Operativo de Desarrollo Social de la provincia: Hoy en AGDA, entregan nuevas tarjetas Sapucay solamente a titulares del beneficio

Se trata solamente de la renovación de tarjetas vencidas. “El operativo es para todos los que actualmente son portadores de la tarjeta, no se va hacer inclusión ni anotar para dar el beneficio”, aclaró Mariano Hormaechea. Son alrededor de 5 mil personas que tienen la tarjeta Sapucay en Goya.

El coordinador de Desarrollo social de Corrientes, Mariano Hormaechea comunicó que hoy, desde las 9 y hasta las 13 entregarán las nuevas tarjetas Sapucay, exclusivamente a los titulares del beneficio.

En declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, Hormaechea precisó: “El operativo de renovación se hace hoy en el club AGDA de Goya. Se está haciendo la convocatoria a beneficiarios de la Sapucay para que se acerquen al club AGDA para hacer la renovación del plástico a todos los beneficiarios de la Tarjeta Sapucay. Estaremos desde las 9 a 13. Convocamos a todos los vecinos que tengan el beneficio para que puedan hacer el trámite y puedan seguir utilizándolo”.



NO SE ANOTA

“El operativo es para todos los que actualmente son portadores de la tarjeta, no se va hacer inclusión ni anotar para dar el beneficio. Algunas tarjetas están vencidas. Otras se han perdido. Hoy se va a hacer la renovación a esas personas”, aclaró el Coordinador.



TRAMITE PERSONAL

También dejó en claro que solamente pueden hacer este trámite los titulares del beneficio, y no terceras personas. Sobre esto, el funcionario precisó: “El tema es que son los portadores de la tarjeta que tienen que ir a renovarla. No es inclusión, no se va a anotar ni nada por el estilo. Son los vecinos de Goya que hoy portan la tarjeta y se les ha vencido. Eso lo comunicamos en su oportunidad. Hoy lo que se hace es la renovación del plástico”.

“La renovación se va a hacer al titular portador de la tarjeta, aquellos que no puedan concurrir o que manden a una persona a hacer el trámite, es importante que tengan autorización o poder certificado por la Policía o aquellos que ya tengan un poder se acercan con eso y a esa persona se le va a entregar la renovación del plástico sino solo al portador titular que vaya con su DNI. Que sepan que solo se va a entregar al titular o sino deben llevar un poder válido para poder hacer el trámite, si no no se le va a entregar la tarjeta”, recalcó.

Son alrededor de 5 mil personas que tienen la tarjeta Sapucay en Goya. Es una carga que mensualmente se le hace a la tarjeta por un importe de 150 pesos o 180 pesos según el grupo familia.-