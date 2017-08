Marcos Bassi se expidió acerca de "Intento de Proscripción" en desmedro del Intendente de Goya

En una entrevista el Secretario de Gobierno brindó una serie de contundentes declaraciones en contra de la intromisión de la política en la Justicia. Y remarcó que no hay “plan B” respecto a la candidatura de Gerardo Bassi. “No tenemos por qué tener plan B, no tiene que haber plan B, cuando la Constitución nos habilita 100 por ciento a que Bassi sea candidato”, enfatizó Marcos Bassi.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Goya, en declaraciones al programa “Panorama Local” que se emite por Canal 2 de Goya Visión, dijo: “Hace dos años y medio vienen comentando distintos dirigentes de ECO Cambiemos en Goya que lo van a bajar a Bassi, que está todo cocinado, que no puede ser candidato, el mismo Gobernador ha dicho que no va a ser candidato e incluso ha dicho que Cemborain no va ser candidato de Mercedes, y el camino así lo indica anticipando cada una de las cosas que hará la Justicia, los mismos dirigentes allegados a Osella han planteado que Bassi no va a ser candidato, que está todo listo, que en la Justicia no pasa, naturalizando la intervención de la política sobre la justicia. Nos acostumbramos a que decir que esto maneja la Justicia, que esto está cocinado. Qué locura, y nosotros esperando la transparencia judicial, la independencia del Poder Judicial, entonces preocupa y muchísimo, e insisto nosotros no tenemos Plan B porque en una provincia donde existe la división de poderes no tenemos por qué tener plan B, no tiene que haber plan B, cuando la Constitución nos habilita 100 por ciento a que Bassi sea candidato, por qué tenemos que pensar en un plan B, porque ellos manejan parte de la Justicia y nos va terminar bajando y proscribiendo a nuestro candidato?. en una cuestión que no hay ninguna duda”.

Marcos Bassi destacó el apoyo dado por el Concejo Deliberante, que hizo una sesión especial y aprobó una resolución repudiando la impugnación a la candidatura del jefe comunal. Bassi comentó: “Hubo acciones de todo tipo, de sectores independientes, de partidos políticos como el PANU, Partido Autonomista, Partido Liberal, PJ distintos sectores de la política, organizaciones, ONG, fundaciones, Cámara de Diputados y Senadores; distintos Intendentes, legisladores hoy el Concejo Deliberante, mañana o pasado distintas situaciones se irán replicando, una manifestación dirigida a fortalecer la democracia, la independencia de los poderes del Estado, que no se avasalle porque por algo tenemos división de poderes, para que no se judicialice la política ni la política se meta en la Justicia”.

“Si la única idea es que vayamos para atrás que no seamos oposición, que callemos que no digamos nada, les comunicaremos que haremos todo lo contrario, lo diremos públicamente es un avasallamiento que es meter la mano en la Justicia”, enfatizó.



“MAS UNIDOS”

“Estamos más unidos que nunca, con más fortalezas que nunca, más cerca de la gente, caminando, el intendente viene caminando todos los días convencidos de que va a ser candidato a Intendente, tratando de confiar en la justicia, más allá de que esto preocupa cada vez más, confiando en que en base a derecho van a tomar la decisión y que Gerardo Bassi va a ser candidato a la reelección, que el goyano decida quién va a ser intendente y que no se defina en un escritorio del Poder Judicial, estamos con esperanza, fe, alegría, sabiendo que hemos hecho” y faltan mucho por mejorar, pero pidiéndole a Osella y Colombi que no metan mano en la Justicia y lo dejen participar a Bassi”, dijo el Secretario de Gobierno, asegurando que están templados y con ánimos de seguir por un segundo período en el gobierno municipal.



UNA PROSCRIPCIÓN

El diputado a candidato a diputado provincial, comentó también: “Es una proscripción, claramente, así de fácil, de sencillo de interpretarla, una proscripción en el año 2017 una locura, un avasallamiento total por parte del Poder Ejecutivo que comienza a armar el camino para proscribir a Gerardo Bassi porque están dadas las condiciones dadas para que en el final del camino Gerardo Bassi sea proscripto y no pueda ser candidato a la reelección, una proscripción pura y exclusiva, diseñada y a pedido de Ignacio Osella a Ricardo Colombi, queremos ser claros y contundentes: pedido de Osella a Colombi para que Bassi no pueda ser candidato a Intendente o sino ni siquiera se presentaba es mentira lo que dice Osella que no iban a impugnar que no va ir a la Justicia. El otro día cuando estuvo acá, en las recorridas sus apoderados estaban haciendo la impugnación es avasallar es ir por todo es no respetar la división de poderes, no respetar nada. Como se puede sentir, uno seguro en una provincia donde el gobierno provincial a pedido del actual ministro Osella va por todo absolutamente por todo, donde manejan distintos sectores de la Justicia, para proscribir a un candidato, para perseguir un candidato en Goya a través del juez militante Darío Ortiz puesto a dedo por Ignacio Osella y Ricardo Colombi, amigo personal de ambos, ex secretario de Transporte, que renunció para poder asumir como juez, uno no puede confiar en nada, y si uno no puede confiar en la Justicia, la tranquilidad que tiene que debe tener uno de tener una Justicia tiene que tener miedo por pensar distinto por ser claramente opositores a las políticas de Colombi a lo que manifiestan Colombi y Macri en Goya que es Osella. Y sobre todo duele que en Goya haya una enorme cantidad de jueces, secretarios de juzgado que son tipos de carrera, años de trayectoria, con un prestigio intachable que han laburado toda su vida de manera justa, imparcial, equilibrada pero estos tipos como Darío Ortiz, estos jueces que ponen a sus mujeres como senadora provincia, ponen a sus hermanos a candidaturas en la lista de Eco Cambiemos, estos jueces que han sido asesores letrados como el Estado en el caso de Carlos Vignolo cuando fue intendente de capital, es lo que ensucia a la Justicia no da confíanza a los correntinos en tener la tranquilidad de que habrá una justicia justa e independiente del poder de turno”.