Desaparición de personas: El colectivo de Derechos Humanos inauguró en Goya el mural ¿Dónde está Santiago Maldonado?

La artista plástica Lucy Oviedo retrató, a pedido de las organizaciones de Derechos Humanos, a Santiago Maldonado en un mural que aboga por su aparición con vida. Lo inauguraron este viernes en la esquina de las calles Belgrano y Ángel Soto de la ciudad de Goya.Con la presencia de organizaciones como MEDEHS (Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad), ACCos Mate Ñe’é (Comunicadores Comunitarios), funcionarios municipales encabezados por el intendente Gerardo Bassi, y público en general, se inauguró el mural «¿Dónde está Santiago Maldonado?» este viernes a las 18:30 en la esquina de calles Belgrano y Ángel Soto.Habló el presidente de MEDEHS, Osmar Elías Bello; la directora municipal de Derechos Humanos, Alicia Helena Casabonne; el intendente de Goya, Gerardo Horacio Bassi y la autora del mural, Lucy Oviedo.“Si bien no soy retratista, mi trabajo es más bien, abstracto; no podía dejar de ser parte de este reclamo. Entonces traté de plasmar lo más impactante que tiene, que es la mirada. Nos mira y nos está diciendo —Búsquenmé, encuéntrenme. Yo estoy. —Y en algún lugar, de algún modo está y va a seguir estando. Así que este es el humilde aporte que hago a la causa” dijo Lucy.Como anécdota pero al mismo tiempo mostrando como en la sociedad hay miradas diferentes hacia una misma problemática, contó: “A raíz de todo esto, mientras pintaba yo acá con nuestros compañeros, empezaron a caer mensajes. Tengo un nuevo mote, ya no soy Lucy Oviedo, ahora soy ‘La Pintora K’. Así que estoy a disposición de todos. Busco muros y estoy para sumar la protesta en una pared, en la calle, donde se necesite”.Finalizó Lucy haciendo énfasis en la consigna que los juntó: “Lo queremos a Santiago Maldonado con vida, ya”.