Miércoles de 50% de descuentos con el banco: La Defensoría detectó aumento de precio, y el supermercado reintegrará el dinero de un producto

///////////////////////////////////////////////













/////////////////////

















//////////////////////////





MIÉRCOLES DE 50% DE DESCUENTO CON EL BANCOLa Defensoría detectó aumento de precio, y el supermercado reintegrará el dinero de un productoEl relevamiento de precios realizado por el personal de la Defensoría durante el día de promoción de reintegro del 50% por compras con la tarjeta del Banco de Corrientes, detectó una suba en el costo de una marca de aceite, en una cadena local de supermercados. La situación fue denunciada ante el Ministerio de Hacienda de la Provincia. Desde el comercio, lo reconocieron como “error involuntario” y devolverán la diferencia a quienes hayan comprado.El Defensor de los Vecinos, Javier Rodríguez, remitió esta mañana un informe al Ministerio promotor de la iniciativa que rubricó el convenio con los supermercadistas, a fin de comunicar los resultados obtenidos en el control de precios y stock realizado por su personal.El mismo plasmó, con registro fotográfico, que si bien no se detectaron -en la generalidad de los precios- variaciones respecto de los días anteriores, hubo incremento en el precio del aceite de marca “Ideal” de 900 cc, en la cadena Supermax. En una comparativa con los precios relevados durante el fin de semana, se detectó que el mismo producto tenía un valor de $28,19, y ayer pasó a costar $34,69.A partir de esta presentación desde la Federación Económica de Corrientes, indicaron que se trató de un “error involuntario” y aseguraron que el mismo fue enmendado, y que “se procederá al reintegro de la diferencia a aquellos consumidores que hayan comprado ayer ese producto y presenten el ticket correspondiente”, señaló el Defensor.El Defensor de los Vecinos, destacó el gesto de reconocimiento por parte de la Federación Económica de Corrientes (FEC), y en especial de la cadena Supermax, que dio respuesta inmediata ante la situación detectada. “Hubo una aclaración por parte del empresariado, se trató de un error involuntario que fue y será subsanado. Destacamos la reacción inmediata y apostamos a seguir trabajando en conjunto para brindar mayores garantías a nuestros vecinos”, aseguró./////////////////////////////////////////////////////El Gobernador Colombi entregará tarjetas Mbareté en GoyaEl Gobernador de la Provincia, Ricardo Colombi, encabezará mañana a las 10 la entrega de tarjetas Mabareté en Goya. Será en un acto que se realizará a las 10 en el Club Huracán de esa localidadLa Provincia inaugurará la refacción y ampliación del Hospital de Santa LucíaEl Gobierno provincial inaugurará mañana las obras de refacción y ampliación del Hospital “Dr. Juan Ramón Gómez”, de Santa Lucía. El acto se realizará a las 11 y será encabezado por el Gobernador Ricardo Colombi, junto al Ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo.La institución cuenta con los servicios de guardia las 24 horas, consultorios externos, servicios de odontología, bioquímica, kinesiología, cardiología y sala de rayos.Las obras de refacción y ampliación consistieron en: Sector de emergencias a nuevo, Acceso de ambulancias, Nuevo shockroom, Sala de espera en el sector de emergencias, Consultorio de guardia, Sala de internación abreviada, Sala de espera para consultorios externos, Construcción sección administración y secretaría y Baños en cada consultorio respectivamente.Además, el Ministerio de Salud Pública entregará equipamiento para el funcionamiento de las nuevas instalaciones.///////////////////////////////////Concejo Deliberante realiza este viernes el 5° “Goya es Chamame”El programa cultural impulsado por el Cuerpo Legislativo tiene como objetivo otorgar un reconocimiento honorífico a hombres y mujeres de Goya que han difundido y promovido el chamame. Este viernes 8, desde las 21, en el salón de sesiones del HCD, con acceso libre y gratuito serán distinguidos y actuarán ante el público, los músicos chamameceros Rubén Alcaraz, Atilio Fleitas, José Ramón Pis y Guillermo Montiel.La 5ta edición de “Goya es Chamame”, el programa cultural creado en el ámbito del Concejo Deliberante y promovido desde la presidencia del Cuerpo Legislativo que ejerce el concejal Juan Domingo Gonzalez, se llevará a cabo este viernes, 8 de septiembre, desde las 21 horas, con acceso libre y gratuito, en el amplio salón de sesiones del HCD de Goya.En la oportunidad serán homenajeados y recibirán la distinción honorifica de “Reconocimiento al Mérito” que les otorgó el Concejo Deliberante de Goya, los músicos chamameceros Rubén Alcaraz, Atilio Fleitas, José Ramón Pis y Guillermo Montiel.Son más de una docena los músicos goyanos que fueron homenajeados por el HCD: Oscar Olivera, Ramón Sosa, Cristóbal Monje, en la primera edición; Oscar Hugo Aquino, Carlos Tranquilino Oviedo, Marcos Aquino y Carlos Romero, en la segunda; Esteban Gómez, Pedro Zenón Gómez y Pedro Luis Coletti, en la tercera; Berta Myriam Mazzaro, Alicia Reina y Alberto Alfonzo y Ramón Gómez, en la cuarta edición.El programa “Goya es Chamame” está dedicado a intérpretes radicados en nuestro municipio y pretende reflejar la diversidad y la amplia variedad de estilos que tiene este género musical.Vale resaltar que el acto y posterior recital, en el salón de sesiones del Concejo Deliberante, es de acceso es libre y gratuito para toda la ciudadanía, invitándose por este medio a concurrir a disfrutar del espectáculo.