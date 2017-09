Aldo Ferezin clarificó sobre continuidad de obras en la et oeste y compra de transformador

En relación a las obras de la ET camino al cementerio, habría buenas noticias. Según Aldo Ferezin al confirmarse la continuidad de la empresa Electroingenieria que ejecuta la obra civil, y al hacerse cargo del montaje de la parte electro mecánica se deja de lado otras nuevas licitaciones y se gana en tiempo útil para terminar la estación en los plazos previstos. También Ferezin remarcó que el transformador de 30 megas destinado a la estación se encuentra depositado en corrientes.

En declaraciones al programa "Al que madruga” que se emite por FM Norte, Aldo Ferezin dijo: “La gran noticia es que el miércoles se firmó en Buenos Aires entre el Consejo Federal de la Energía con Electroingeniería, la que está terminando la estación transformadora oeste. La parte civil prácticamente le queda un mes y medio de trabajo para estar terminada y nos queda el montaje final. Tenemos todos los elementos. Se están comprando. Hace tres meses se licitó y fueron adjudicadas las cuatro empresas. Recuerdo a Siemens, la alemana. Hay un transformador ya comprado y se necesita otro. El que viene a Goya es de 30 megas, y uno de 50; también se adquieren 0seccionadores, disyuntores; la sala computarizada que maneja todo y que si hay un desperfecto es la que tiene al tanto cualquier inconveniente en la zona”.

Ferezin recordó que “esta ET abarca nueve municipios, todo del suroeste de la provincia y este montaje final cuesta 48 millones de pesos, hay que instalarlo y ponerlo en funcionamiento. Pero eso tiene un costo y se acaba de firmar que ese costo que vendría a ser la mano de obra calificad la pondría la propia Electroingeniería. Es una gran noticia, esto que se ha firmado porque no nos hace perder un día de tiempo. Electroingeniería se queda y comienza venir otro personal más, otro que va a venir, personal que se dedica al montaje. Vamos a tener mano de obra ocupada y se va tomar gente de la zona. Es una gran noticia, eso no se para un día como fue nuestro anhelo de terminar lo más rápido posible”.

Mano de obra

Precisó que “la obra cuesta en total 16 millones, faltaba la mano de obra que no estaba en el contrato original, ahora se agregó y la Nación paga la mano de obra y se queda Electroingeniería”.

Ferezin comentó que “una de las cosas que le decía al ingeniero Alejandro Gallino es “si a nosotros se nos va Electroingeniería, si llamamos a licitación, ¿cuánto tiempo nos va llevar esto?.

Recalcó que “la mano de obra la paga Nación, si no me equivoco son unos 16 millones”



EL TRANSFORMADOR

Se le preguntó dónde está el transformador que debe llegar a Goya. Respondió Ferezin: “El transformador de 30 está en Corrientes. El tema es así. ¿Por qué no se instala ya?. Porque está en el playón de la DPEC Corrientes. Ahí están todos los transformadores. El grande es de Goya. Lo que pasa es que había dos materiales. Ya llegó una planchuela de acero, son rieles especiales que teóricamente eso le corresponde a Electro no a la DPEC ni a la Secretaria, eso lo tiene que hacer la empresa”.-