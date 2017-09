El miércoles retorna el programa auspiciado por el Banco de Corrientes

Si bien la Defensoría de los Vecinos se encargará de controlar que no haya aumento de precios los miércoles que rige la promoción del descuento con débito del Banco de Corrientes, desde esta dependencia aclararon que no inspeccionarán los importes de la carne y verduras, porque estos suelen tener variaciones. Al contrario de lo sucedido con el contralor a los Precios Cuidados, esperan que en esta ocasión las autoridades competentes sancionen a los comercios que incurran en faltas.Este fin de semana, operarios de la Defensoría de los Vecinos de la Ciudad estuvieron recorriendo los supermercados adheridos al programa del Banco de Corrientes, el cual otorga un reintegro del 50% a las compras que se hagan con el débito de esta entidad financiera. La idea es hacer un relevamiento de los precios de los artículos de primera necesidad, para que no haya subas durante los miércoles, días en los que funcionará la promoción que durará todo septiembre.Es que muchos usuarios denunciaron el mes pasado que hubo una remarcación de los importes en varios comercios, y de hecho los mismos funcionarios del Gobierno provincial advirtieron esta situación.De todas formas, el defensor de los Vecinos, Javier Rodríguez, aclaró a El Litoral que este relevamiento en los supermercados no incluirá a la carne ni a las verduras. “Los empresarios nos explicaron que no se pueden controlar los precios de la carne ni las verduras, porque fluctúan mucho dependiendo de varios factores, entonces excluimos estos productos del contralor”, manifestó el funcionario municipal.Los empresarios firmaron una declaración jurada para mantener los precios durante este mes, pero aún así la Defensoría se ofreció para oficiar de contralor, al igual que lo había hecho con el programa Precios Cuidados. El problema es que en esa propuesta se detectaron irregularidades en varios supermercados, pero las sanciones por parte de las autoridades competentes llegaron solo para las cadenas nacionales, no para las regionales o locales. Por esta razón, la dependencia dejó de verificar este programa.Rodríguez aseguró que ahora “llevaremos registros en las cadenas locales y presentaremos los informes a los organismos provinciales de aplicación y contralor competentes. En caso de detectar irregularidades, se informará semanalmente a las autoridades de aplicación”. “Esperemos que esta propuesta funcione bien, porque está el compromiso de todas las partes”, agregó.