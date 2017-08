HCD Goya otorgó Reconocimiento al Mérito a músicos goyanos

El Concejo Deliberante aprobó esta distinción honorífica para los músicos Rubén Alcaraz, Atilio Fleitas, José Ramón Pis y Guillermo Montiel, y condonó deudas por impuesto inmobiliario al Obispado de Goya y el club San Ramón. También ordenó demarcar la prohibición de estacionamiento frente al Cuartel de Bomberos Voluntarios y declaró “de Interés Municipal” el 23° Concurso Argentino de Pesca Variada Embarcado que se realiza este fin de semana.

En su 18° Sesión ordinaria del presente año, el Concejo Deliberante de Goya, presidido por Vicepresidente 1° Ariel Fernando Pereira (el titular del Cuerpo, Juan Domingo González no estuvo presente) incorporó al Orden del Día, trato y otorgó este miércoles, 30 de Agosto, el Reconocimiento al Mérito a músicos goyanos Rubén Alcaraz, Atilio Fleitas, José Ramón Pis y Guillermo Montiel.

Una decisión similar tomó el Cuerpo Legislativo al prohibir el estacionamiento frente al Cuartel de Bomberos Voluntarios de todo tipo de vehículos en un espacio de aproximadamente 50 metros a contar desde la media cuadra de la calle 12 de Octubre entre calles Ángel Soto y 25 de Mayo y hasta la esquina de esta última.

También condonó deudas por Impuesto Inmobiliario al Obispado de Goya y al Club Atlético San Ramón, e incorporó al tratamiento y declaró “de Interés Municipal” el 23° Concurso Argentino de Pesca Variada Embarcado que se realiza este fin de semana.



PROYECTOS INGRESADOS

Tras la lectura del Orden del Día, y con ausencia justificada de la concejal Teresita Maidana, se puso a consideración y se aprobó el Acta de la sesión anterior, luego de lo cual el Secretario del Cuerpo, doctor Gerardo Urquijo, dio lectura a las proyectos presentados tres de los cuales fueron incorporados al Orden del Día, tratados y aprobados sobre tablas.

Los otros ingresados fueron:

-Proyecto d Ordenanza imponiendo el nombre de Norma “Chuli” Tomasella a la cortada que se encuentra al costado del Instituto Hispanoamericano. Pasó a la Comisión de Cultura con trato preferencial.

-Proyecto de Resolución interpelando a los Secretarios de Producción, Empleo y Desarrollo Sustentable, Carlos López Soto y al de Obras y Servicios Públicos, Luis Vicentin. El concejal Jesús Méndez Vernengo propuso su incorporación al Orden del Día pero al no reunir los votos necesarios pasó a la Comisión de Legislación para su tratamiento.



OBISPADO DE GOYA

Seguidamente, el Cuerpo se abocó al tratamiento del proyecto de ordenanza condonando deudas por Impuesto Inmobiliario al Obispado de Goya.

La norma aprobada expresa en su artículo 1º: “Condonar hasta el año 2.016 inclusive, la deuda existente de Impuesto Inmobiliario respecto de los Adremas I1-52172 e I1-17572-1, propiedad Obispado de Goya en carácter de Poseedor”.

Al respecto, la concejal Ludmila Baldi Escobar, al hacer uso de la palabra y considerando que el proyecto fue tratado y acordado en las comisiones de Legislación y la de Economía, pidió a sus pares que se dé lugar a la condonación del citado tributo. Y la iniciativa fue aprobada por unanimidad.



CLUB SAN RAMON

Lo propio ocurrió con el proyecto de ordenanza con despacho condonando hasta el año 2016 inclusive “la deuda existente de Impuesto Inmobiliario y Tasa por Retribución de Servicios, respecto al Adrema I1-11627-1 y N° de Orden 20245, propiedad del Club Atlético San Ramón.

“Habiéndose tratado también este expediente en las dos comisiones y siendo un pedido de Walter German Salas, secretario del Club Atlético San Ramón, con personería jurídica”, la edil solicitó a sus pares “la correspondiente condonación” de ambos tributos. Y el proyecto resulto aprobado por todos.



