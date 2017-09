Ya comezó otra etapa de la vacunación antigripal en JUBIPEN

Roberto Candia destacó el inicio de una nueva campaña de vacunación antigripal, en la sede del JUBIPEN, y en forma totalmente gratuita comenzó para los socios y familiares de estos siempre que cumplan las condiciones requeridas. También se siguen entregando bolsones clase A y B destacándose el aumento de 50 cupos para interesados.

En declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, Candia precisó: “Esto es una campaña del PAMI. Es para todos, siendo o no socios en nuestro centro se pueden ir a vacunar. Necesitamos su documento y carnet de PAMI porque cada uno de los jubilados tiene en su carnet un número de beneficiario, eso debe quedar registrado en la planilla para que esa vacuna sea colocada y además la firma y no se cobra absolutamente nada, es gratis. Es una vacuna, inyección de virus para que el cuerpo reaccione y esté preparado para cualquier tipo de gripe que puede llegar a presentarse en esta zona donde es tan cambiante el tema del clima”.

“Tenemos una partida no grande de vacunas, pero PAMI Corrientes nos ofreció cuanto sea necesario en caso de que haya una demanda mayor, el año pasado llegamos a vacunar unos 83 jubilados, no digo afilados, digo es para todos los jubilados, hemos llegado a esa cifra, y queremos incrementarlo, se presenta la oportunidad todo los años, aparentemente nos van a entregar vacunas porque este es un centro completo, que tiene podóloga, enfermería y hay que ocuparlas, sino están la chicas de la enfermería sin abuelos, se van a aburrir”, contó Candia.



VACUNARSE O NO

Se le preguntó si hay real interés de la gente mayor de vacunarse. Respondió: “Hay todo un prejuicio, un problema cultural, de decir “para qué me voy a poner si ya estoy viejo?”, “para qué si a mí no me hace nada el invierno?”. Y de alguna manera nosotros veníamos viendo que hemos superado una barrera de supervivencia, los seres humanos, estamos por arriba de los 70 u 80 de expectativa de vida antes moríamos mucho más jóvenes, nos faltaban mil cosas y soy partidario de seguir luchando con eso para que todos estemos mucho mejor en el sentido de la salud en esto que es tan común: las gripes y resfríos y se complica. Deberíamos ir, no tener miedo”.

“También el año pasado era extensivo al grupo familiar, todo era gratis, ahora a gente de menos de cierta edad necesitamos un certificado médico, en este sentido también para los adultos mayores que haya cierto grupo de riesgo o personas vulnerables, en este caso tienen que traer un certificado médico pero que el médico de cabecera lo habilite para que se coloque la inyección de la vacuna, aplicable a todas las edades de 2 años para arriba”, clarificó.

Ratificó que “es para todo el grupo familiar, se atiende en la sede de JUBIPEN, en San Martín 70, Centro de Jubilados y Pensionados, los atendemos todos los días de 8 a 11,30. Lunes, miércoles y viernes, estamos de 15,30 a 18,30 de la tarde y también tenemos en ese horario el servicio de podología”.



BOLSONES

En relación a la entrega de bolsones a los jubilados, Roberto Candia comentó:”Se viene dando, en este caso la última entrega que hacemos esta semana ya comenzó. La otra semana se terminaría. Hoy estamos con todos los beneficiarios de la bolsa A y quedarían ocho o diez bolsones de tipo B. Nos sorprendió por la rapidez con que se fueron los bolsones. Vino una primicia, vino con aumento en la suma de dinero para cada uno. Eso se divide. Son 234 personas, viene equis cantidad de pesos y a cada tanto se le dio una cantidad de dinero. Eso implica que también aumentó la cantidad de mercadería incluida, anduvimos muy bien, con mucha gente que se acercó y en un tiempo récord hemos entregado el bolsón A, que es mayoritario y con la expectativa de que hemos recibido por mérito, que nos van a aumentar 50 vacantes más para nuevos interesados de grupos de riesgo que pasan a través de sus datos técnicos por la asistente social y nos envían las planillas. En ese caso no tenemos nada que ver, tomamos nota, los registramos y para cuando el PAMI nos pida necesitamos equis cantidad de nuevos socios y presentamos el registro de quiénes estén interesados”.

“El que estaría prácticamente 100 por ciento es el bolsón B que tuvimos mucha preferencia, vino un hermoso ajuste entonces la mercadería de ellos se nota, es muy visible pero no es mejor la calidad sino en cantidad, aparte el bolsón B es para personas numerosas, con cierto riesgo”, explicó.