-/////////////////////////////////////////////////////////////PAGO DE SOBREPRECIO A PRODUCTORES TABACALEROSEl I.P.T., informa que se estará abonando el pago del sobreprecio, correspondiente al tabaco acopiado al día 31 DE JULIO del presente año, correspondiente a la campaña 2016/17, a partir del día VIERNES 08 del presente mes. Dichos montos ya estarán acreditados en la cuenta de caja de ahorro del Banco de Corrientes, correspondientes a cada productor.//////////////////////////DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOSEl Programa Com.Un llevó talleres y capacitación a Goya y SaladasCon el firme objetivo de seguir brindando ayuda a los microemprendedores y alumnos de carreras afines, el Programa Com.Un, a través de la Dirección de Comercio de la Provincia, dependiente del Ministerio de Industria de Corrientes, realizó sendas capacitaciones en las ciudades de Goya y Saladas.En el Salón de la Cámara Empresarial de Goya, Adrián Kotk de la Academia Argentina Emprende brindó una charla acerca de la herramienta de Canvas de modelo de negocio que permite diseñar y visualizar los elementos claves de todo emprendimiento.A partir de esto, los participantes podrán incorporar los conocimientos claves de un plan de negocio y aplicarlo para convertir su idea en un proyecto concreto. Los objetivos del taller son conocer qué es un modelo de negocio y saber cuál es su utilidad al momento de idear y poner en marcha un emprendimiento; analizar el modelo de negocio Canvas a partir del conocimiento teórico y práctico de cada uno de los segmentos que lo constituyen; e implementar el modelo de negocio Canvas para identificar oportunidades y definir alternativas para un negocio establecido o por implementarse.En ese sentido, algunos de los temas desarrollados fueron ¿Qué es el Business Model Canvas? o segmentos de consumidores: tipos y características; o tipos de propuestas de valor. Canvas Propuesta de Valor (CPV); tipos de canal, fases de canal; relación con los clientes; la generación de ingresos: características y herramientas; socios estratégicos; proveedores claves; tipos de alianzas; y la estructura de costos que sustenta al modelo de negocio; entre otras cuestiones de interés para emprendedores.Por otro lado, en la Escuela Normal de Saladas se realizó una jornada dirigida a alumnos de las tecnicaturas superiores en Administración Pública, Economía Social, Comunicación Social, Desarrollo de Software e Infraestructura Informática. Durante el encuentro expusieron sobre las experiencias de prácticas profesionales orientadas al desarrollo local, donde alumnos y profesores expusieron sus vivencias.La jornada se realizó el pasado 1º de septiembre desde las 8 hasta las 16 y en la oportunidad el equipo de Programa Com.Un disertó sobre las líneas de financiamiento a la industria del software y los puntos claves a tener en cuenta para la presentación de los proyectos.En el encuentro participaron además la Asociación de Técnicos Profesionales y la Cámara de Comercio ambos pertenecientes a la localidad de Saladas, en el mismo se destacó el trabajo articulado que se viene dando entre las distintas instituciones tanto del sector público como del privado.///////////////////////////////////////////GRUPO CANDILEJASPresenta La Casa de Bernarda AlbaEl grupo Candilejas de la ciudad de Goya en su 68° Aniversario presentará en el Teatro Vera, el sábado 30 a las 21:30, la obra magna del ilustre García Lorca, LA CASA DE BERNARDA ALBA. Un grupo pionero de las tablas provinciales propone la realización del dramaturgo granadino, una joya del teatro y un gran desafío para toda producción. La misma se realizará dentro del Ciclo de Teatro Regional que propone la grilla del Teatro Vera.A esta obra, estrenada en el Teatro Cervantes de CABA, en 1945, el tiempo no la ha oxidado ni envejecido, en su dramaturgia están presentes el autoritarismo, la intolerancia, la violencia doméstica, la represión sexual, el chisme. Candilejas con sus nueve actrices en escena, compenetradas en sus roles, dan vida a esta obra de Lorca, la puesta conserva su fiereza, con toques de comedia y hasta introduciendo en su puesta lo musical.Candilejas, en sus diez representaciones en Goya, fue ovacionada de pie y en dos funciones, con orgullo, hubo que poner el deseado: “No hay mas localidades”.El elenco está conformado por Elsa Benitez, Silvia Casabonne, Nora Esquenon, Ma. Laura Camera, Diana Luquez, Azucena Ojeda, Verónica Fava, Ma. Paula Zini, Ma. Celeste Camejo. La Puesta en escena y Dirección General corresponden a Carlos Ginocchi.////////////////////////////////////////////////////LLEGO UN IMPORTANTE EQUIPO A LA ESTACIÓN DE BOMBEO CIRCUNVALACIÓNSe incorporó maquinaria que permite mejorar las capacidades de la estación de bombeo Circunvalación Gustavo Gabiasssi dijo: “La ciudad tiene que estar satisfecha porque de a poco se están corrigiendo las cuencas hídricas y haciendo menos vulnerable a la ciudad, no desaparecen los inconvenientes pero esto a ayuda en demasía a minimizar los efectos de las lluvias”.En declaraciones al programa “Panorama Local” que se emite por canal 2 de Goya Visión, el administrador general del PRODEGO, Gustavo Gabiassi confirmó el arribo a Goya de un importante equipo de bombeo.El titular del PRODEGO, comentó: ”En principio, estoy satisfecho porque las obras se están concretando y sobre todo por la actuación fundamental que tuvimos en el Municipio a lo largo de estos años y particularmente el PRODEGO que trabajó muchísimo, su equipo técnico en conjunto con otras áreas del Municipio, la Provincia y la