RECONOCIMIENTO A MUSICOS

Después, el HCD, incorporó, trató y aprobó, el Reconocimiento al Mérito a cuatro músicos goyanos.

“Son músicos de renombre y de marcada trayectoria en la ciudad de Goya”, dijo la concejal Raquel Guerreño. Resaltó que el programa aprobado tiempo atrás por el Cuerpo permite “otorgar el Reconocimiento al Mérito a quienes han destacado su vida llevando la música chamamecera, haciéndola conocer y destacando que forma parte de la identidad del correntino”.

El reconocimiento en este caso fue para los músicos Rubén Alcaraz, Atilio Fleitas, José Ramón Piz y Guillermo Montiel y serán entregados “en la próxima gala del programa “Goya es Chamame”, anaunció Guerreño.



CONCURSO DE PESCA VARIADA EMBARCADA

A continuación, el Concejo Deliberante, declaró “de Interés municipal la realización del 23ª Concurso Argentino de Pesca Variada Embarcada a realizarse los días 1, 2 y 3 de septiembre de 2017 en aguas del Rio Paraná”.

El artículo 2° de la norma aprobada desea a los organizadores y participantes “éxitos en el desarrollo del mismo que servirá para afianzar lazos de camaradería y amistad, amor y respeto a la naturaleza, despertando conciencia en el ciudadano en el cuidado de la fauna íctica” y establece que se entreguen “copias de la presente a la Comisión

Interclubes de Pesca a sus efectos”.

El concejal Fernando Vallejos fundamentando su apoyo dijo que “una vez más nuestra ciudad va a vivir este concurso de Pesca Variada Embarcada como hace ya 22 años organizado por la Comisión Interclubes de Pesca. Está contemplado en el calendario de fiestas de nuestra ciudad y es un acontecimiento muy importante sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de participantes que llegan a Goya”, por lo que solicitó a sus pares la aprobación del proyecto y así sucedió con el voto de todos.



BOMBEROS VOLUNTARIOS

Asimismo, fue aprobado por unanimidad, el proyecto que prohíbe el estacionamiento frente al Cuartel de Bomberos, por calle 12 de Octubre.

“El Departamento Ejecutivo Municipal dispondrá la demarcación y colocación de cartelería prohibiendo el estacionamiento de todo tipo de vehículos en un espacio de aproximadamente 50 metros a contar desde la media cuadra de la calle 12 de Octubre entre calles Ángel Soto y 25 de Mayo y hasta la esquina de esta última”, reza la norma sancionada.

Al respecto, el concejal Vallejos, uno de los autores del mismo, dijo que el proyecto “tiene que ver con la solicitud de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Goya dado que en ese lugar se sitúa el estacionamiento de los vehículos que usan los bomberos en su labor diaria para sofocar incendios o intervenir en siniestros de tránsito, entre otros, y le dificulta muchísimo la maniobra. En este caso salir con sus vehículos de gran porte, desde su estacionamiento, cuando hay vehículos estacionados frente al Cuartel, por calle 12 de Octubre casi 25 de Mayo”.

Aclaró que el cordón “ya está pintado marcando la restricción, pero no tiene el sustento legal que avala esta cuestión. Esta restricción no causaría ningún tipo de inconveniente porque solo hay uno dos vecinos que viven en el lugar, y que pueden estacionar en la dársena que tiene el Cuartel de Bomberos”, indicó Vallejos tras lo cual y sometido a consideración, el proyecto fue aprobado por unanimidad.



LIBRE USO DE LA PALABRA

Ya en el libre Uso de la Palabra, el concejal Jorge Fernando Mazzaro se refirió al fallecimiento, el último lunes, 28 de agosto, del médico cardiocirujano Jorge Reynaldo Badaracco, conocido popularmente por su apodo de “Conejo”.

“Fue una persona que conocí en Goya, era contemporáneo mío. No tuve la suerte de ser su amigo pero éramos habitué en el ambiente goyano. Él estudió en Rosario, donde se recibió de médico. Vino para Goya y terminó siendo el que organizó el Instituto Cardiológico de Corrientes, una institución que a todos los goyanos nos honra porque es reconocida en todo el país”, remarcó.

