Pablo Monzon: "Lo que pretende ECO-Cambiemos es hacer trampa"

El concejal Pablo Monzón se expidió acerca de la sesión especial del Concejo Deliberante donde se aprobó una resolución repudiando el intento de proscripción al intendente Gerardo Bassi. Y donde los representantes del pueblo enviaron un fuerte y claro mensaje de rechazo a maniobras espúreas con las cuales se intenta de marginar al actual jefe comunal de la posibilidad de ponerse a la consideración del electorado y que sea la propia ciudadanía que decida quién será el próximo intendente. Uno de los oradores de la sesión especial del lunes del HCD fue el edil Pablo Monzón. En relación a la reunión especial de los concejales efectuada el lunes, Monzón dijo: “Simplemente que el Concejo Deliberante, que es la caja de resonancia de todo el municipio de Goya, porque ahí están representadas la voluntad popular expresada por el voto o sufragio de la gente y que lleva a que hoy tengamos como fuerza política diez concejales sobre los quince… eso significa que hemos tomado una decisión de convocar a una sesión especial para repudiar lo que consideramos que es un avasallamiento: el pedir una impugnación a Gerardo Bassi quien está habilitado por la Constitución para ser candidato a Intendente por un nuevo período. Lo que significa es que existen sectores políticos de ECO más Cambiemos que quieren proscribir, prohibir a una persona que pueda ir por un mandato más como candidato a Intendente de la ciudad en lugar de buscar ganar en las urnas, con las reglas de juego claras, limpias, sin hacer trampa, porque lo que pretenden hacer ellos es trampa. Tenemos serias dudas de la Justicia que tenemos porque vemos que en las listas de candidatos a diputados y senadores provinciales, hay miembros directos de familiares de señores jueces del Superior Tribunal por eso estamos atentos a la justicia a lo que van a fallar, entendemos que seguramente y personalmente creo que va a fallar habilitando a Gerardo Bassi como corresponde, pero estamos haciendo todo lo necesario para defender la democracia y las reglas de juego de una elección, como hombres de bien que consideramos que una persona pueda presentar y cualquiera que le quiera ganar lo haga por los votos de la gente y no sacándole de la cancha. Por eso estamos preparados para poder llegar a convocar una sesión especial inclusive para sesionar en un lugar público de Corrientes capital para que nos escuche la provincia entera”.-El concejal Monzón estimó que es dudoso que realmente el candidato de Eco Cambiemos quiera que Gerardo Bassi compita y expresó:” Si quisiera competir con Gerardo Bassi le diría a su apoderado judicial que no presente la impugnación, siendo que es clarito que hace cuatro años atrás Osella fue dos veces Intendente de la ciudad y pretendió ir por un tercer período y la justicia le dijo que no pero si lo coloco como candidato a Vice Intendente. Es claro: dos años de Intendente y le permitieron ser candidato a Vice en el 2013. Ese fallo del Superior no puede cambiarlo con el codo ni borrar automáticamente esto sino tiene que seguir como corresponde, un período de Intendente tiene un periodo más de reelección. Lo que pretendemos es defender la Constitución como concejales, como mujeres y hombres que hemos sido votados por el pueblo y que el respeto a la Constitución sea por unanimidad. Le pedimos a la oposición que jueguen con reglas de juego claras, que no trabajemos en base a la trampa. Se sabe por las encuestas que Gerardo Bassi le lleva quince puntos de ventaja al candidato a Intendente de la oposición, lo saben y que esta gestión tiene un 80 por ciento de aceptación positiva de la ciudadanía. Esto molesta cuando ven fotos del Día del Niño, por ejemplo, que convoca a casi quince mil personas festejando junto al Intendente Bassi. Y por otro lado se ve la otra foto donde viene un Gobernador y no hay nadie, queda claro por qué están yendo por Gerardo Bassi”.