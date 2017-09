Federal B: Central se enfrenta hoy con Resistencia Central

Con la disputa de tres encuentros se pondrá en marcha este sábado la octava fecha de la Zona B, Región Litoral Norte, del Torneo Federal B. En uno de ellos, Central Goya se presentará en la capital chaqueña para enfrentar a Resistencia Central.

Los jueces serán de la localidad de Sáenz Peña. El árbitro será Ángel Ramón Guzmán y los asistentes Walter René Mercado e Ireneo Argentino Arévalo.

En los otros adelantos, Atlético Villa Alvear, en Resistencia, se medirá con Ferroviario, de Corrientes, en tanto que Deportivo Fontana será anfitrión de Defensores, de Puerto Vilelas.

El elenco de la Avenida Sarmiento (7 puntos) cerró la actividad semanal con una práctica de fútbol en donde Francisco Ramón Pezoa esbozó el equipo presumiblemente titular para enfrentar a los chaqueños. Habrá dos variantes y en la zona de la mitad de cancha. Se producirán los retornos de Lucas Bello, recuperado de una lesión y Daniel Lover, quien cumplió con la fecha de suspensión que tenía. Reemplazarán a Leonardo Fabián Sosa e Iván Montiel respectivamente.

Este último, uno de los refuerzos que se trajo para este certamen, se supo en las últimas horas que ha dejado de pertenecer al club.

El delantero en un comunicado oficial adujo que su partida se debía a "razones personales ligadas al estudio y a la facultad". Al tiempo que formuló su agradecimiento "al club y a la gente por haberlo recibido nuevamente como en su casa.

De esta forma los once iniciales para presentarse en Resistencia serían: Cristián José González; Guillermo Nicolás Enrique, Javier Oscar Valenzuela, Horacio Germán Valenzuela y Franco Américo Semino; Maximiliano Andrés Gauna, Alberto Jesús Pezoa, Lucas Nicolás Bello y Daniel Andrés Lover; Walter Alegre y Emanuel Esteban Cáceres.

A las órdenes del entrenador completarán el plantel el arquero suplente, Cristián Fernando Martínez, los defensores Jonathan Iván Zabala y Federico Emmanuel Sánchez, los volantes Leonardo Fabián Sosa y Emanuel Sirimarco y el delantero Luis Miguel Benavidez. La duda era si viajaba el volante por izquierdo Hugo Damián Buffa o si se inclinaba por otro delantero José Andrés Arce.

Enfrente tendrá a un rival que ocupa el tercer escalón en las posiciones. "Resi" tiene 11 puntos, producto de dos victorias (ambas como visitante) y cinco empates. Permanece invicto aunque todavía como local no ha ganado. En la última fecha igualó 2-2 con Ferroviario en Corrientes y esa excursión le salió cara. Perdió por expulsión a los dos centrales Enzo Alsina y Facundo Escobar, más el volante Ezequiel Pérez del Río.



DECLARACIONES DE PEZOA

El DT de Central, antes de viajar a la capital chaqueña, dejó algunos conceptos. Sobre la derrota ante Fontana dijo "que habíamos tomado todos los recaudos, sabíamos que Eric Villalva le pega muy bien a la pelota, que no teníamos que hacer foules. Pero así y todo nos convirtió de pelota parada. Nos pegaron dos piñas en 10' y no nos pudimos recuperar. El equipo trató de mantener el orden aun cuando el rival ya jugó más cómodo. Se trató de llegar pero nos faltó ser más profundos. Fue una lástima porque era una linda oportunidad que teníamos de quedarnos con la victoria en casa".

Ya abocado al rival que tendrá este sábado, Resistencia Central, Pancho Pezoa señaló "que viene invicto y eso hay que respetar. Pero no le tenemos miedo. Sabemos que tiene un volante por derecha (Diego Echeverri) que va permanentemente, le gusta enganchar y pegarle al arco. Me entregaron buenas referencias también de un volante central. Y sé que perdieron tres piezas importantes porque fueron expulsados".

Enfatizó por último que "yo tengo un equipo para jugar y la idea es esa, la de poder tener la pelota, de intentar tocar y llegar por los costados. Lo que quiero es recuperar a algunos chicos que no están en su mejor nivel, como Tonguito Sosa, tiene toda mi confianza y sé que de a poco va a ir levantando".