Mazzaro que años más tarde “no sé si por cuestiones políticas u otra razón”, dejo el Cardiológico “que era su hogar, y fue a Posada a organizar el Centro Cardiológico del Hospital Madariaga”.

“En resumidas cuentas fue un ciudadano ilustre de hecho goyano que nunca fue reconocido como tal. No tengo ninguna duda de eso. Los que hemos utilizado el Cardiológico que lo organizó, si bien fue un gobernador el que hizo construir ese Instituto, le estamos eternamente agradecidos a gente como él que visitaba a los goyanos que iban a tratarse ahí, solo por el hecho de ser goyano”, apuntó.

Remarcó que venía con frecuencia a Goya “porque era hincha de Huracán y también de River. Doble virtud de la de doctor Badaracco” expresó en tono jocoso y acotó con la voz casi quebrada… “quiero brindar un homenaje a este hombre”, y con voz entrecortada agregó “me gustaría que le demos un aplauso”. Y todo el recinto aplaudió.



STELLA MARIS GINOCCHI

La concejal Stella Maris Ginocchi también expresó sus las condolencias por el fallecimiento de “Conejo” Badaracco. “Tuve el honor de ser parte de sus amistades, por parte de mi familia con la suya, su esposa “Muñeca” fue mi vecina muchos años. Y me sumo a las palabras y al aplauso por este gran médico y ser humano”, afirmó.

Se refirió luego al Día Internacional del detenido –desaparecido, que se conmemora este 30 de agosto.

“Esto fue por iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de detenidos –desaparecidos. Esta fecha constituye un aporte al fortalecimiento de la conciencia mundial sobre la persistencia de la práctica de la desaparición forzada de personas catalogado como crimen de lesa humanidad por la OEA y la ONU, indicó y agrego que se inscribe asimismo “en el trabajo que los organismos de derechos humanos realizan para influir en las políticas públicas nacionales e internacionales con el objetivo de prevenir toda forma de autoritarismo y consolidar la vigencia de los derechos y libertades”.

Recordó que el 21 de diciembre de 2010 la asamblea general de las Naciones Unidas por Resolución N° 65/209 decidió declarar el 30 de agosto “Día Internacional de las Victimas de Desapariciones forzadas”.

Ginocchi hizo notar que en Argentina se conmemora esta jornada en medio del fuerte reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado, el joven artesano que fue visto con vida por última vez el 1 de agosto luego una represión de Gendarmería nacional a un grupo de mapuches.

Leyó entonces un documento de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Goya y de MEDEHS que piden “la inmediata aparición con vida de Santiago Maldonado quien lleva un mes en condición de desaparecido”.

Finalmente dio lectura a un poema anónimo “para todos y todas” que hace alusion al pedido de búsqueda de una persona si llegara a desaparecer y concluyó exhortando “Aparición con vida ya de Santiago Maldonado”.



FERNANDO VALLEJOS

El concejal Fernando Vallejos, en tanto, se adhirió a lo expresado por Mazzaro y Ginocchi sobre el doctor Badaracco.

“Tuve la suerte de tratarlo a pesar de la diferencia generacional. Lo conocí en Goya y lo trate mucho en Corrientes en su actividad en el Instituto de Cardiología del que fue su mentor. Un ejemplo no solo en Argentina sino también en esta parte de Sudamérica”, ponderó.

Vallejos consideró que Goya “le debe al doctor Badaracco una declaración de ciudadano ilustre. La tiene muy merecida”, dijo y cito a Rafael Fondón, otro goyano, colaborador de él, que hace muchos años trabaja en el Instituto de Cardiología, quien remarcó que “su legado quedará imborrable en los pasillos del Instituto como uno de los impulsores”.



PABLO MONZON

También el concejal Pablo Monzón hizo suyas las palabras de Mazzaro, Ginocchi y Vallejos con respecto al doctor Badaracco. “Un cardiólogo de Goya me llamó ayer y resalto que fue uno de los creadores y motor del Instituto de Cardiología. Y le ha dado la manos a miles de goyanos. Me gustaría trabajar con los integrantes de Cultura para poder hacer juntos un proyecto de reconocimiento a su persona”.