Nación y las organizaciones de la sociedad civil. Es plasmar un proyecto ejecutivo que fue elaborado en el ámbito del consejo consultivo del PRODEGO, en los talleres de convalidación, y se consensuaron obras. Acá tenemos el resultado de ese consenso y determinación de repotenciar entre otras obras la estación de bombeo Circunvalación para beneficiar a la zona Este de la ciudad, la más vulnerable que se complementan con otras obras en los módulos urbanos cuatro y ocho. Esto es repotenciar la cuenca nueve, y con aquellas obras que no por menor cuantía son menos importantes. Son las que vamos haciendo con el Municipio en función de los recursos en otros sectores de la cuenca. Es un gran combo, un gran trabajo en conjunto, algunos hacen unas cosas otros hacemos otra. En algunos casos en forma conjunta como el caso de esta estación de bombeo donde hay un aporte del gobierno provincial y del municipal porque el proyecto contemplaba un grupo electrógeno de 1.000 kva. Entonces salió la idea desde el PRODEGO de poner un grupo electrógeno que ya lo teníamos colocado, insonorizado, conectado, inclusive, de 500 kva, que sumado al que pone el proyecto ejecutivo. Así se repotencia la estación de bombeo que es beneficioso”.Gabiassi explicó que “el proyecto ejecutivo contemplaba repotenciar la estación de bombeo al doble de su capacidad, más allá del estado de las bombas, funcionaban las cinco, hay que hacer un mantenimiento, sobre todo en los alabes y algunas carcazas porque ya han pasado diez años de uso y requiere un mantenimiento extra, igualmente funcionaba”.REEMPLAZO Y MEJORAS“El proyecto ejecutivo contemplaba reemplazar, independientemente del estado de las bombas, para colocarlas en otros lados que necesitan, por ejemplo la estación de calle 25 de Mayo, canal de Chiappe o que se encuentren disponibles para el cambio ante una eventualidad o un trabajo de mantenimiento en otras estaciones de bombeo y poder contar con cinco nuevas bombas de mayor potencia, que eleva al doble de su capacidad anterior, en el canal que llega a la estación de bombeo Circunvalación tenemos una capacidad de 6 metros cúbicos por segundo y la capacidad de extracción era de 3,5 estábamos en un estado de insuficiencia”. “Eso se plasmó en el proyecto ejecutivo y hoy se está concretando, estoy satisfecho, la ciudad tiene que estarlo porque de a poco se están corrigiendo las cuencas y haciendo menos vulnerable a la ciudad, no desaparecen los inconvenientes pero esto a ayuda en demasía a minimizar los efectos de las lluvias”, agregóPROYECTO EJECUTIVOSe le preguntó si se van a presentar más proyectos de esta naturaleza. Gabiassi respondió. “Se va a trabajar. Los proyectos están presentados…Lo que se está haciendo en este momento tanto lo que hace el gobierno provincial como el gobierno municipal lo hacen de acuerdo al proyecto ejecutivo. Acá se está trabajando en las cuencas cuatro, ocho y nueve. Se va a repotenciar la estación de bombeo Cementerio que no tiene grupo electrógeno y los sobrantes se van a llevar a la estación de bombeo Caá Guazú”.….“SOBRE EL NIÑO SE HA HABLADO DE MÁS”En relación a los pronósticos del clima para Goya, el administrador del PRODEGO, Gustavo Gabiassi criticó las proyecciones que no se cumplieron. Y dijo: “Acá se ha hablado mucho y se habla mucho de más, recuerdo que a principios del año se hablaba que para esta época habría un Niño de los Niños; un recontra Niño y no está siendo así. En eso debemos ser prudentes, cautelosos, ir observando día a día los informes del Instituto Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional; de Brasil; Estados Unidos y manejarnos con información oficial”.“Hoy El Niño está en una etapa neutral por los próximos tres meses, no va a haber Dios mediante ningún acontecimiento que pueda resultar negativo, eso no quita que puedan producirse lluvias puntuales o tormentas como en otros sectores, para eso estamos preparados. De todas maneras, El Niño se va a seguir manifestando en forma neutral. Debemos ir viendo cada tres o cuatro meses viendo cuáles son los pronósticos y cómo se va a ir desarrollando el fenómeno en la zona ecuatorial que tiene su incidencia en el hemisferio sur”, agregó Gabiassi./////////////////////En Paraje Ifrán, zona rural de GoyaColombi inauguró enripiado que mejora la vinculación entre cinco municipiosEn la tarde de hoy, tras inaugurar obras en el hospital de Esquina, el mandatario provincial, llegó hasta el paraje Ifran en la zona rural del departamento de Goya, en el que habilitó 10 kilómetros de enripiado de la ruta provincial 84, que mejora la vinculación entre las poblaciones del mencionado paraje y las de los municipios de Carolina, Goya, Yataití Calle, Gobernador Martínez y 9 de Julio, también en la ocasión anunció la continuidad del enripiado en un área de 2 kilómetros, que restan para completar el total del camino de la ruta 78. Destacó el mandatario que también se están llevando obras para mejorar el aprovisionamiento energético en la zona, y con la mejora caminera realizada, mejora el acceso a los establecimientos escolares, la salida de la producción, y la relación entre las poblaciones de los mencionados municipios.El gobernador Ricardo Colomi acompañado por los ministros de la Producción Jorge Vara, Industria, Comercio y Trabajo Ignacio Osella, el presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani, el secretario de Agricultura y Ganadería de la Provincia, la intendente de Yataití Calle Marisa Alvarez, de Carolina Gustavo Nocetti, legisladores provinciales y demás funcionarios del ámbito