Organizadores de la 23° edición del Argentino de Pesca Variada Embarcada, aclaran sobre errores en la fiscalización

A raíz de comentarios vertidos por pescadores concurrentes al 23° Concurso Argentino de Pesca Variada Embarcada, con Devolución realizado el 1, 2 y 3 de septiembre, la Comisión Interclubes de Pesca Goya realizó la siguiente aclaración referido a problemas con la fiscalización de una especie en particular (Marieta).Se procedió a revisar las planillas y registros fotográficos de capturas, llegando a la conclusiónde que, efectivamente un fiscal cometió el error de fiscalizar una sub-especie no habilitada (Marieta taxi/matiencista/guaraní), por ende es decisión del Fiscal General del evento suprimir las capturas fiscalizadas por ese fiscal en cuanto a esa especie en particular.Hecho esto, la grilla de premiación se vio modificada posteriormente en las posiciones de Campeón y Subcampeón, invirtiéndose los lugares.La Comisión aclara que el equipo N°145 conformado por CARABAJAL MARTIN/GHIGGI CARLOS y GONZALEZ SERGIO no tuvieron nada que ver en esta cuestión, siendo ellos perjudicados por este error, como así también el equipo N° 235 conformado por FURIK SERGIO DANIEL/REYEMILIANO y CARABAJAL FEDERICO NICOLAS, quiénes son los auténticos Campeones de esta Edición.Por ello, pedimos nuestras sinceras disculpas a la Peña PILUNCHO SAFARI y a la Barra Pesquera PICA PORA por quedar involucrados en este involuntario error.Muchos factores adversos se dieron para que esto suceda: la masiva afluencia de pescadores, superando nuestras expectativas; la gran cantidad de capturas, tal es así que las 22 especies habilitadas fueron capturadas; la baja de algunos fiscales, por cuestiones de salud y/o personales a último momento, fueron determinantes a la hora de realizar tan ardua tarea.Todo motivó que sucediera este error fortuito, y sin ningún tipo de mala intención por parte de los organizadores de este Concurso.Cabe aclarar que todo lo referidos a dicho inconveniente esta en conocimiento de los involucrados directos y aceptaron las disculpas del caso, quedando a disposición de la organización; actitudes que hablan a las claras del espíritu deportivo y camaradería que distingue a cada pescador, y por encima de los lauros.Salvada la situación, aclarado el punto, a fin de que no se siga manchando este “encuentro de pescadores”, como es la Variada Goyana, saludamos a todos y esperamos su regreso para otra memorable jornada de pesca.En la página oficial www.pescavariadagoya.com.ar ya se encuentran corregidos los errores y con la grilla definitiva de ganadores.