Cristina relanzó campaña con críticas al Gobierno y advertencias a la Justicia Electoral

La candidata a senadora por la Provincia encabezó un acto en el club Atenas de La Plata. Se mostró con candidatos de Unidad Ciudadana. En un encendido discurso disparó contra la "manipulación del conteo" al asegurar que "quisieron vendernos gato por liebre: no fue gato, fue liebre".Rodeada por los candidatos y la militancia de Unidad Ciudadana, la expresidente Cristina de Kirchner relanzó su candidatura a senadora nacional por la Provincia con un acto en el club Atenas de La Plata. Con la documentación en mano de su triunfo en territorio bonaerense en las primarias de agosto, la exmandataria recalcó que "perdió el Gobierno, que había colocado esta elección como un plebiscito al ajuste" y que "dos de cada tres argentinos dijeron que no al ajuste".En el comienzo de su discurso, Cristina destacó la victoria por el 0,21% de los votos por sobre el candidato del oficialismo, Esteban Bullrcih, al destacar que "es el triunfo de la verdad sobre la mentira y la manipulación". En ese contexto, la ahora candidata bonaerense explicó que desde el Gobierno "quisieron vender gato por liebre. No fue gato, fue liebre".El mitin político se convirtió en el puntapié inicial de la segunda parte de la campaña electoral de la exmandataria. Cristina se mostró rodeada de militantes de Unidad Ciudadana y fue respaldada por los candidatos del espacio. También fueron de la partida algunos intendentes cercanos al kirchnerismo encabezados por la jefa comunal de La Matanza, Verónica Magarrio.Cristina aprovechó el encuentro para hacer referencia a la "manipulación" en la carga de datos la noche de las primarias. "Me animo de hablar no sólo de manipulación. Hubo falsificación de telegramas, presidentes designados a dedo que eran simpatizantes del Gobierno y la Gendarmería que actuó como fiscal de Gobierno".En este sentido, insistió que Unidad Ciudadana reclamará "poder acceder a una auditoria de sofware en el cual ingresan los datos" y advirtió: "¡Ahora me doy cuenta por que con tanto ahínco querían el voto electrónico!".Claro que esa no fue la única referencia a la fueza durante el mitin. Con la desaparición de Santiago Maldonano de fondo, la exmandataria lanzó que "es la misma Gendarmería que estaba hasta el 2015". En ese contexto denunció: "¿Qué cambio? ¡Cambió el Gobierno que les daba órdenes!".Tras advertir que el "modelo económico" de Cambiemos es "insustentable e insolvente", con un déficit "más grande desde 1910", la expresidenta hizo una convocatoria "que abarque a todos los argentinos" para transmitir el mensaje de Unidad Ciudadana "desde el amor y la construcción positiva, respetando la construcción que la ciudadanía hizo del gobierno y la oposición" en las PASO.La expresidente se impuso finalmente en las PASO de la Provincia de Buenos Aires por apenas 0,21 por ciento de los votos ante el candidato de Cambiemos, Esteban Bullrich. Así lo estableció el escrutinio definitivo de las elecciones primarias del pasado 13 de agosto, a cargo de la Justicia Electoral, luego de dos semanas de trabajo de recuento en el Teatro Argentino de La Plata.Si bien en el escrutinio provisorio, a cargo del Ministerio del Interior, Cristina Kirchner había quedado apenas unas centésimas por debajo de Bullrich, finalmente la exmandataria pasó al frente en el recuento definitivo, por un total de 20.324 votos. De esta manera, la lista encabezada por Cristina en la categoría a la Cámara alta sumó 3.229.194 votos, el 33,95 por ciento, mientras que la oficialista logró 3.208.870, el 33,74 por ciento.