provincial y municipal, concretó la inauguración de 10 kilómetros de enripiado de la ruta 78 que une el paraje Ifran con varias comunas aledañas.La mencionada mejora vial, se complementará con otros dos kilómetros, que unirán las ruta 12 con el paraje Ifran y Yataití Calle, esta mejora, permitirá una mejor vinculación entre las comunidades, acceso a centros de salud y educativos, aun en tiempos de lluvias, y la posibilidad de mejorar totalmente la movilidad de la producción hacia centros de consumo y de comercialización, por lo que es un aporte concreto a una mejor calidad de vida de las comunidades de la zona.Esta obra fue financiada en su totalidad por el Fondo de Desarrollo Rural.El acto se inició con una innovación religiosa por parte del párroco de la capilla Fray Luis Rey, Diego Villalba, y se desarrolló en la ruta mencionada frente a esta parroquia.Daniel Cancián, del consorcio camineroAl dirigirse a los presentes, y dando inicio a las alocuciones, el representante del Consorcio Buen Camino, Daniel Cancián, agradeció inicialmente “al Gobierno provincial” por la obra concretada, solicitándole también -en la oportunidad- al mandatario provincial, “la extensión del camino enripiado por 2km más, hasta llegar a Yataytí Calle”, petición que luego iba a ser concedida por el señor Gobernador.En este marco, el mismo productor consideró que “este camino de ripio viene a cambiar nuestras vidas, nuestra planificación; mejora la producción y el futuro de nuestros chicos, que van a poder acudir a la escuela también los días de lluvia”. Asimismo, Cancián además agradeció “el apoyo de los intendentes Marisa Álvarez (de la precitada comuna) y Marcelo Nocetti, del municipio de Carolina, por el apoyo recibido para que se logre esta obra, acorde a las necesidades de los habitantes de la zona”, finalizó.Intendente ÁlvarezA su turno, la jefa comunal de Yataytí Calle, Marisa Álvarez, manifestó su satisfacción “por haber participado de este proyecto que pasó por el municipio, y haber aportado mi granito de arena, ya que yo también soy insfranera, y sé lo importante que es esta obra para la comunidad, por lo que me siento muy orgullosa y agradezco mucho al señor gobernador”.“Este es un sueño que fue muy anhelado para el Paraje, ya que de esta manera este tipo de caminos potencian a la Producción, la Salud y la Educación”, añadió la misma, a la vez que destacó “el trabajo del consorcio caminero y la comunidad en su conjunto para llegar a lograr esta concreción”. “Familias enteras trabajaron mancomunadamente en pos de este proyecto”, finalizó, a modo de reconocimiento.Jorge VaraPor su parte, el ministro de Producción, Jorge Vara dio cuenta al comenzar su alocución que “ya se encuentran en carpeta los pedidos realizados en base a esta ampliación, como son los 2km restantes para llegar a Yataytí Calle y los 7km para llegar hasta el Paraje Maruchita”, aledaño a Insfrán.“La provincia tiene 10mil km de caminos rurales, estamos llegando a los 1500km de ripio, y en diciembre estaremos cerrando 200 km más”, enumeró el funcionario, ponderando “esta herramienta indispensable como lo es el Fondo de Desarrollo Rural”.“Es mucho lo que se hizo, pero es mucho más lo que queda por hacer, solamente hay que tener paciencia, porque las obras se van concretando y se van priorizando depende las necesidades”, manifestó el mismo, e instó públicamente “a que más asociaciones de productores y municipios se sumen a los proyectos productivos, porque su intervención marca una gran diferencia para la zona”.Por último, el titular de Producción remarcó que “como corolario de esta gestión que llevamos adelante en el Ministerio en todos estos años, quería remarcar que concretamos más de 60 programas de gobierno, de los cuales destaco algunos como el Plan Aguas, el Plan Ganadero, y el que atañe a estos caminos recuperados, lo que nos hacen sentir más que orgullosos”.Ministro OsellaEl titular de la cartera de Industria, Trabajo y Producción, Ignacio Osella, relató: “este camino lo conozco, cuando cumplía la actividad de tambero, hace unos 30 años, y era horrible, malísimo, y ahora con esta mejora, siento una gran alegría, porque se lo que significa para la gente que vive, trabaja y produce en esta zona. Sin dudas se puede decir que se ha hecho mucho, pero también es cierto que es mucho lo que falta hacer, y estamos trabajando y vamos a seguir mejorando, por eso el gobernador ya dio directivas, para que avancemos en mejoras para la provisión energética, y concluir las mejoras en algunos caminos que todavía faltan. Así que confiamos que, con este trabajo conjunto, entre los municipios, los consorcios y los vecinos, vamos lo necesario para que esta zona brinde oportunidades, a los que quieren trabajar, producir, estudiar y comunicarse con sus vecinos”.GobernadorEl mandatario provincial Ricardo Colombi por su parte expresó: “es una alegría poder compartir este acto, con todos ustedes, y para que tengamos idea de lo que significa este camino, quiero hacer referencia a que en el mes de marzo, transite por el mismo luego de una visita a Yataití Calle, y era muy complicado desplazarse, y ahora, en un esfuerzo conjunto entre los municipios, el gobierno con esta magnífica herramienta que es el Fondo de Desarrollo Rural -FDR- los consorcios y los vecinos, hemos cambiado totalmente la situación, la transitabilidad es excelente, y a partir de ello se multiplican las oportunidades para la zona, y quiero insistir en lo que expresa el padre, esto tiene que ser el camino de la vida, hay que ser responsables a la hora