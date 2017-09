Gerardo Bassi: "Hay que escuchar a la gente, los votos no son de los funcionarios"

El intendente de la localidad de Goya, profesor Gerardo Bassi, ratificó su intención de ser reelecto en la segunda Ciudad de la Provincia. “Hay que escuchar a la gente”, reclamó y expuso que “tiene que haber coherencia en la justicia”. Indicó que “Camau Espínola es el verdadero cambio después de 16 años”.El intendente Gerardo Bassi ratificó en charla con Sudamericana sus intenciones de ser candidato a renovar el cargo en las elecciones del 8 de octubre. “Estamos felices los goyanos”, recordó, haciendo alusión a la marcha realizada en la localidad, en apoyo a la fórmula de Camau Espínola y Nito Artaza. “Hay que escuchar a la gente, los votos son de ellos no de los funcionarios”, expresó.“Yo voy a ser el candidato”, aseguró y adelantó que “les vamos a ganar las elecciones, pese a que están queriendo ganar desde el escritorio”. “Esperemos que la justicia no se deje avasallar por el poder político y que se ponga los pantalones largos”, reclamó y expuso que “creo mucho en la coherencia, en la hombría de bien y vamos a seguir trabajando en Goya porque vamos a ganar la elección”.“Los vecinos están convencidos que este espacio político va a seguir gobernando Goya”, dijo y manifestó que “Camau es el verdadero cambio, después de 16 años que no se puede hablar de renovación, cuando son los mismos”. “Vamos a medirnos y después contamos los votos, es una enorme posibilidad de que el cuarto oscuro se llene de luz”, cerró.