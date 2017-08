Unidad Ciudadana de Goya por una Economía Social y Solidaria

Unidad Ciudadana de Goya presentó y puso en debate las propuestas para la Economía Social y Solidaria a las organizaciones sociales, asociaciones, cooperativas que representan tan importante sector. Más de 30 representantes de los trabajadores y trabajadoras de la economía social y solidaria debatieron y expresaron sus opiniones, críticas e ideas.Unidad Ciudadana de Goya se caracteriza por estar conformada por trabajadores y trabajadores que forman parte de procesos organizativos más grandes. Unidad Ciudadana de Goya son cooperativistas, feriantes, artesanos organizados, productores asociados. Unidad Ciudadana quiere representar en el Concejo Deliberante de Goya a colegas, a pares y hacerlos protagonistas en la toma de decisiones.Eladia Fernandez (feria franca Goya), María “la turca” Nicolás (cooperativista de la construcción) y Olga Malvasi (cooperativista de la agricultura familiar), son tres candidatas a concejalas por Unidad Ciudadana. Tres representantes de un sector importante en el desarrollo local, económico, social y cultural de nuestra Goya: El sector de la Economía Social y Solidaria.Con la principal propuesta “Unión en la diversidad: Construir la unidad y la identidad del sector de la economía social y solidaria en Goya”, la candidata a Concejala Eladia Fernández expresó que “…nos caracteriza la diversidad, las diferentes cosas que hacemos, pero nos unen las mismas problemáticas y los mismos intereses. Queremos ser reconocidos y representados. Por eso debemos seguir sosteniendo la identidad como artesanos, feriantes, cooperativistas, pero debemos unirnos como sector. Somos la economía social y solidaria, así tendremos más fuerza”.Las doce propuestas para el sector de la Economía Social y Solidaria fueron trabajadas de forma grupal. Luego en plenario se compartieron las opiniones, se expresaron las críticas y se trabajó en la construcción de nuevas propuestas.En Goya tenemos poco conocimiento de dónde se venden cosas artesanales; si alguien quiere llevarse de Goya queso de campo por ejemplo no sabe dónde ir a comprarlo. Entonces es importante un registro que tiene que estar en turismo, en cultura, en todos los hoteles de Goya. (Asociación Goyana de Artesanos Independientes (AGAI)Nos interesa mucho potenciar los espacios feriales para ser parte de un turismo social y comunitario; para eso necesitamos ser reconocidos y comunicar sobre nuestras experiencias (AGAI)Necesitamos que se dediquen con un cuerpo técnico para ser guía en las iniciativas de sus proyectos y potenciar con herramientas, capacitación y trabajo. (Cooperativa trabajo por trabajo)“Nosotros estamos capacitados para competir con las empresas con calidad de trabajos y presupuestos más bajos y las cooperativas estamos al día con los papeles. Que el municipio nos tenga en cuenta para competir con obras públicas. (Cooperativa trabajo por trabajo)En plenario final se recordó el punto de apoyar con los temas legales a las organizaciones. Sobre el tema opinaron:Estuvimos atrasados con los balances y nos costó más de 18.000 pesos y nadie nos ayudó. Pusimos cada uno de nosotros, los trabajadores, de nuestro bolsillo para tener los papeles al día y estamos al día con todo. (FECOOTRAUN)Como toda organización tenemos muchas dificultades para sostenernos todos los días, el alquiler; tenemos una cuota societaria de $50 pesos pero no alcanza y después tenemos que pagar balances y no llegamos (Nievas)Desde Unidad Ciudadana de Goya se propone legislar para que el Municipio cuente con un equipo técnico idóneo para acompañar la elaboración, ejecución y rendición de proyectos, como así también apoyo para la sostenibilidad de los procesos organizativos que requieren manejos legales y económicos.Con el intercambio final en el plenario, las organizaciones y cooperativas comenzaron a articular trabajo entre sí, reconociendo el desconocimiento existente de una con la otra, lo cual requiere de un Estado presente que propicie espacios de encuentro, articulación y generación de redes de asociaciones para el crecimiento y fortalecimiento de la economía social y solidaria.El sector de la economía social y solidaria representa a miles de personas en la localidad de Goya, gente del campo y la ciudad. Familias organizadas que no solo buscan un ingreso para sostener sus hogares, sino que representan la identidad cultural, los valores de la solidaridad y el apoyo mutuo. Mejorar la calidad de vida, supone apostar a la economía social y solidaria desde la producción con calidad en origen y hasta el consumo responsable. Unidad Ciudadana de Goya está convencida de que este sector precisa reconocimiento de derechos y fortalecimiento organizativo.