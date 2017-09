Municipalidad reanudó trabajos en predio PROCREAR

En el lugar donde se edificarían viviendas del programa PROCREAR la Municipalidad volvió a realizar trabajos de acondicionamiento relacionados con provisión de servicios esenciales. El total del lote a urbanizar es de 180 y además queda la manzana 6 que será utilizada para la construcción de la estación de ómnibus de Goya. Miguel Gracco aclaró que todas las cuestiones relacionadas con el sorteo de lotes está a cargo del Banco Hipotecario y ni de la Municipalidad.

El secretario de Planeamiento, Miguel Dante Gracco, en declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, dijo: “Con el cambio de gobierno se suspendió todo lo que sea procrear en forma provisoria y ahora al reanudarse la actividad del PROCREAR se reanudó en el predio de Goya. El programa incluye cuatro manzanas: la 6, la 7, la 25 y 26, están entre la colectora sobre ruta 12 la calle Santa Fe; San Luis y Reconquista respectivamente. El total del lote a urbanizar es de 180 y además queda la manzana 6 que será utilizada para la construcción de la estación de ómnibus de Goya”.

“En realidad, el trabajo de provisión de infraestructura está completo. El primer convenio que hicimos con PROCREAR a través del Banco Hipotecario era la construcción de la red de agua; cloacas alumbrado; red de electricidad y cordón cuneta, eso ya hicimos. Está concluido en un 100 por ciento. Lo que estamos haciendo ahora es mejorar las calles incluyendo un desague pluvial sobre calle Reconquista y rellenar parcialmente las manzanas 25 y 26 que tenía una pequeña depresión, eso recién lo empezamos hace 15 días porque es una ampliación del contrato originario”, precisó el secretario de Planeamiento.

“Es un trabajo que de andar todo bien en 60 días se concluye, el problema es que está muy determinado por el clima, como es movimiento de suelo, tanto para la extracción de la cantera como para el traslado y la disposición final en el predio se tienen que dar condiciones de clima óptimo, si llueve se demora el trabajo”, precisó.



COMO SIGUE

Se le preguntó a Gracco cómo seguirá el proceso. A lo cual respondió: “Nosotros a raíz de esto retomamos el contacto con la gente del Banco Hipotecario. Están tan apurados como nosotros para concluir pero no depende de ellos ni de nosotros. Una vez concluido esto. Nosotros ya tenemos hecha la mensura, se hace el replanteo de la mensura en el terreno y en ese momento de acuerdo a las últimas conversaciones con el Banco se procedería al sorteo entre los beneficiarios”.-

El sorteo

El Secretario de Planeamiento aclaró: “Lo quiero aclarar sobre todo por la población que está interesada en el programa lo que hicimos fue colaborar con el programa para proveer de infraestructura y servicios a las cuatro manzanas. Pero tanto el dinero para la ejecución de las obras como luego la administración de la adjudicación y posterior crédito hipotecario lo hace directamente el ANSES, a tres de los bancos que dan los créditos en este caso creo lo va a hacer el Banco Hipotecario. El Municipio es ajeno a todo lo que es inscripción y adjudicación”.



TERMINAL DE COLECTIVOS

En relación a las futuras obras de la terminal de ómnibus en el predio PROCREAR, dijo: ““Está concluída la provisión de infraestructura, cuestión no menor, que hacía imposible que se pudiera hacer una esta terminal. Ya tenemos en nuestro poder la traslación de dominio de la donación del Banco Hipotecario a la Municipalidad de Goya con ese fin determinado. A partir de este momento, con un anteproyecto ejecutivo que lo tenemos realizado y ejecutado en esta Secretaria que fue ejecutado podemos ir a solicitar a los entes financieros locales o internacionales el financiamiento de la misma”.

“Esta sería un estación terminal moderna de 2 mil metros cuadrado de superficie y con toda las comodidades, es un presupuesto de unos 5 millones de dólares, primero hay que conseguir el crédito, que no es poca cosa”, precisó.

Se le preguntó qué va a pasar con la terminal actual. Respondió Gracco: “En el plan de ordenamiento ambiental realizado con el financiamiento del BID aparece una mención sobre traslado y posterior utilización de ese predio tan bien ubicado posiblemente vayan a una repartición municipal, no sabemos si será administrativo o cultural”.