de conducir, de movilizarse”.Para luego agregar a modo de conclusión de su intervención: “vamos a completar los dos kilómetros que restan para unir Ifran con la Ruta 12 y Yataití, y vamos a avanzar con todo lo que signifique mejorar las condiciones de aprovisionamiento energético. Esta es una zona productiva, y los caminos y la energía son fundamentales, lo que también constituye un excelente instrumento para mejorar la calidad de vida. Y estoy muy confiado en que vamos a seguir por el camino del crecimiento y progreso, unidos como hemos estado trabajando hasta el presente”.PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO:Municipio de Goya lanzó Programa de Entrenamiento Laboral para Personas con DiscapacidadUna vez más, el equipo municipal de Goya, promueve a la inclusión y desarrollo. En esta oportunidad, articulando un Programa de Inserción Laboral para Personas con Discapacidad proveniente del Ministerio de Empleo de la Nación; donde se llevará a cabo un entrenamiento laboral –que incluirá experiencias en administración en entidad pública, cocina, etc. – a personas con discapacidad. Los destinatarios, en un primer momento, serán un grupo de jóvenes-adultos entre los que se encuentran alumnos de la Escuela Especial Nº2 “John F. Kennedy”.El intendente Gerardo Bassi presidió este jueves en el Salón de Acuerdos el lanzamiento de las nuevas capacitaciones en puesto de trabajo para personas con discapacidad, entre los que hay alumnos de la Escuela Especial Nº2 “John F. Kennedy”.En primer término, se refirió a estas nuevas capacitaciones, la coordinadora de Discapacidad, Verónica Tolomio y dijo: “Gracias a las familias y a las personas que van a iniciar este espacio de capacitación en puesto laboral. Es un programa que conjuntamente estamos trabajando con la Dirección de Empleo y Producción Municipal, a cargo de Juan Ignacio Manzanares. Es un programa que depende del Ministerio de Trabajo de Nación denominado Operadores en Discapacidad. Hemos podido seleccionar a doce personas, muchas de ellas están transitando su pre-egreso de la Escuela Especial por lo cual nos pone muy contentos compartir esta experiencia con su directora, Ana María Báez, y la articulación de esta posibilidad, que tanto su formación académica y los proyectos profesionales que cursan en el espacio escolar y en la educación formal puedan hacer una experiencia de terreno durante ochos meses en diferentes espacios del Municipio. Y no solamente del Municipio sino algunas instituciones comunitarias. Hay dos radios FM que también van a hacer experiencias. Pretendemos una ciudad inclusiva, derrocar el contexto complejo que estamos transitando en el ámbito de la discapacidad. Cada uno de ustedes va a tener un lugar único, pensado en su perfil, ajustado a su carga horaria y a las capacitaciones que han hecho, y en función a eso poner a prueba los conocimientos y adquirir otros que dan solamente la prácticamente. Van a percibir un estímulo económico de 3.600 pesos”.“Nuevamente, gracias a las familias por acompañar, sin ellos no podríamos estar aquí sentados. Gracias a las instituciones como la Escuela Especial que confía en el proyecto y gracias al intendente Bassi que nos permite y nos estimula a generar estos espacios de inclusión para personas con discapacidad”, agregó.Seguidamente el secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social, Gonzalo Guido dijo: “Brindarles la posibilidad de que puedan estar trabajando con nosotros es importante; ojala que con el tiempo puedan seguir haciéndolo y estar en el ámbito laboral en el municipio o alguna ONG, es el fin último del programa… esto nos pone muy contento. Trabajamos mucho sobre la cuestión social y para tratar de bajar cada programa de Nación o Provincia. Enviamos el proyecto, hacemos las capacitaciones para que salga, esto es una muestra más de ese trabajo en conjunto que realizamos con Municipio”.Ana María Báez, directora de la escuela Especial reconoció a la Municipalidad por estos programas “que tanto bien hacen a los alumnos”, y que es nuestra intención siempre incluirlos en lo que es lo laboral. Se viene dando hace varios años en la gestión del profesor Bassi y ya tenemos alumnos trabajando en el Municipio”.También, habló el presidente del Concejo Deliberante, Juan Domingo González, quien resaltó: “Esta gestión le va dado un fuerte impulso al tema de la discapacidad. Desde el Concejo apoyamos estas iniciativas porque creemos que este mundo de inclusión debe ser aún mayor y el Estado debe tener esa apertura, esa visión respecto a la discapacidad”.INTENDENTE BASSIEl intendente Gerardo Bassi expresó: “Sentimos orgullo de tener una ciudad que trabaja intensamente para dar oportunidades. De hecho eso que llamamos “normal” no existe y todos tenemos alguna dificultad, y la mirada es ponerse en el lugar del otro. En un tiempo donde las palabras se ahuecan de tanto uso, las palabras pierden potencia, pierden contenido, compromiso, porque decimos, escribimos desde redes, una cantidad de cosas y nosotros intentamos dar pasitos cortos, en lo posible para instalarnos en el territorio de la posibilidad concreta de mejorar la vida de cada uno de los vecinos. Es decir, entre lo ideal y posible hay un espacio y nosotros humildemente intentamos hacer lo posible: construir las rampas en el centro; gestionar esta posibilidad laboral para que tratemos de que nuestros jóvenes puedan ser todo lo independiente posible, pensando que un día papa y mamá no van a estar, a veces no se trata de voluntarismo sino de posibilidades reales de hacernos cargo, como nos pasa con los adultos mayores, para que no terminen siendo un electrodoméstico que lo corremos de un lugar a otro, esta es la visión muy sencilla de decir, de hacer, y hacer todos los días un pasito más para incluir. Esta mirada hacia los chicos con estas características”.