidad y no a los políticos, y reformaremos la legislación para que aquel que haya cumplido dos mandatos no pueda ser más gobernador. De esa forma garantizaremos la alternancia democrática”, finalizó.