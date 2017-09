Celebraron una misa por el Día del Inmigrante en la Catedral de Goya

El vicario general de la Diócesis de Goya, presbítero Juan Carlos López presidió una misa en la catedral con motivo de celebrarse el Día del Inmigrante. La celebración fue organizada por La Comisión de la Fiesta Provincial del Inmigrante, el lunes 4 de septiembre y como ofrenda brindaron alimentos no perecedero.El padre Juan Carlos López destacó que ”la Argentina tiene la única Constitución Nacional del mundo, donde expresa que esta Nación, está abierta a todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino”.El Día del Inmigrante, por decreto N° 21.430 del poder ejecutivo nacional de 1949, fue firmado por el ex presidente Juan Domingo Perón en recuerdo de la disposición dictada por el Triunvirato en 1812, que ofreciera “su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio”.Expreso el sacerdote que “desde el Preámbulo se hace referencia al tema, y en el artículo 25, se reafirmaba el fomento a la inmigración”.“Si la argentina se hizo y es incorporando a lo diverso” preguntó seguidamente “¿cómo es posible, que hoy no se puedan superar los desencuentros y las intolerancias del presente?.Destacó la homilía del Papa San Juan Pablo II en la ciudad de Paraná, cuando realizo su visita a la Argentina cuando destacó “con particular realismo a esta noble nación argentina, un país de inmigración, hospitalario y amigo para los inmigrantes, en el pasado y en el presente” dijo el Papa.“El Papa hablo de la hospitalidad y la apertura del pueblo argentino, para recibir inmigrantes y que rezar por ellos era muy importante” porque Jesús “así entendió, Él fue un migrante y exiliado en su tiempo, fue forzado para salvar su vida en una cultura diferente en un inmediatez no programado para poder así salvar la vida”.“¡Cuántos emigrantes de hoy y de siempre, pueden ver reflejada su situación en la de Jesús, que debió alejarse de su país para poder sobrevivir!” expresó.Recordó que en esa oportunidad el Papa Juan Pablo II expresó que: “La Argentina de hoy, es un país hecho, en buena medida, por inmigrantes; por hombres y mujeres que han venido a “habitar en el suelo argentino” como reza el preámbulo de vuestra Constitución. Vuestra nación ha sabido acoger a los que venían, y éstos, a su vez, han encontrado una nueva patria a la que han aportado la herencia de sus lugares de origen”.“Nos unimos a las preocupaciones del papa Francisco –dijo- ante los grandes desafío de otras naciones de incorporar otras corrientes migratorias” y recordó especialmente a “todos los que mueren sepultados en el Mar Mediterráneo” y aconsejó: “No tengamos pre conceptos o prejuicios de las personas que vienen de alguna nación vecina, porque son los nuevos inmigrantes”.-