“Este intendente tiene sensibilidad, se pone en el lugar del otro, e intentamos resolver los problemas de los vecinos, especialmente de los grupos de chicos con una determinada problemática, en la cual también con el pasar del tiempo las caritas de los niños tienen la misma carita, en el caso mío, de mis nietos”, remarcó el jefe comunal, entre otros conceptos.EL PROGRAMAEn esta oportunidad se capacitarán a 12 personas, entre los que hay jóvenes alumnos que pronto egresarán de la Escuela Especial de Goya. Algunos cursos laborales, como el de Administración, se dictarán en dependencias de la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social; otros en comedores barriales -como el curso relacionado a ayudante de cocina- mientras que en un espacio de la Dirección de Empleo, se brindará la capacitación sobre Atención al Público.//////////////////////////////////////DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE:Asociación de Artesanos “Unión y Progreso” invita a festejar su 2do Aniversario en Plaza MitreCon motivo de celebrar el 2do Aniversario de la Asociación de Artesanos “Unión y Progreso”, la Municipalidad de Goya viene trabajando para recibir a toda la comunidad los días 15, 16 y 17 de Septiembre, a la gran feria y festival en la Plaza Mitre. Se podrá disfrutar de música en vivo, danza y desfile junto con la exposición de artesanos locales y foráneos.La Asociación de Artesanos “Unión y Progreso” viene trabajando conjuntamente con la Dirección de Asociativismo, Micro Emprendimientos, y Economía Social de la Municipalidad de Goya, que tiene como referente a Lisandro Paleari.En los próximos días, se presentará la grilla completa de actividades durante la jornada de festejo, acompañando la gran exposición de los diferentes artesanos que participarán, tanto locales como foráneos./////////////////////////////////////CAPACITACIONES UNIVERSITARIAS Y TÉCNICAS GRATUITAS:Inicia, la inscripción a carreras virtuales de la Universidad Nacional de Avellaneda para el 2018La gestión municipal de Gerardo Bassi a través de la Secretaria de Educación, informa que se encuentra abierta la inscripción, hasta el próximo 20 de septiembre, para las carreras virtuales de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). El inicio del primer cuatrimestre será en el 2018 y los finales se rendirán en la ciudad de Goya.La Municipalidad de Goya mediante la Secretaria de Educación, anuncia que se encuentra abierta la inscripción para el ingreso de nuevas cohortes de las carreras virtuales en: Tecnicatura en Intervención Socio Comunitaria; Tecnicatura en Política, Gestión y Comunicación; Licenciatura en Gerencia de Empresas y CCC en Museología y Repositorios Culturales y Naturales.Las Tecnicaturas y Licenciaturas son totalmente gratuitas, se cursan en forma virtual y de lo cual los finales se rendirán en la ciudad de Goya. El período de inscripción finalizará el 20 de Septiembre de 2017, siendo que el inicio del primer cuatrimestre, se tiene previsto en el 2018. Los requisitos para quienes estén interesados en inscribirse a las carreras son: Documento Nacional de Identidad (original y dos copias); tres (3) fotos carnet, con fondo blanco o celeste (con nombre y apellido al dorso); título de educación media original legalizado por Ministerio del Interior y dos (2) copias o certificado de título en trámite original.Las carreras del Centro de Educación Virtual de la UNDAV se cursan a través de Internet, en el Campus Virtual de la Universidad, al cual se accede con un usuario y una clave personal que se otorga al inscribirse. Cada estudiante accede a un aula virtual, donde interactúa con los docentes y otros alumnos.Cabe destacar que se deberá concurrir a las instalaciones de la Secretaria de Educación de la Municipalidad de Goya, ubicada en calle Mariano I Loza N° 30, de lunes a viernes de 08.00 a 13.00, donde allí se recibirán las carpetas con los requisitos para la inscripción.////////////////////////////////////SaludHito medicinal: realizaron una cirugía de columna torácica sin precedentes en el paísPor primera vez en Argentina se llevó a cabo una operación en la columna torácica por endoscopio. La técnica fue traída por un especialista radicado en Alemania y se efectuó en el Hospital Dr. Bernardo HoussayLa lista de hitos de la medicina argentina en cuanto a técnicas de intervención quirúrgica sigue acrecentándose. Recientemente se realizó en el país una cirugía cardíaca mediante cateterismo de recambio valvular percutáneo en un hombre joven, algo hasta el momento inédito.Ahora, el Hospital Dr. Bernardo Houssay de la Municipalidad de Vicente López fue el epicentro de novedades en materia de salud a nivel nacional, ya que se llevó a cabo la primera operación de columna torácica por endoscopio del país.El procedimiento estuvo a cargo del neurocirujano Roque Fernández, oriundo de Corrientes y radicado en Alemania, que coordinó la novedosa intervención quirúrgica junto a su colega Sebastián Belchior."Pudimos realizar la cirugía de la paciente con éxito y ahora está bien. Para nosotros eso es lo más importante, porque si la alternativa quirúrgica hubiese sido otra, hubiese resultado muy agresivo para la paciente", señaló Fernández."Con la paciente venimos hablando hace bastante de