El Centro de Monitoreo del Municipio permitió detectar un centenar de accidentes y otros hechos

El director de Guardia Urbana del Municipio de Goya hizo un provisorio balance donde expuso el trabajo realizado por el Centro de Monitoreo durante 1 año de funcionamiento de la dependencia. Aseguró que durante ese período el Centro de Monitoreo posibilitó la detección o el esclarecimiento de un centenar de accidentes y otros tantos hechos relacionados con delitos.

Desde su creación el Centro de Monitoreo funcionó como una herramienta de colaboración con las distintas dependencias policiales y las fiscalías de la ciudad.

El trabajo conjunto con otras organizaciones permitió al Centro responder a muchas solicitudes de imágenes requeridas, las cuales permitieron prevenir o colaborar con la detección de responsabilidades en accidentes o delitos.

El Centro de monitoreo local cumplió 1 año de vida, y en relación a este acontecimiento se refirió Luis Grosso responsable de la Dirección de Guardia Urbana.

En declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, el funcionario comentó: “La totalidad de cámaras que se gestionaron son 86, las cuales están instaladas en el micro centro y periferias de la ciudad y en lugares importantes de entrada y salida de la ciudad. También tenemos cámaras que hacen de seguridad del municipio, como la asistencia, CIC Sur y Norte, corralón municipal; PRODEGO, y otros lugares importantes del municipio para controlar la entrada y salida de vehículos y carga de combustibles”.

“A nosotros nos dieron esta tarea, hasta hoy no tenemos ningún inconveniente, se está cumpliendo la tarea en forma positiva y los logros se ven, gracias a esta gestión que brinda las herramientas y hay que ejecutarlas y trabajar libre y tranquilo”,

“Las cámaras están colocadas y están trabajando a full en forma positiva con todas las fuerzas vivas de la ciudad de la cual se pudo esclarecer muchos hechos”, dijo.

“En cuanto a accidentes de tránsito llevamos arriba de los 100 en el año, es muy importante con respecto al tránsito, y por otra parte uno de los hechos notorios y que recorrió todo el país fue el accionar de una persona cuando se le detiene en la vía pública, al pasar el semáforo en rojo se baja y agrede a un personal de transito”, indicó.

“A mí me solicitan videos de tránsito y comisarias por medio de una nota firmada por el jefe de la dependencia, extraemos las filmaciones y se le entrega. También, los juzgados me piden donde que por distintas causas, me solicitan las filmaciones y nosotros se lo damos, se los otorgamos por orden y con una firma del juez o del comisario”, precisó

“Todos los hechos que a nosotros nos parece que están fuera de lo común se graban, se dejan en una carpeta para cuando distintas entidades solicitan entonces se le provee de ese material con una autorización de la jefatura”, comentó.



EL PERSONAL

Luis Grosso habló del personal que está a cargo del monitoreo de las cámaras y dijo: “Tenemos turnos de 6 horas con tres personas y una supervisora. El personal femenino trabaja de 6 a 12 y de 12 a 18 y de 18 a 24. De 0 a 6 son todos masculinos pero son tres por turno más un supervisor”.

EL COSTO

En cuanto al costo de funcionamiento de la central de monitoreo reconoció que “hay que agradecer a la gestión municipal por la instalación de las cámaras, se tiene un costo alto y nosotros somos privilegiados de poder tener este sistema en nuestra ciudad. Es un monto importante por todos los sueldos y mantenimiento. No es solo sueldos sino que hay que hacer mantenimiento con técnicos día a día porque las cámaras se deterioran, se ensucian y eso lleva un costo elevado pero hasta hoy no tuve objeción con respecto al servicio y el municipio apoya totalmente”..-