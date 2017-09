Fútbol Local : Este fin de semana se juega la fecha 13

El sábado pasado se completó la fecha que faltaba para cuatros equipos (Municipal, Unida, Matienzo y La Bahía), este fin de semana arranca la decima tercera fecha del Torneo Oficial de fútbol de la ciudad de Goya de Primera y Tercera división.Ponemos a continuación los partidos de Primera División.El sábado habrá doble jornada en una cancha mientras que el clásico de la fecha lo hará solo en otra. El domingo se cerrará la 13 en Santa Lucia.Hoy sábado 9 de septiembre, el coliseo de la JJ Rolón será testigo de dos partidos. En primer término La Bahía que viene de empatar la fecha anterior y con DT muy cuestionado y último en la tabla enfrentará a Deportivo Municipal que, luego de que pareciera que remontaba, en los últimos partidos se cayó. Este partido se jugara a las 14.El segundo partido en Benjamín Matienzo lo jugarán, el dueño de casa y Cañonazo. Matienzo que en lo dirigencial va lento pero seguro mientras que en lo deportivo todavía parece que no arrancó, viene de empatar con el último y necesita imperiosamente una victoria. Cañonazo el rival del “pitogüe” llega con un empate de la fecha anterior nada más y nada menos que con San Ramón, los de Lavalle están arriba por un punto de su anfitrión y este sábado desde las 16 se enfrentarán los dos equipos con más empates en el Torneo.Ese mismo día pero en el popular barrio de San Ramón, el rojo recibirá la visita del negro, en el estadio Ricardo Colombi San Ramón y Central estarán jugando más que el clásico de la fecha. El local, San Ramón, querrá acortar brecha con el puntero para un posible cupo al Federal C, el visitante; Central va a querer acercarse al puntero para seguir acechándolo porque quiere pelear hasta lo último el campeonato.El domingo y cerrando la fecha 13, en Santa Lucia, Sportivo que se metió en la conversación por la lucha para pelear una plaza al Federal C o al Provincial recibirá a Juventud Unida que en la fecha anterior pudo conocer la victoria al derrotar 2 a 1 a Municipal. Otro lindo partido de esta fecha.Recordemos que en esta oportunidad el que quedará libre es Huracán.Fecha #13 (libre Huracán).Sábado 9 de septiembre.-Cancha Matienzo-14hs La Bahía – Municipal. Arbitro C. Saettone. Líneas: A. González y P. Vargas.16hs Matienzo – Cañonazo. Arbitro: P. Vargas. Líneas: A. González y C. Saettone.-Cancha San Ramón-16hs San Ramón – Central. Arbitro Cesar Enrique. Líneas: R. Esquivel y J. Díaz.Domingo 10 de septiembre-Cancha Sportivo-16hs Sportivo – Unida. Arbitro J. Montiel. Líneas: A. González y Mario Acosta.Lacasacagoya.com