Igualmente se adhirió a lo expresado por la concejal Ginocchi acerca de Santiago Maldonado y pedio por la aparición con vida del joven. “En democracia es feo que se esté viviendo algo así. Confío en la Justicia, confío que exista una investigación que pueda dar con su paradero porque causa un poco de temor como militante político esta situación que se está viviendo hoy día con alguien que no puede desaparecer de un día para el otro. Los órganos del estado tendrían que estar trabajando arduamente para localizarlo”, exhortó.

Monzón felicitó por otra parte al Ejecutivo Municipal, en la persona del Intendente Gerardo Bassi porque “he participado de la Fiesta del Niño que organiza esta gestión desde el 2014 en adelante, todos los años. Y la verdad que ver más de 15 mil personas festejando, fue algo magnífico. Espero y convoco, sea quien fuera el Intendente que venga que esta impronta que ha generado Gerardo Bassi para todos los niños de Goya, y fundamentalmente los que menos tienen, pueda seguir haciéndose todos los años”.



LUDMILA BALDI ESCOBAR

La edil Baldi Escobar manifestó que estaba cansada que algunos “se apropien de cosas ajenas”. Y añadió: “La Fiesta que se realizó en Costa Surubí fue hecha por la gestión del profe Gerardo Bassi y todo su equipo. Me da verguenza ajena que otros partidos políticos, más precisamente el PRO se atribuya que esa fiesta la han realizado ellos como ha sucedido con otras obras que se han hecho en Goya que también otros partidos políticos, se han atribuido haberlas realizado”, cuestionó.

“Creo que no está existiendo coherencia y seriedad, ni la leal competencia en estas elecciones. Y por eso hago mi repudio contra todas esas declaraciones falsas que están en las redes sociales y en los medios de comunicación”, se lamentó.

Baldi Escobar manifestó luego que le encantaba que se haya declarado de “interés municipal” el 23° Concurso de Pesca Variada Embarcada. “He apoyado sin ningún problema, pero también quiero decirle y será bueno que entre los 15 podamos pedirle al gobierno provincial que mande el financiamiento que suele mandar para esta fiesta, porque tengo entendido que no va a mandar nada y que Goya se va a tener que hacer cargo sola de su Pesca Variada, cuando siempre ha tenido apoyo de la Provincia. No es momento de hacer este tipo de chicanas políticas, tenemos que ser como siempre coherentes”, enfatizo Baldi Escobar.



JESÚS MÉNDEZ VERNENGO

Finalmente, el concejal Jesús Méndez Vernengo al hablar en el recinto expresó que se adhería a todo lo dicho por sus pares en relación al doctor Jorge Badaracco.

También marcó sus diferencias respecto a lo que se dijo sobre Santiago Maldonado. “Obviamente quiero que Maldonado aparezca con vida, como también quiero que aparezca María Cash, Julio López, y otros tantos desaparecidos en democracia. Eso no tiene que ocurrir nunca”.

Por otra parte, y respecto a que el gobierno provincial no había aportado recursos a la Pesca Variada dijo “me pongo a disposición de los organizadores de la Fiesta para poder gestionar, pero me parece que esta organización no viene de una semana atrás. Lo que tengo entendido es que no han pedido nada al gobierno provincial”.

“Sin duda que el gobierno provincial ha aportado mucho a esta ciudad no solo en obras, para mejorar la calidad de vida de los goyanos”, subrayó el edil y resaltó el inicio de las obras de repavimentación de la calle Piragine Niveyro, una obra tan anhelada por los vecinos de la zona este. Es una obra que eta haciendo el gobierno provincial, el gobernador Ricardo Colombi, de las promesas de campaña de Gerardo Bassi.

Para terminar, y al celebrase el 29 de agosto el Día del Abogado, Méndez Vernengo saludó a sus pares profesionales del derecho: Monzón, Kalenberg, Baldi Escobar, Guerreño, Ibáñez, Vallejos, y al Secretario del Cuerpo, Gerardo Urquijo, tras lo cual, el Vicepresidente 1, Ariel Pereira dio por finalizada la sesión.-