Peligra la continuidad de Alcec en Goya

Norma D´Alesandro Correa Sosa se refirió a la situación de Alcec, y aseguró que esa institución está en peligro de dejar de funcionar en Goya. Se debe a que no se pudo concretar la conformación de una nueva comisión directiva por falta de interés de los socios y por la obsolescencia del mamógrafo de la institución.

En declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, Norma D´Alesandro Correa Sosa dijo: “Estoy muy preocupada por nuestra institución. Yo dejé de ser presidenta, estaba con mandato cumplido. Estamos desde el 2014. Fuimos elegidos como comisión directiva, en el mes de marzo y nos dieron la personería jurídica el 20 de agosto de 2014. Cumplidos los tres años el 20 de agosto de 2017. Ya nuestra comisión quedó perimida, antes de esa fecha. Cumplimos todos los requisitos necesarios para renovar la comisión pero lamentablemente la reunión que se hizo en el Club de Leones, el 27 de mayo a las 17 horas, para renovar la comisión directiva. No tuvimos quórum. Se mandaron 1.290 invitaciones a todos los socios. Se publicó por diario Primera Hora, por LT6 que mucha gente escucha esa información en el campo, y en otras localidades vecinas, de donde viene gente a hacerse mamografías y después de dos horas de espera no pudimos concretar la comisión porque estábamos solamente 7 personas de la comisión. Todo eso se informó a Fiscalía de Estado pidiendo instrucciones de qué hacer”.

“En este momento ALCEC está sin comisión directiva, hemos mandado cartas a todas las autoridades y esperamos respuestas, esperamos que nos digan cuáles son los pasos a seguir, el otro problema serio que tenemos es el mamógrafo, que tiene su ciclo cumplido, tiene 17 años, se descompuso varias veces, hemos tenido ayuda del gobierno de la provincia para solucionar el arreglo de General Electric que vendió el mamógrafo y desde mayo de este año el mamógrafo dejó de funcionar y General Eléctric dice que ellos ya no van a solucionar el problema porque cumplió su ciclo de vida, ahora los mamógrafos son todos digitales y no hay respuestas y la empresa que nos vende los insumos, los líquidos y placas para revelar las mamografías y como ese mamógrafo salió del circuito, ya no tienen más los insumos para que podamos seguir trabajando, ese es otro de los motivos por los cuales no tenemos mamógrafos, está fuear de servicio, necesitamos un mamógrafo nuevo digital de los que están en este momento en actividad”, explicó la ex presidenta de ALCEC.



SIN RESPUESTAS

“Es una pena grande por no haber podido constituir la nueva comisión, y segundo porque hemos mandado a pedir ayuda a toda las autoridades provinciales y no tuvimos respuesta, según nos dijeron de Lotería Correntina que hay un subsidio otorgado pero no nos pueden otorgar porque teníamos nuestro período cumplido como comisión directiva”, precisó.

Comentó también que “tuvimos una reunión, ya como voluntarias, desde el mes de junio que se informó a Fiscalía y a Personería Jurídica que no teníamos, ya iba a caducar la comisión y pedíamos por favor que nos den una solución o nos digan cuáles son los pasos a seguir, no tuvimos ninguna respuesta, yo tengo todas las notas mandadas con el sello de recibido en Corrientes pero estamos muy angustiadas todas”.



LAS CONSECUENCIAS

¿Qué puede ocurrir si ALCEC cierra en Goya?. Se le preguntó. La ex presidenta respondió: “Todavía tenemos esperanzas de que nos escuchen y nos den una solución. Hay muchísimas pacientes. Yo personalmente estoy muy angustiada porque tengo personas que llegan a mi domicilio, que tienen que hacerse mamografías cada tres mees y tienen que seguir un control y vienen y me dicen “qué voy a hacer, soy humilde y no tengo medios para hacerme en un instituto privado, quiere decir que me voy a morir?. A mi me destruye cuando vienen esas personas y no tengo respuestas para darle. Tengo entendido que hay un mamógrafo en el Hospital y no está funcionando. Es una pena que esta institución con una trayectoria tan larga en Goya se quede sin ALCEC porque hay muchísimas personas sin recursos económicos que vienen a hacerse las mamografías gratuitas”.-