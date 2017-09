Promoviendo la inclusión y el desarrollo: Municipio de Goya lanzó Programa de Entrenamiento Laboral para Personas con Discapacidad

Una vez más, el equipo municipal de Goya, promueve a la inclusión y desarrollo. En esta oportunidad, articulando un Programa de Inserción Laboral para Personas con Discapacidad proveniente del Ministerio de Empleo de la Nación; donde se llevará a cabo un entrenamiento laboral –que incluirá experiencias en administración en entidad pública, cocina, etc. – a personas con discapacidad. Los destinatarios, en un primer momento, serán un grupo de jóvenes-adultos entre los que se encuentran alumnos de la Escuela Especial Nº2 “John F. Kennedy”.El intendente Gerardo Bassi presidió ayer en el Salón de Acuerdos el lanzamiento de las nuevas capacitaciones en puesto de trabajo para personas con discapacidad, entre los que hay alumnos de la Escuela Especial Nº2 “John F. Kennedy”.En primer término, se refirió a estas nuevas capacitaciones, la coordinadora de Discapacidad, Verónica Tolomio y dijo: “Gracias a las familias y a las personas que van a iniciar este espacio de capacitación en puesto laboral. Es un programa que conjuntamente estamos trabajando con la Dirección de Empleo y Producción Municipal, a cargo de Juan Ignacio Manzanares. Es un programa que depende del Ministerio de Trabajo de Nación denominado Operadores en Discapacidad. Hemos podido seleccionar a doce personas, muchas de ellas están transitando su pre-egreso de la Escuela Especial por lo cual nos pone muy contentos compartir esta experiencia con su directora, Ana María Báez, y la articulación de esta posibilidad, que tanto su formación académica y los proyectos profesionales que cursan en el espacio escolar y en la educación formal puedan hacer una experiencia de terreno durante ochos meses en diferentes espacios del Municipio. Y no solamente del Municipio sino algunas instituciones comunitarias. Hay dos radios FM que también van a hacer experiencias. Pretendemos una ciudad inclusiva, derrocar el contexto complejo que estamos transitando en el ámbito de la discapacidad. Cada uno de ustedes va a tener un lugar único, pensado en su perfil, ajustado a su carga horaria y a las capacitaciones que han hecho, y en función a eso poner a prueba los conocimientos y adquirir otros que dan solamente la prácticamente. Van a percibir un estímulo económico de 3.600 pesos”.“Nuevamente, gracias a las familias por acompañar, sin ellos no podríamos estar aquí sentados. Gracias a las instituciones como la Escuela Especial que confía en el proyecto y gracias al intendente Bassi que nos permite y nos estimula a generar estos espacios de inclusión para personas con discapacidad”, agregó.Seguidamente el secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social, Gonzalo Guido dijo: “Brindarles la posibilidad de que puedan estar trabajando con nosotros es importante; ojala que con el tiempo puedan seguir haciéndolo y estar en el ámbito laboral en el municipio o alguna ONG, es el fin último del programa… esto nos pone muy contento. Trabajamos mucho sobre la cuestión social y para tratar de bajar cada programa de Nación o Provincia. Enviamos el proyecto, hacemos las capacitaciones para que salga, esto es una muestra más de ese trabajo en conjunto que realizamos con Municipio”.Ana María Báez, directora de la escuela Especial reconoció a la Municipalidad por estos programas “que tanto bien hacen a los alumnos”, y que es nuestra intención siempre incluirlos en lo que es lo laboral. Se viene dando hace varios años en la gestión del profesor Bassi y ya tenemos alumnos trabajando en el Municipio”.También, habló el presidente del Concejo Deliberante, Juan Domingo González, quien resaltó: “Esta gestión le va dado un fuerte impulso al tema de la discapacidad. Desde el Concejo apoyamos estas iniciativas porque creemos que este mundo de inclusión debe ser aún mayor y el Estado debe tener esa apertura, esa visión respecto a la discapacidad”.El intendente Gerardo Bassi expresó: “Sentimos orgullo de tener una ciudad que trabaja intensamente para dar oportunidades. De hecho eso que llamamos “normal” no existe y todos tenemos alguna dificultad, y la mirada es ponerse en el lugar del otro. En un tiempo donde las palabras se ahuecan de tanto uso, las palabras pierden potencia, pierden contenido, compromiso, porque decimos, escribimos desde redes, una cantidad de cosas y nosotros intentamos dar pasitos cortos, en lo posible para instalarnos en el territorio de la posibilidad concreta de mejorar la vida de cada uno de los vecinos. Es decir, entre lo ideal y posible hay un espacio y nosotros humildemente intentamos hacer lo posible: construir las rampas en el centro; gestionar esta posibilidad laboral para que tratemos de que nuestros jóvenes puedan ser todo lo independiente posible, pensando que un día papa y mamá no van a estar, a veces no se trata de voluntarismo sino de posibilidades reales de hacernos cargo, como nos pasa con los adultos mayores, para que no terminen siendo un electrodoméstico que lo corremos de un lugar a otro, esta es la visión muy sencilla de decir, de hacer, y hacer todos los días un pasito más para incluir. Esta mirada hacia los chicos con estas características”.“Este intendente tiene sensibilidad, se pone en el lugar del otro, e intentamos resolver los problemas de los vecinos, especialmente de los grupos de chicos con una determinada problemática, en la cual también con el pasar del tiempo las caritas de los niños tienen la misma carita, en el caso mío, de mis nietos”, remarcó el jefe comunal, entre otros conceptos.En esta oportunidad se capacitarán a 12 personas, entre los que hay jóvenes alumnos que pronto egresarán de la Escuela Especial de Goya. Algunos cursos laborales, como el de Administración, se dictarán en dependencias de la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social; otros en comedores barriales -como el curso relacionado a ayudante de cocina- mientras que en un espacio de la Dirección de Empleo, se brindará la capacitación sobre Atención al Público.