Pedro Sa: "Sería la primera vez en democracia que se impide a un intendente buscar su reelección"

Pedro Sa se lanzó como candidato a concejal por Crecer con todos. Desde esa posición opinó sobre la impugnación de la candidatura a intendente del actual jefe comunal, Gerardo Bassi. Y estimó que las impugnaciones son a una forma de hacer política. “Si a Gerardo no se le permite ser candidato vamos a estar en el primer caso del regreso a la democracia donde un intendente no va a poder ir por su reelección. Vamos a estar en el primer caso de que a una ciudadanía no se le va permitir elegir”, expresó.

En primer lugar se le consultó sobre su postulación a concejal. En declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, el comerciante y ex presidente de la COMUPE comentó sobre su postulación: “Mucha gente me vienen como arengando a que participe. Aunque la gente te empuja y después te deja solo. Es importante animarse a participar. La sorpresa que generé con mi postulación a concejal pero mucha más iba a ser si no no lo hacía. Podría haber sorprendido o desilusionado a mucha gente si no lo hacía. Es importante que la gente vaya dándole forma a las ganas de participar y las vaya volcando al espacio de la política. Insisto en que las decisiones más importantes las toman los sectores políticos. A los que nos gusta tomar nuestras propias decisiones es importante estar en la mesa donde se toman las decisiones y en este camino de avanzar en esta postulación es donde empecé a invitar a todos aquellos que me instan a participar, a generar un espacio a que lo puedan hacer, quiero ser una opción”.

“¿Por qué con Crecer con todos?. Particularmente yo no tengo un trabajo con ese espacio político porque es la primera vez que participo en política, el espacio tiene que ver más con una voluntad de hacer”, añadió.



IMPUGNACION A BASSI

Pedro Sa fue consultado sobre su opinión acerca de la impugnación realizada por la UCR que preside, Ignacio Osella y el Partido Popular, presidido por José Vassel. Respondió: ““Acá no se discute la impugnación de un candidato. Lo que se discute es la impugnación de una política. A Gerardo se lo viene impugnando políticamente. ¿Pero quién impugnó?. No lo hizo un particular. Lo hace el apoderado de un partido que hace un tipo de política que hay un sector de la sociedad que apoya y otro que no apoya, quien impugna, impugna un tipo de política, al intendente de la ciudad, que es el presidente del partido provincial (PJ). Al impugnar a Gerardo impugnan una forma de hacer…Yo no soy el garante de una gestión. Hoy votamos al hombre, la voluntad y buena fe de Gerardo debe estar por arriba de todas las cosas. Si a Gerardo no se le permite ser candidato vamos a estar en el primer caso del regreso a la democracia donde un intendente no va a poder ir por su reelección. Vamos a estar en el primer caso de que a una ciudadanía no se le va permitir elegir. Son dos derechos que van a estar violados: el ser candidato y que un pueblo no pueda elegir. Yo pretendo que me dejen elegir y después discutiremos las políticas. Pero cuando la Justicia en la que debemos confiar, en la que debemos creer, la que debe estar por encima de todo, no puede decidir por miles de almas que tienen su derecho a elegir su candidato”.

Continuó diciendo: “Primero, creo que el impugnar es un derecho que tiene cualquier ciudadano, pero cuando un partido con una voluntad política, impugna a otra voluntad política se nota la intención de proscribir a un candidato. Quiero votar a quien quiero, no quien me pongan en la punta de la góndola.

“Tanto se habla de recambio de que queremos caras nuevas, se plantea palabra cambio, pero no veo cambio, veo que están pasando cosas muy positivas, que se está avanzando en temas de discusión pero a ratos parece que estamos volviendo atrás en el tiempo: que no se permita elegir a un candidato, que la Justicia pueda manipular decisiones que están en el derecho de la gente… Son cosas complicadas. ¿Qué ganas puedo tener yo de exponerme, de participar en política si a la hora de que la gente me pueda elegir, una decisión judicial me pueda dejar fuera?. Es como si al entrar a la cancha sabiendo que el árbitro es el hermano del arquero del otro equipo”, dijo.



CARTAS EN LA MESA

Dijo también que “hay que poner a las cartas sobre la mesa, dejar que la gente elija, se hace difícil entender el cuadro político, en un mboyeré, como decimos en Corrientes donde todos estuvieron todos, y pareciera que eso devalúa a nuestros candidatos y no creo que sea así”.-