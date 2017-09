Casarrubia, ex apoderada de la UCR: “Bassi tiene la posibilidad de ser reelecto, por la redacción del Artículo 220 de la Constitución de Corrientes”

Ahora revelan que la Constitución de Corrientes no es tan clara como muchos decían. La Dra. Silvia Casarrubia, que fue apoderada de la UCR en el 2013 y defendió la Re-Re de Ignacio Osella, explicó que logró el fallo favorable en ese momento, porque el Artículo 220 no está bien redactado. Si la Justicia es igualitaria, debería habilitar también a Bassi.“Yo obtuve un fallo en contra, de la Dra. Herrero en primera instancia, pero la Cámara le dio favorable los fallos por la Re-Re a Osella y a varios más. En ese momento, ante esta situación, el Frente para la Victoria, que era la oposición, por medio de per saltum fue al Superior Tribunal, que denegó la posibilidad de Re-Re. Estábamos cerca de la elección y cuando llegamos a esa instancia, le planteamos a la Dra. Herrero la redacción del Artículo 220 [de la Constitución de Corrientes], que es una cuestión a tener en cuenta acá” dijo Casarrubia ante medios del interior correntino” explicó Silvia Adriana Casarrubia.“El Artículo 220 prohíbe que ambos vayan por un tercer período; pero dice ‘ambos’ y habla de ‘fórmula’. Si uno cambia uno de los componentes de la fórmula, estamos hablando de una fórmula diferente. ¿Entonces cuál sería el impedimento para que vayan por otro período, cuando esa fórmula originaria ya no es la misma?”“Bassi tiene la posibilidad de ser reelecto, por la redacción confusa del Artículo 220, que a nosotros nos favoreció, porque gracias a eso pudimos invertir fórmulas”.