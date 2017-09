Monseñor Canecin animó a ser solidarios en la colecta "Más por Menos"

El obispo de Goya, monseñor Adolfo Ramón Canecin, envió un mensaje a las comunidades de la diócesis, alentando a participar en la Colecta "Mas por Menos", que se realizará los días 9 y 10 de septiembre en todas las parroquias, colegios e instituciones católicas del país, con el lema “Tu solidaridad fortalece mi esperanza”. Remarcó que participando en la colecta "vivimos la experiencia de parecernos a Dios, vivenciando su amor para no caer en la indiferencia".A continuación el texto completo del mensaje:Hermanos: La mejor manera de manifestar la solidaridad de hijos de un mismo Padre, que vivimos bajo el mismo techo de la Casa Común, es con actitudes, que busquen el bien común.En esta nueva convocatoria de la Colecta “Más por Menos”, los invito a ser participativos. Esta es una nueva oportunidad para manifestar nuestra cercanía hacia quienes están esperando gestos de mayor solidaridad.Los llamo a no ser indiferentes, a compartir y ser generosos con nuestras ofrendas. Invito a todos a asumir un compromiso solidario, trabajando por la dignidad de nuestros hermanos, porque el bien del ser humano es lo primero.Al mirar la vida de Jesús, contemplamos su amor compasivo, porque él, se acercó a los que sufren y lo saco de la marginación. Con actitudes solidarias afianzamos nuestra unión con Jesús, y ¿Cómo lo hacemos?. – Siendo compasivos como nos pide el Papa Francisco: “Realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales, que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea. ¡Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento existen en el mundo hoy!¡Cuantas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz porque sus gritos se ha debilitado y silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos ricos” (Misericordiae Vultus).Con nuestra ofrenda apostamos a cambiar la realidad y contribuimos entre todos a una sociedad solidaria y justa. Descubrimos el gesto de acompañar a nuestra Iglesia y vivimos la experiencia de parecernos a Dios, vivenciando su amor para no caer en la indiferencia.La solidaridad es “pensar y actuar en términos de comunidad… Es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, la tierra, la negación de los derechos sociales y laborales”. (Francisco, 28/10/14).Convoco a todos mis hermanos de buena voluntad de todas las parroquias, capillas, colegios e instituciones a ser capaces de crear espacios de solidaridad y de participación, porque, una comunidad que vive en el amor al prójimo, será siempre una comunidad que contagie esperanza. ¡Animo!Con mi abrazo y bendición+ Adolfo CanecinObispo de Goya