cómo iba a ser la operación, ella tiene 50 años y se interesó mucho en cómo iba a ser el proceso. El trabajo en equipo que se vivió fue muy grande", agregó.El especialista puntualizó que esta alternativa quirúrgica no es una innovación de su propiedad: "La implementó mi jefe el doctor Daniel Rosenthal por primera vez en Alemania, hace más de 25 años y resultóPara afinar el trabajo en equipo, Fernández, cirujano del Departamento de Cirugía Espinal de la Hoch, llevó a Sebastián Belchior del Hospital Municipal al país germano para profundizar el aprendizaje de dicha técnica.El jefe de neurocirugía del establecimiento sanitario, Alfredo Monti, expresó su orgullo por la tarea realizada: "Es un honor para nosotros efectuar la primera cirugía del país de una hernia de disco dorsal por vía laparoscópica. Este hospital siempre apuesta a seguir especializándose en todos los servicios, todo esto es en beneficio de la comunidad"./////////////////////////////////////////////////////////////////////////MUNICIPALIDAD REANUDÓ TRABAJOS EN PREDIO PROCREAREn el lugar donde se edificarían viviendas del programa PROCREAR la Municipalidad volvió a realizar trabajos de acondicionamiento relacionados con provisión de servicios esenciales. El total del lote a urbanizar es de 180 y además queda la manzana 6 que será utilizada para la construcción de la estación de ómnibus de Goya. Miguel Gracco aclaró que todas las cuestiones relacionadas con el sorteo de lotes está a cargo del Banco Hipotecario y ni de la Municipalidad.El secretario de Planeamiento, Miguel Dante Gracco, en declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, dijo: “Con el cambio de gobierno se suspendió todo lo que sea procrear en forma provisoria y ahora al reanudarse la actividad del PROCREAR se reanudó en el predio de Goya. El programa incluye cuatro manzanas: la 6, la 7, la 25 y 26, están entre la colectora sobre ruta 12 la calle Santa Fe; San Luis y Reconquista respectivamente. El total del lote a urbanizar es de 180 y además queda la manzana 6 que será utilizada para la construcción de la estación de ómnibus de Goya”.“En realidad, el trabajo de provisión de infraestructura está completo. El primer convenio que hicimos con PROCREAR a través del Banco Hipotecario era la construcción de la red de agua; cloacas alumbrado; red de electricidad y cordón cuneta, eso ya hicimos. Está concluido en un 100 por ciento. Lo que estamos haciendo ahora es mejorar las calles incluyendo un desague pluvial sobre calle Reconquista y rellenar parcialmente las manzanas 25 y 26 que tenía una pequeña depresión, eso recién lo empezamos hace 15 días porque es una ampliación del contrato originario”, precisó el secretario de Planeamiento.“Es un trabajo que de andar todo bien en 60 días se concluye, el problema es que está muy determinado por el clima, como es movimiento de suelo, tanto para la extracción de la cantera como para el traslado y la disposición final en el predio se tienen que dar condiciones de clima óptimo, si llueve se demora el trabajo”, precisó.COMO SIGUESe le preguntó a Gracco cómo seguirá el proceso. A lo cual respondió: “Nosotros a raíz de esto retomamos el contacto con la gente del Banco Hipotecario. Están tan apurados como nosotros para concluir pero no depende de ellos ni de nosotros. Una vez concluido esto. Nosotros ya tenemos hecha la mensura, se hace el replanteo de la mensura en el terreno y en ese momento de acuerdo a las últimas conversaciones con el Banco se procedería al sorteo entre los beneficiarios”.-El sorteoEl Secretario de Planeamiento aclaró: “Lo quiero aclarar sobre todo por la población que está interesada en el programa lo que hicimos fue colaborar con el programa para proveer de infraestructura y servicios a las cuatro manzanas. Pero tanto el dinero para la ejecución de las obras como luego la administración de la adjudicación y posterior crédito hipotecario lo hace directamente el ANSES, a tres de los bancos que dan los créditos en este caso creo lo va a hacer el Banco Hipotecario. El Municipio es ajeno a todo lo que es inscripción y adjudicación”.TERMINAL DE COLECTIVOSEn relación a las futuras obras de la terminal de ómnibus en el predio PROCREAR, dijo: ““Está concluída la provisión de infraestructura, cuestión no menor, que hacía imposible que se pudiera hacer una esta terminal. Ya tenemos en nuestro poder la traslación de dominio de la donación del Banco Hipotecario a la Municipalidad de Goya con ese fin determinado. A partir de este momento, con un anteproyecto ejecutivo que lo tenemos realizado y ejecutado en esta Secretaria que fue ejecutado podemos ir a solicitar a los entes financieros locales o internacionales el financiamiento de la misma”.“Esta sería un estación terminal moderna de 2 mil metros cuadrado de superficie y con toda las comodidades, es un presupuesto de unos 5 millones de dólares, primero hay que conseguir el crédito, que no es poca cosa”, precisó.Se le preguntó qué va a pasar con la terminal actual. Respondió Gracco: “En el plan de ordenamiento ambiental realizado con el financiamiento del BID aparece una mención sobre traslado y posterior utilización de ese predio tan bien ubicado posiblemente vayan a una repartición municipal, no sabemos si será administrativo o cultural”.Senado avanza con la designación de juecesEn la 11ª sesión ordinaria que llevó adelante este jueves la Cámara de Senadores, presidida por el vicegobernador Gustavo Canteros, llevó a cabo la audiencia pública para tratar los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo Provincial, que