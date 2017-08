En el Paseo Costanera: El nuevo Museo fortalece el patrimonio turístico cultural de la Capital correntina

Inserto en la zona de mayor atractivo de la ciudad de Corrientes, el nuevo Museo de Ciencias Naturales “Amado Bonpland”, se convierte en un soporte extraordinario, en dirección a la propuesta cultural y turística que se busca articular desde el Estado provincial, que se agrega al majestuoso entorno natural que conforma el río Paraná, sus playas, su vida acuática, la oferta gastronómica, sus residencias, que se conecta con otros emprendimientos como Casa Ferro que será la vidriera urbana de los Esteros del Iberá. En este marco, el gobernador Ricardo Colombi junto al ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, inauguró este martes por la tarde el edificio construido totalmente a nuevo y anunció en la oportunidad las obras de dos puertos muelles deportivos que se instalarán en Itatí e Ituzaingó.



Luego de que el ministro Santos fuera recibido por el primer Mandatario en su Despacho de Casa de Gobierno, ambos se dirigieron hacia la Costanera “General San Martín” donde lo aguardaba el presidente del Instituto de Cultura de la Provincia, Gabriel Romero; y la directora del Museo de Ciencias Naturales, Clara Arrieta de Mizdraji, entre otros funcionarios y personalidades de la cultura correntina para realizar el tradicional corte de cintas.

El gobernador Colombi resaltó que el nuevo edificio del Museo “hoy es una realidad que va a poner a Corrientes en lo alto respecto a todo lo que tiene que ver con la exposición y preservación de nuestra naturaleza, medio ambiente, nuestra fauna y flora, y con todo el potencial que tenemos”. Realizó un “profundo reconocimiento” a la directora Clara Arrieta y todo su personal, “porque hicieron posible que hoy tengamos este excelente Museo”.

“La presencia del Ministro significa mucho, como también el acompañamiento del propio presidente Macri en este proyecto muy ambicioso, como parte de una inserción y relación con la Nación que hace un buen tiempo se comienza a ver en obras en muchos museos, por ejemplo”, dijo el Mandatario e invito a recorrer San Miguel, Loreto, Concepción y Santa Lucía, localidades con obras de refacción o construcción de museos.

En esta línea aprovechó para anunciar que a mediados de septiembre se firmarán los Convenios para “la construcción de 2 puertos muelles deportivos en Itatí e Ituzaingó”, en el marco de una política turística a través del río, el cual “lo vamos a recuperar con apoyo del Gobierno nacional, para la circulación de catamaranes, y así los turistas puedan hacer su estadía desde Buenos Aires a Posadas”. También recordó respecto a la comunicación aérea, que “muy pronto van a haber muchas líneas aéreas que tomarán como punto de referencia a nuestro Aeropuerto por su situación y por su estado”.

Este Museo de Ciencias Naturales es solo el punta pie inicial, pero “el significado más importante que tiene es que nuestros niños y jóvenes contarán con un nuevo lugar para aprender, estudiar y capacitarse, generando nuevos desafíos en su vida y nosotros acompañando desde el Gobierno” finalizó Colombi.



Ministro Gustavo Santos

“Ya Corrientes se ha convertido en mi segundo hogar”, dijo el ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, al saludar a las autoridades encabezadas por el Gobernador y al multitudinario público que asistió a la inauguración del Museo de Ciencias Naturales “Amado Bonpland” en el Paseo de la Costanera.

Recordó que su permanente presencia en Corrientes se debe a que cuando el presidente Macri le propuso el Ministerio de Turismo, “el primer proyecto que me acercaron y se convirtió en el proyecto insignia de mi gestión fue el desarrollo ecoturístico del Iberá y eso fue un mérito de la provincia de Corrientes. Yo tomé esa propuesta del Gobernador y lo convertí en mi proyecto estrella, haciendo este fabuloso trabajo de integración entre la Nación, la Provincia, el sector privado, las organizaciones, la comunidad, los municipios, lo que demuestra que cuando una provincia como Corrientes que tiene tanta energía, tanto orgullo, siendo la comunidad con más identidad de la Argentina y cuando se lo ayuda un poquito, no lo para nadie”.

Afirmó que “esta es la demostración de lo que vamos a seguir haciendo juntos la Nación, la Provincia y el municipio; será una fantástica oportunidad y es que podamos trabajar juntos en los distintos niveles de gobierno, pensando en definitiva en lo más importante que es el bienestar de nuestra gente”. Hizo referencia asimismo al proyecto del Parque Ecoturístico del Iberá asegurando que se ha convertido en un modelo, no solamente de Argentina sino que “ya hemos presentado hace poco el Corredor Ecoturístico del Litoral y debemos convenir que el modelo de trabajo se ha tomado como modelo para la Nación y para el mundo”, felicitando al equipo de trabajo que intervinieron.

