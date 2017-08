Candilejas cumple hoy sus 68 años

El 29 de Agosto de 1949 con el estreno de la obra "La Enemiga" de Darío Nicodeni, en el escenario del viejo teatro Solari, debutaba Candilejas y desde allí hasta hoy fueron 68 años de trabajo, dedicado al teatro, a puro pulmón, en forma ininterrumpida.Durante todo este tiempo se estrenaron más de 135 obras de los mas distintos autores y géneros.Por sus tablas en distintas calidades, no solo de actores pasaron mas o menos 3750 personas que dejaron su impronta desde Candilejas en el teatro goyano.Desde el año 1986 este grupo posee sala propia, la sala Luis Horacio Carbone, en homenaje a uno de sus fundadores y gran maestro de actores y directores de las distintas generaciones que pasaron por Candilejas. Convirtiéndose en el primer grupo teatral independiente no oficial con sala propia en la provincia de Corrientes.En el año 1979 con la dirección de Lila Pila se crea Candicitos, rama infantil hasta hoy vigente, semillero de futuros grandes actores.Conversando con gente de la Comisión de Candilejas no pueden ocultar el orgullo de pertenecer a esta institución y son muy fieles a su lema. Nuestra misión consiste en "Despertar cerebros y emocionar corazones" (Sarah Bernardth)