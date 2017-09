En pos de brindar mayor contención a niños con capacidades diferentes, Goya: la Provincia concretó “el sueño de la casa propia” a los miembros de ADAPED

El mandatario provincial dejó formalmente inaugurado este viernes, la nueva sede de la Asociación de Ayuda y Prevención en Discapacidad (ADAPED), en la ciudad de Goya. La obra, estuvo a cargo del Instituto de Viviendas de Corrientes. La titular de la institución, agradeció emotivamente al Gobierno provincial “la posibilidad de concretar la casa propia”.Pasadas las 18, Ricardo Colombi arribó al mencionado edificio ubicado sobre calle Entre Ríos al 100, en la citada localidad. Allí, fue recibido por la presidente de la Asociación, Carolina Cuadrado, y estuvo acompañado por el ministro de Industria, Ignacio Osella; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; el interventor del INVICO, Bernardo Rodríguez y el diputado provincial Héctor López, junto a la comunidad educativa y padres de los niños que acuden, presentes.Tras la bendición de las flamantes instalaciones, por parte del padre Juan Carlos López, la titular de la institución, Carolina Cuadrado, agradeció al Gobierno provincial “la posibilidad de que se pueda concretar el sueño de la casa propia para esta institución, la cual tiene 26 años y ha pasado por muchas mudanzas”.En este marco, la presidente de la ADAPED, dio cuenta que “en este centro atendemos alrededor de 80 niños, brindado distintos cuidados pertinentes a la estimulación temprana y rehabilitación de los mismos”, detalló, a la vez que volvió a agradecer a la gestión provincial “por haber sido sensible ante el pedido de la casa propia”. “Quiero también destacar las raíces solidarias del personal que me acompaña”, agregó, a modo de reconocimiento.Al dirigirse a los presentes, el jefe de estado provincial celebró inicialmente “la concreción de esta obra, que significa la posibilidad de seguir dándoles mucho amor, cariño, contención y cuidado a estos niños”.En este contexto, Colombi manifestó “un profundo reconocimiento a las profesionales que se desempeñan en esta institución; el éxito está en estas personas, por eso las insto a no bajar los brazos y seguir para adelante”.Continuando, el gobernador de la provincia también señaló que “todas las personas que trabajan aquí necesitan del apoyo de toda la comunidad y de la familia, en su conjunto”. “En ese compromiso está el futuro y el crecimiento de estos chicos para que crezcan sanos y salvos”, expresó el mismo.Tras las alocuciones, las autoridades y el público presente realizaron el tradicional corte de cintas, recorrieron las nuevas instalaciones, y posteriormente, un grupo de padres plantó un árbol en el patio de la sede, como símbolo de unión y compromiso.