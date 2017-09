El HCD aprobó proyectos de embellecimiento y parquización de Plaza Raúl Alfonsín del Bº San Ramón y nominar calle con nombre de “Chuli” Tomasella

En su 19º Sesión Ordinaria que fue presidida por el titular del Cuerpo, Juan Domingo González, el Concejo Deliberante de Goya aprobó los proyectos de ordenanza que dispusieron “Embellecer y parquizar la Plaza “doctor Raúl Alfonsín” del Barrio San Ramón y, Sobre Tablas, Imponer el nombre de Norma María “Chuli” Tomasella de Micelli a la cortada que se encuentra al costado del Instituto Hispanoamericano. En ambos casos, las votaciones de los ediles fueron unánimes.Tras la lectura del Orden del Día por parte del Secretario del Cuerpo, Gerardo Urquijo, se aprobaron por unanimidad las actas de las sesiones Nº 1.112 y 1.113, tras lo cual se pusieron en conocimiento de los concejales las notas ingresadas a la Secretaría.Del Coordinador de Consejos Vecinales, José Ramón Monzón, elevando documentación del Barrio C.G.T. para la imposición del nombre al mencionado barrio. Se envió a la Comisión de Cultura para que se agregue a un proyecto ya en estudioDel Coordinador de Consejos Vecinales, José Ramón Monzón, elevando documentación del Barrio Virgen del Rosario - Oeste para la imposición del nombre al mencionado barrio. También fue enviada a la Comisión de Cultura.De la Asociación de Sordos de Goya, solicitando un terreno para su Sede. Adjuntan documentación. Se remitió la misma a la Comisión de Legislación.De la señora Marcela Ríos, del Barrio “Los Eucaliptus”, solicitando colaboración para el colectivo que trasladará a los chicos el día 9 de septiembre a un encuentro de Mini Básquet en Saladas. Se resolverá por Presidencia..- Proyecto de Ordenanza condonando deuda por impuesto inmobiliario y tasa de retribución de servicios de la propiedad del consejo Vecinal del Barrio Pando. Elevado por el DEM. Se giró a las comisiones de Legislación y de Economía..- Proyecto de Ordenanza Destinando escombros a zona costeras. Autoría y presentación: Concejales Maidana, Méndez Vernengo, Tournier y Vallejos. Se resolvió girarlo a la Comisión de Obras Públicas, pidiendo el concejal Jesús Méndez Vernengo una reunión ampliada para el próximo martes.La totalidad de los concejales presentes dieron su voto unánime al Proyecto de Ordenanza, con Despacho de Comisión, sobre Embellecimiento y Parquización de la Plaza Raúl Alfonsín del Barrio San Ramón.Se dio lectura al proyecto, que textualmente contiene:La necesidad de mejorar y embellecer la Plaza Dr. Raúl Alfonsín del Barrio San Ramón.Lo dispuesto en la Carta Organiza Municipal en su artículo 45 respecto a “…Orientar, fomentar y promover la conservación y defensa del medio; mediante el uso racional de la especies animales y vegetales salvaguardando la estabilidad ecológica, para lo cual:. c) Promoverá las actividades conjuntas con otros organismos públicos y privados dedicados a la materia y a la participación comunitaria, en todo lo referente a la evolución ambiental y el equilibrio ecológico; y lo dispuesto en su artículo 78 inc. Inc. 30 “…Aprobar planes de saneamiento, preservación del medio ambiente, conservación del suelo, salubridad e higiene. En especial su artículo 36 “…Establecer normas para la preservación de arboles, plazas, paseos y lugares públicos; siendo atribución especial de este cuerpo en su artículo 44 “…Sancionar todas las ordenanzas y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio las disposiciones de esta Carta Orgánica”.Que la plaza Dr. Raúl Alfonsín, se encuentra ubicada en el corazón del Barrio San Ramón, siendo un lugar de esparcimiento para todos los niños y jóvenes del lugar.Que esta plaza actualmente carece de iluminación suficiente, arboles y juegos para que los niños puedan jugar en sus ratos de ocio.Que es el ámbito adecuado para que los