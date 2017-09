Llegó un importante equipo a la Estación de Bombeo Circunvalación

Se incorporó maquinaria que permite mejorar las capacidades de la estación de bombeo Circunvalación Gustavo Gabiasssi dijo: “La ciudad tiene que estar satisfecha porque de a poco se están corrigiendo las cuencas hídricas y haciendo menos vulnerable a la ciudad, no desaparecen los inconvenientes pero esto a ayuda en demasía a minimizar los efectos de las lluvias”.

En declaraciones al programa “Panorama Local” que se emite por canal 2 de Goya Visión, el administrador general del PRODEGO, Gustavo Gabiassi confirmó el arribo a Goya de un importante equipo de bombeo.

El titular del PRODEGO, comentó: ”En principio, estoy satisfecho porque las obras se están concretando y sobre todo por la actuación fundamental que tuvimos en el Municipio a lo largo de estos años y particularmente el PRODEGO que trabajó muchísimo, su equipo técnico en conjunto con otras áreas del Municipio, la Provincia y la Nación y las organizaciones de la sociedad civil. Es plasmar un proyecto ejecutivo que fue elaborado en el ámbito del consejo consultivo del PRODEGO, en los talleres de convalidación, y se consensuaron obras. Acá tenemos el resultado de ese consenso y determinación de repotenciar entre otras obras la estación de bombeo Circunvalación para beneficiar a la zona Este de la ciudad, la más vulnerable que se complementan con otras obras en los módulos urbanos cuatro y ocho. Esto es repotenciar la cuenca nueve, y con aquellas obras que no por menor cuantía son menos importantes. Son las que vamos haciendo con el Municipio en función de los recursos en otros sectores de la cuenca. Es un gran combo, un gran trabajo en conjunto, algunos hacen unas cosas otros hacemos otra. En algunos casos en forma conjunta como el caso de esta estación de bombeo donde hay un aporte del gobierno provincial y del municipal porque el proyecto contemplaba un grupo electrógeno de 1.000 kva. Entonces salió la idea desde el PRODEGO de poner un grupo electrógeno que ya lo teníamos colocado, insonorizado, conectado, inclusive, de 500 kva, que sumado al que pone el proyecto ejecutivo. Así se repotencia la estación de bombeo que es beneficioso”.

Gabiassi explicó que “el proyecto ejecutivo contemplaba repotenciar la estación de bombeo al doble de su capacidad, más allá del estado de las bombas, funcionaban las cinco, hay que hacer un mantenimiento, sobre todo en los alabes y algunas carcazas porque ya han pasado diez años de uso y requiere un mantenimiento extra, igualmente funcionaba”.



REEMPLAZO Y MEJORAS

“El proyecto ejecutivo contemplaba reemplazar, independientemente del estado de las bombas, para colocarlas en otros lados que necesitan, por ejemplo la estación de calle 25 de Mayo, canal de Chiappe o que se encuentren disponibles para el cambio ante una eventualidad o un trabajo de mantenimiento en otras estaciones de bombeo y poder contar con cinco nuevas bombas de mayor potencia, que eleva al doble de su capacidad anterior, en el canal que llega a la estación de bombeo Circunvalación tenemos una capacidad de 6 metros cúbicos por segundo y la capacidad de extracción era de 3,5 estábamos en un estado de insuficiencia”. “Eso se plasmó en el proyecto ejecutivo y hoy se está concretando, estoy satisfecho, la ciudad tiene que estarlo porque de a poco se están corrigiendo las cuencas y haciendo menos vulnerable a la ciudad, no desaparecen los inconvenientes pero esto a ayuda en demasía a minimizar los efectos de las lluvias”, agregó



PROYECTO EJECUTIVO

Se le preguntó si se van a presentar más proyectos de esta naturaleza. Gabiassi respondió. “Se va a trabajar. Los proyectos están presentados…Lo que se está haciendo en este momento tanto lo que hace el gobierno provincial como el gobierno municipal lo hacen de acuerdo al proyecto ejecutivo. Acá se está trabajando en las cuencas cuatro, ocho y nueve. Se va a repotenciar la estación de bombeo Cementerio que no tiene grupo electrógeno y los sobrantes se van a llevar a la estación de bombeo Caá Guazú”.

...



“SOBRE EL NIÑO SE HA HABLADO DE MÁS”

En relación a los pronósticos del clima para Goya, el administrador del PRODEGO, Gustavo Gabiassi criticó las proyecciones que no se cumplieron. Y dijo: “Acá se ha hablado mucho y se habla mucho de más, recuerdo que a principios del año se hablaba que para esta época habría un Niño de los Niños; un recontra Niño y no está siendo así. En eso debemos ser prudentes, cautelosos, ir observando día a día los informes del Instituto Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional; de Brasil; Estados Unidos y manejarnos con información oficial”.

“Hoy El Niño está en una etapa neutral por los próximos tres meses, no va a haber Dios mediante ningún acontecimiento que pueda resultar negativo, eso no quita que puedan producirse lluvias puntuales o tormentas como en otros sectores, para eso estamos preparados. De todas maneras, El Niño se va a seguir manifestando en forma neutral. Debemos ir viendo cada tres o cuatro meses viendo cuáles son los pronósticos y cómo se va a ir desarrollando el fenómeno en la zona ecuatorial que tiene su incidencia en el hemisferio sur”, agregó Gabiassi.