También realizó una evaluación del movimiento turístico de este primer semestre en la Argentina mencionando la Encuesta de Ocupación Hotelera del INDEC que señala este primer semestre de 2017 como el de mayor ocupación histórica de turistas alojados en hoteles de la Argentina desde 2006 a la fecha, “o sea hemos batido récords históricos y para el Litoral como región también fue récord histórico y creció un 23% con respecto al año pasado”. Y como corolario el ministro Santos aseguró que “el Litoral entero pero con esta fuerza de este Corrientes maravilloso, con todo lo que está haciendo se está convirtiendo en la gran locomotora de lo que se viene de turismo en esta región y apuntalar este tipo de emprendimientos es básico, esto es valor agregado para la ciudad de Corrientes”.

Resaltó la visión del propio gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, de convertir a la ciudad de Corrientes en lugar turístico, ya que hoy da trabajo como ninguna otra actividad y lo vamos a ver con los vuelos con las gestiones que está haciendo el Gobernador y de toda la revolución de los aviones que ha puesto en marcha el Presidente de la República, para que toda la Argentina esté conectada; van a venir muchos más vuelos a Corrientes y acercar este destino a todo el país y al mundo; mucha más gente nos va a poder visitar y descubrir la belleza extraordinaria que tiene esta Provincia. Esto es valor agregado, pero los primeros que lo van a poder disfrutar son los correntinos”, agradeciendo especialmente al gobernador Colombi por “ayudar tanto a que la Argentina esté cada vez mejor”.



Senador Sergio Flinta

Por su parte, el senador provincial Sergio Flinta, como ideólogo del proyecto también realizó unas palabras, quien expresó que estos “son momentos agradables que nos brinda la función pública”. Y que lo que tiempo atrás era solo una idea o visión, hoy se materializa.

Destacó que “el país que sueña el presidente Mauricio Macri comenzó a hacerse en realidad en Corrientes a través de estas obras”, aunque también atribuyó estos logros al Estado provincial que tomó al Iberá como “estrategia de gobierno para potenciar el turismo local”. Por otra parte diferenció al Museo de Ciencias Naturales de los museos tradicionales, ya que el Amado Bonpland “dota de contenidos y conceptos técnicos, haciendo un llamado a la conservación de la naturaleza”.



Gabriel Romero

El presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, enfatizó que “hoy es un día histórico para Corrientes ya que esta inauguración es muy significativa para la Provincia y para la ciudad, me toca agradecer y felicitar ya que proyectos como este solo se pueden hacer con la visión, la convicción, decisión y trabajo de mucha gente de un equipo que es lo que caracteriza al gobierno de la provincia”.

Destacó que “la visión de Ricardo Colombi que tomó la decisión de invertir en un nuevo museo para la ciudad, la convicción y dedicación del senador Sergio Flinta, ideólogo, gestor que trabajó desde la idea general hasta hoy a la tarde que vino a mirar los últimos detalles para ver si estaba todo en perfectas condiciones”.

El proyecto arquitectónico es autoría de los arquitectos Mario Merino y Nicolás Caballero y la ejecución de los arquitectos Alberto Torrent y Laura Boggiano.

“Este espacio Museo es un fuelle entre el Rio y la Costanera, integrando naturaleza, cultura, educación, ciencia y turismo, síntesis magistral de nuestra provincia, marcada por la riqueza natural y una cultura ancestral y vibrante”.

En cuanto a lo museográfico, qué y cómo transmitir los contenidos, dijo Gabriel Romero que fue clave la intervención del equipo del Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires “Bernardino Rivadavia” que junto al equipo del Museo Bonpland de Corrientes trabajó en el diseño, el guión y montaje de lo que van a ver en un momento.

Explicó el presidente del Instituto de Cultura que fue todo un desafío el nuevo guión para un patrimonio histórico, las vitrinas y muchas de las piezas taxidermizadas forman parte de lo que es el patrimonio del antiguo Museo Bonpland, era un desafío hacerlo atractivo para contar una historia que va desde la creación del universo a la política de conservación actual que desarrolla el gobierno de la provincia. Nuestro museo tiene historia, tiene presente y pensamos en el futuro que comienza con Aimé Bonpland, que lo continuaron muchos directores a lo largo de 162 años” sintetizó Romero.

Agradeció especialmente a todo el equipo que integra actualmente el Museo Bonpland y a las ministras de Educación, Susana Benítez y de Turismo, arquitecta Inés Presman. A la primera porque colaboraron en parte del montaje y a partir de mañana gestionaran la visita de diferentes escuelas al Museo y a Inés Presman por la donación de los terrenos al Instituto de Cultura, que pertenecían al Ministerio de Turismo y por la colaboración permanente en todas las instancias del proyecto.



Presencias

Acompañaron además al Gobernador y el ministro Santos, el vicegobernador Gustavo Canteros; los ministros de Coordinación y Planificación, Eduardo Vischi; secretario general de la Gobernación, Juan Carlos Álvarez; de Turismo, Inés Presman; Educación, Susana Benítez; el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Pedro Cassani; el diputado nacional Gustavo Valdés; el senador nacional Pedro Braillard Poccard; entre otros funcionarios.