jóvenes y adultos, puedan reunirse y hacer actividades físicas; para lo cual es indispensable contar con la sombra de los arboles.Sería adecuado crear algunos playones o canchas, en las cuales se puedan realizar distintos tipo de deportes (vóley, futbol, básquet, etc.).Es necesaria la colocación de una canilla, para poder tomar agua y regar la arborización que se va a colocar en el lugar.Que la colocación de arboles, mas luminarias, juegos y un playón de deportes, embellece el barrio y mejora la calidad de vida de los vecinos.Por todo ello,,,,,,ARTCULO 1º: El D.E.M. EFECTUARA obras en la Plaza Dr. Raúl Alfonsín consistentes en: un playón para juegos infantiles, cancha de fútbol, juegos para niños, extender la red para la provisión de agua potable en el lugar a fin de colocar canillas en la plaza, iluminación, instalación para carga de celulares y arborización, y un dispenser de agua caliente.-ARTICULO 2º: Los gastos que demanden las obras explicitadas en el artículo primero, se imputaran a las partidas de la Secretaria de Obras Públicas.-ARTICULO 3º: De forma.-La primera en hacer uso de la palabra fue la concejal Ludmila Baldi Escobar pidiendo introducir cambios que se hcieron, tras lo cual su par Teresita Maidana expresó que el proyecto es claro tratándose de un barrio donde hay muchos niños y es la única plaza. Destacó asimismo la importancia de la arborización y las modificaciones que se puedan introducir y la colocación de los juegos que también hay en los paseos del centro para que no tengan necesidad de salir del barrio. Solicitó asimismo que se coloque un dispenser de agua calienteFinalmente la concejal Raquel Guerreño celebró el proyecto por ser el barrio en el que vive y en el que seguramente vivirá toda su vida, aclarando que el proyecto se enmarca en el Programa de recuperación y revalorización de los espacios públicos, que comenzó en el inicio de la gestión y es a largo plazo. Es un programa integral que tiene también la colocación de mástiles con banderas, esculturas, poemas, obras de escultores de renombre que existían en la ciudad y que estaban ocultas, celebrando entre todos la prolijidad que tienen estos paseos.Destacó que además este programa tiene una capacitación que se traducen en los arreglos que luego se ven en las plazas y detalló las plazas en las que se intervino con el mismo: Mitre, San Martín, Italia, 5 de Junio, Plácido Martínez. Las de los barrios Mitre, Costa de las Rosas, Jardín, Virgen del Rosario, y Cunumí hace muy poco con la colocación de estatuas de historietas argentinas.Mencionó en este contexto al ingreso de la ciudad con el Monumento a los Inmigrantes con un mástil enorme y las banderas de los principales países de procedencia de la inmigración en la zona. Próximamente concluirá la puesta en valor y restauración de la Iglesia Catedral, dijo por último.En forma conjunta se trataron los puntos 5º y 6º del Orden del Día, que contenían los Proyectos de Resolución, con Despacho de Comisión, Archivando el Expediente Nº 2.338/15 el primero, y el Expediente Nº 2.597/17, el segundo, lo que fue votado por unanimidad.Sobre Tablas y por unanimidad, los concejales presentes aprobaron el proyecto de ordenanza imponiendo el nombre de Norma María “Chuli” Tomasella de Micelli a la cortada que se encuentra al costado del Instituto Hispanoamericano.Tras la lectura del proyecto, el concejal Jesús Méndez Vernengo se refirió al mismo diciendo que más allá de que fue un pedido del Instituto Hispanoamericano, hay que revalorizar a quienes se lo merecen, y cómo Concejo Deliberante de Goya se lo está haciendo, dijo y puso como ejemplo el Programa Goya es Chamamé y la Declaración de Ciudadanos Ilustres a los Ex Combatientes de Malvinas, y que como institución se debe seguir en este camino con estas herramientas que distinguen a quienes han marcado a la comunidad en distintas áreas. Pidió que se reconozca a las personas en