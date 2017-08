Conferencia de prensa de ECo-Cambiemos, Gustavo Valdés: “Competimos con gente que se avergüenza y esconde su pasado"

Los candidatos a gobernador Gustavo Valdés, a vice, Gustavo Canteros y el actual mandatario provincial, Ricardo Colombi, brindaron una conferencia de prensa en el Salón Lapacho del Club San Martín, antes de la realizaron del acto de presentación de los candidatos de toda la provincia. En la ocasión los tres principales referentes de la Alianza abordaron un amplio espectro de temas: pudiéndose destacar la referencia que hizo Valdés a la decisión del sector que impulsa a “Camau” de querer esconder su pertenencia al kirchnerismo. Mientras que por su parte Colombi, si bien no se mostró sorprendido por el apoyo de gobernadores de otras provincias del PJ al deportista olímpico, si referenció que algunos de estos mandatarios tienen serios problemas para pagar sueldos, tienen conflictos interminables y algunos hasta tomadas parte de la casa de Gobierno, por lo que, si ellos son el ejemplo a seguir, “piensen como nos va ir”. En tanto Canteros, fue concretó “Tenía mis aspiraciones, pero soy hombre de equipo y ahora estoy con todo, en este proceso de luchar por la gobernación para este proyecto de ECo+Cambiemos que estoy seguro es lo mejor para los correntinos”.Una interesante ronda de preguntas abordaron los principales dirigentes de ECo+Cambiemos, antes del acto de presentación de los candidatos de toda la provincia de la alianza, se trató de Gustavo Valdés el candidato a Gobernador, Gustavo Canteros a vice y el mandatario provincial Ricardo Colombi, quienes fueron los únicos protagonistas de la conferencia de prensa, con Colombi en el centro de la mesa principal, flanqueado por los dos candidatos.El actual Gobernador fue el encargado de brindar la respuesta de cómo se articuló la alianza en toda la provincia y porque había comunas en las que existía más de un candidato, expresando: “la alianza es amplia, si algo nos diferencia de nuestros adversarios, es la inteligencia que tuvimos para contemplar todas las aspiraciones, para integrar en una propuesta todos los aspectos de la propuesta que entendemos es la que apoyarán masivamente los correntinos, una propuesta sustentada en la estabilidad, la sustentabilidad, en un proyecto de crecimiento y de futuro. Y eso significa ser abiertos y contemplar que muchas localidades coinciden con la propuesta general, pero tienen particularidades que quieren defender y eso lo respetamos”.Preguntado por el rol que tendrá Ricardo Colombi en un supuesto gobierno de Gustavo Valdés: “este expresó, Ricardo Colombi es candidato a senador, y por otra parte queremos ser respetuosos de la comunidad, no anticiparnos, ahora estamos trabajando para que todos los sectores conozcan nuestra propuesta, que se basa en la fortaleza que le ha dado a la provincia las gestiones de Ricardo y por supuesto como no aprovechar su experiencia, sobre todo que entre todos los que conformamos el proyecto, somos parte de un gran equipo, y así seguiremos funcionando, pero insisto, ahora estamos en la etapa de hacer que los correntinos se convenzan que estamos ante la gran oportunidad, con esta nueva relación con la Nación, uniendo esfuerzos con la Provincia y los Municipios”.Canteros en tanto fue preguntado si mantiene para el futuro sus aspiraciones de ser gobernador, y como aborda este proceso que se está viviendo: Consignando sin dejar lugar a dudas: “Siempre he dicho que tengo mis aspiraciones de ser gobernador, a la que vez que sido muy claro, al sostener, que soy un hombre de equipo y totalmente leal al espacio que conduce Ricardo Colombi. Ahora ese mi compromiso, las 24 horas del día mi trabajo está en lograr el objetivo de ganar el gobierno el próximo ocho de octubre”.Respecto de la incursión del gobernador del Chaco Domingo Peppo en la contienda electoral correntina, en favor de Camau, irónicamente Colombi sostuvo: “en la anterior elección a gobernador ya ocurrió lo mismo, fueron 22 los gobernadores que llegaron a Corrientes, justo el día de mi cumpleaños, les agradecí por la deferencia de visitar la provincia ese día, y solo eso, tanto despliegue, tanta difusión, para qué. Ahora yo me permito, preguntar, como están las provincias de esos que le dan apoyo a este candidato del kirchnerismo, que le dan para los afiches, para movilizarse, para los remises, para las mercaderías, que dicen repartieron en las PASO, porque sé del caso de una provincia, cuyo ministro de Hacienda está en Buenos Aires, gestionando un anticipo del Tesoro para pagar los sueldos, mientras nosotros estamos pagando hoy, y con aumento, o acaso no conocen a esa provincia que tienen tomada prácticamente la Casa de Gobierno, por sectores que reclaman y a los que no cumplen con sus derechos, pagan los sueldos cada 45 días mientras nosotros lo hacemos a los 27 . Y también más de una vez le hemos prestado plata para que cumplan con sus obligaciones, le prestamos de nuestro Banco que es ejemplo en el país. Eso es lo que hay que mirar. Porque si tomamos el ejemplo de aquellas provincias que quieren participar en esta contienda, creo que muy bien no nos va a ir”.En parte de su intervención Colombi hizo un anuncio muy importante para los trabajadores públicos, consignando al respecto: “Ahora estamos pagando el sueldo con el aumento previsto del 35 por ciento anual, cuando las provincias que apoyan a nuestros adversarios dieron solo el 5, y ahora a partir de este mes, va haber aumento en cada mes, el ministro Vaz Torres va anunciar la mecánica en los próximos días”.El candidato a gobernador Gustavo Valdés al cierre de la conferencia, de manera muy concreta expresó: “estamos trabajando para que los correntinos de toda la provincia conozcan cómo vamos a ir en busca de un mejor futuro, en base a la gran oportunidad que tenemos, gracias a la fortaleza que tiene la provincia ,a la unidad que existe con el Gobierno Nacional y las ideas de crecimiento y desarrollo que vamos a poner en marcha. Y también tenemos la fortaleza que nos alienta a creer que vamos a ganar, porque competimos con gente que se avergüenza y esconde su pasado, hasta cambiaron de nombre su partido, pero la comunidad tiene bien claro que se trata del kirchnerismo que prácticamente arruinó el país”.