solicita acuerdo para la designación en el cargo de Asesor de Menores e Incapaces de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Saladas (Corrientes), para la Dra. Claudia Marina Penayo Riquelme.En tanto, para el cargo de Fiscal de Instrucción y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Santa Rosa (Corrientes), el Dr. Carlos Daniel Lezcano. Los mismos, pasaron sin impugnaciones a la Comisión de Poderes, Peticiones, Acuerdos y Reglamentos.Seguidamente, se otorgó media sanción al Proyecto de Ley presentado por la Senadora María Inés Fagetti por el que se modifican los artículos 79, 80 y 81 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Corrientes (simplificación del trámite del beneficio de litigar sin gastos).Así también, el Proyecto de Ley presentado por el Senador Tomás Rubén Pruyas por el que se crea el Programa Provincial para la lucha contra la Enfermedad de Alzehimer y Demencias relacionadas, pasó con media sanción a la Cámara de Diputados.Cabe mencionar que el Proyecto de Ley presentado por la Senadora Nancy Aracely Sand Giorasi por el que se declara la Emergencia Energética en el Departamento de Bella Vista, por el término de 180 días, pasó con preferencia para tratarse en la próxima sesión.ResolucionesSe solicita al Poder Ejecutivo informe, a través del Ministerio de Educación, el estado edilicio de los establecimientos escolares Nº 139 “Ambrosio Acosta” y Nº 8 “Juan Bautista Alberdi” de la Capital provincial, como así también los planes a encarar en el futuro para la refacción de los mismos, presentado por la senadora Carolina Martinez Llano.Se solicita al Poder Ejecutivo informe sobre la situación de obstrucción del río Riachuelo en el Municipio homónimo a la altura del puente ferroviario, desagüe natural al río Paraná y que obras se proyectaron y/o están en ejecución para normalizar el escurrimiento, autoría del Senador Tomás Rubén Pruyas.Se solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el uso de las facultades otorgadas por la Ley Provincial Nº 6408 de Emergencia Hídrica y los aportes recibidos por la Nación y el destino de los mismos en virtud de lo establecido por la Ley Nº 27.355, impulsado por Senadores del Bloque del Partido Justicialista.Se solicita al Poder Ejecutivo la remisión del Convenio firmado con el Gobierno Nacional para la refinanciación de la deuda provincial, el 20 de marzo de 2017, a fin de cumplimentar con los artículos 56° y 60° de la Ley N° 5571 de Administración Financiera, proyecto de la Senadora María Inés Fagetti.Se solicitan informes al Ministerio de Educación, a la Junta de Clasificación de Educación Secundaria y a la Junta de Clasificación para la Educación Técnica, Agrotécnica y Formación Profesional sobre motivos de la demora en la confección de padrones ordinarios y extraordinarios año 2016 y año 2017 y la remisión de padrones de aspirantes a interinatos y suplencias año 2017 en Esquina, iniciativa de la Senadora Nancy Aracely Sand Giorasi.Se solicitan informes al Ministerio de Educación informe sobre la situación institucional del Instituto Superior de Formación Docente “Dr. J. Alfredo Ferreira” de Esquina (Corrientes), presentado por la Senadora Nancy Aracely Sand Giorasi.Próximas audienciasA continuación, se fijó para el jueves 19 de octubre a las 11, llevar acabo la audiencia pública para tratar el pliego de la Dra. Claudia Lorena Lago, propuesta por el Ejecutivo para el cargo de Juez de Paz de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Gobernador Martínez (Corrientes). Y de la Dra. Silvina Araceli Racigh, para el cargo de Juez de Familia y Menores -ex Civil y Comercial Nº 4- de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Goya (Corrientes).Interés legislativoPor último, la Cámara alta declaró de interés legislativo el trabajo presentado por los alumnos de la Escuela Técnica “Fray Luis Beltrán”, quienes participan por el premio “Maestros Argentinos”; la Exposición Colectiva de Pinturas “Trazos del Interior”, organizada por la Asociación Civil Biblioteca Mariano Moreno de Mocoretá -Monte Caseros-, que se llevará a cabo los días 8 y 9 de Septiembre del corriente año; el evento “El Karting zonal y sus actividades”, organizadas por la Asociación de Pilotos de Karting Correntino; el “I Congreso Internacional de educación domiciliaria y hospitalaria”, a llevarse a cabo el 22 de septiembre en la ciudad de Corrientes; el trabajo de investigación científica llevada a cabo por el Dr. Raúl Lucero, médico referente del estudio de la nocividad de los agroquímicos en la salud poblacional; el “Primer Simposio Salud, Deporte y Entrenamiento en la Niñez”, organizado por la Facultad de Medicina de la UNNE; el “XX Encuentro Nacional y I Internacional de Docentes de la Educación Técnica, Agrotécnica y Formación Profesional”, organizado por la Regional XIII A.M.E.T. – Salta; la conmemoración del “Día de la agricultura y del productor agropecuario”.Se expresó el beneplácito por la labor científica llevada a cabo por los investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste, que se encuentran trabajando sobre 350 proyectos científicos; y por la reciente sanción y promulgación de la Ley Nacional Nº 27.372 (Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos). Y la adhesión al Día Nacional y Mundial para la prevención del suicidio, a conmemorarse el 10 de septiembre.Sumado a esto, el alto Cuerpo manifestó el reclamo al Gobierno Nacional para que se esclarezcan las circunstancias y aparezca con vida el joven Santiago Maldonado, víctima de desaparición forzada.