vida.Fernando Vallejos luego celebró que una calle de la ciudad lleve el nombre de la doctora Tomasella, a quien dijo que conoció y trató como Juez Civil y Comercial Nº 1, ejerciendo la profesión luego de que fuera destituida. “Fue una persona seria y honesta y se merece este reconocimiento que se le hace desde el HCD”, enfatizó el edil para concluir su ponencia.El expediente Nº 2.652/17 del H.C.D., que contiene el Proyecto de Ordenanza sobre “IMPONER EL NOMBRE DE NORMA MARIA“CHULI TOMASELLA” DE MICELLI, A LA CORTADA QUE SE ENCUENTRA AL COSTADO DEL INSTITUTO HISPANOAMERICAN”.Y;La necesidad de reconocer de alguna manera a notables de nuestra historia de todos los ámbitos para que su historia quede plasmada y sea siempre parte de nuestra ciudad.Que una de las formas de reconocer a personalidades ilustres de nuestra sociedad es la de nominar con su nombre una de las calles de nuestra ciudad, inmortalizando así su memoria para que las generaciones futuras encuentren en su historia ejemplos a seguir.Que la Dra. Norma Maria Tomasella de Miccelli nació un 8 de agosto de 1950, hija de Norma Lucia Calvi y de Fermín Tomasella, fue esposa, madre de tres hijos: Francisco, Dolores, Lisandro, y abuela.Que ejerció la docencia siendo maestra, se recibió de abogada, profesión que ejerció hasta que obtuvo el cargo de secretaria del Juzgado Civil, Comercial y Laboral Nº 1 de la ciudad de Goya, del cual luego estuvo al frente siendo jueza del mismo. Llevando con pasión y profesionalismo el cargo confiado hasta que por decreto de la Intervención Federal al frente de Ramón Mestre del año 2000, fue destituida de su cargo sin fundamentación adecuada, pero dicho decreto fue dejado sin efecto restituyendo en sus funciones a la jueza con las disculpas correspondientes por parte del gobierno provincial.Que no sólo era una persona dedicada a su labor profesional sino también era muy activa en su rol social, participando en lo concerniente a lo relacionado a la comunidad y es por ello que fue catequista pre-bautismal de la Capilla Jesús de la Buena Esperanza y catequista de primera comunión de la iglesia Catedral, así como cuando ejerció el rol de profesora del Instituto Hispanoamericano, instituyo una colecta para ayudar a humildes, niños y ancianos.Que la Dra Tomasella o “Chuli” como era llamada con afecto por aquellos que la conocían, fue una persona extrovertida, de carácter fuerte, dueña de una personalidad imposible de pasar desapercibida, siempre dispuesta a servir al prójimo, dejando en el otro un agradecimiento genuino hacia su persona.Que también fue miembro del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Corrientes, al cual representó a nivel nacional.Que perdió la vida en un accidente automovilístico el 14 de septiembre de 2003, cuan do iba a un chequeo médico en la localidad de Puigari, Provincia de Entre Ríos, dejando un vacío inesperado y prematuro en el ámbito familiar, de la justicia y de la ciudadanía goyana.Por todo ello;ARTICULO 1°: NOMINAR con el nombre de Norma María “Chuli Tomasella” de Miccelli, a la calle que se encuentra al costado sur del Instituto Hispanoamericano, desde la avenida Primeros Concejales y la calle Aeronáutica Argentina.-ARTÍCULO 2°: El D.E.M. una vez promulgada la presente Ordenanza deberá remitir copia a los organismos oficiales y/u oficinas de servicios que corresponda y proceder a su señalización.-ARTÍCULO 3°: De forma.-Concluido el tratamiento de los temas previstos, el Presidente del HCD Juan Domingo González abrió el Libre Uso de la Palabra.Este espacio fue usado por el concejal Luis Alberto Ramírez, quien invitó a una reunión ampliada de la Comisión de Salud que preside, este jueves a la hora 11,00, para analizar en conjunto el Proyecto de Ordenanza sobre Sala Veterinaria de Atención Primaria y de Castraciones Municipales.Tras esto, se dio por finalizada la 19ª Sesión Ordinaria del año del Concejo Deliberante de Goya.