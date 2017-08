Impugnación a candidatura a Intendente, Alejandro Caprioglio: "Hay un antecedente jurídico concreto que avalaría la postura de Bassi"

El abogado Alejandro Caprioglio, al ser consultado sobre el caso de la impugnación a la candidatura a Intendente planteaa en contra de las aspiraciones del profesor Gerardo Bassi opinó que hay jurisprudencia que avalría al actual jefe comunal goyano. Aunque advirtió que el Superior Tribunal de Justicia es también un órgano político y podría tomar una decisión independiente de ese antecedente.En declaraciones al programaque se emite por, el letrado comentó: “Yo podría en este momento hablar únicamente como abogado, como Alejandro Caprioglio, como un matriculado más que tengo una opinión peo no como presidente del Colegio porque en principio el Colegio no tiene funciones políticas. Por lo tanto se expide cuando se producen alteraciones en el poder político, situaciones, legislaciones que alteran la Constitución. Como abogado puedo decir lo siguiente: que el cuestionamiento concreto referido a la candidatura de Bassi – Gortari, podría decir que hay un antecedente jurisprudencial concreto que en principio estaría avalando al postura del intendente Bassi, que en teoría se tendría que replicar siguiendo la jurisprudencia, es el caso de Virasoro pero es una cuestión que va terminar en el Superior Tribunal de Justicia. Pero acá tenemos que entender una cosa, y lo han dicho públicamente los miembros del Superior. El Superior no solamente es un órgano jurídico que va decidir de acuerdo a ley, también es un órgano político. Muchas decisiones o sentencias que se pueden decretar en este tipo de materias, que pueden o no exceder la cuestión jurídica y se puede volcar para una decisión política. Y eso hay que entenderlo porque en definitiva es el criterio actual que tienen no solo los “Superiores Tribunales de cada provincia sino la Corte Suprema también tiene cuestiones políticas. Porque esa es la situación, pero no quiero adelantarme a una sentencia pero podría ser, se me ocurre a mí, siempre aclaro como Alejandro Caprioglio, podría ser esto una crónica anticipada de lo que va a pasar de acuerdo a la decisión que pueda tomar el Superior Tribunal”.El abogado agregó: “A mí me parece que más allá de las impugnaciones yo creo que si hay voluntad del pueblo y no hay restricciones concretas tendría que haber una libre voluntad para poder elegir el pueblo, salvo que haya una restricción concreta pero ese precedente es un tema a considerar”.