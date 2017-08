Con gran aprobación, el Programa Positivo se sumó a la “Expo Niño 2017” con charlas y folletos

En el Día del Niño, la Municipalidad de Goya desarrollo el domingo, una vez más la “Expo Niño 2017” en donde se celebra y promueven los derechos y su bienestar general. Los presentes disfrutaron de una jornada inolvidable, del cual se ofrecieron variadas actividades recreativas para los niños y grandes que participaron del evento. Ante esta propuesta, el “Programa Positivo” aprovechó a realizar charlas informativas, entregar folletería y preservativos a los adultos.A cargo del Intendente municipal, Gerardo Bassi, junto a su equipo y distintas Direcciones y Coordinaciones Municipales estuvieron presentes en el evento, participando de la jornada y de la entrega de los premios. El “Programa Positivo”, coordinado por Hernán Scheller, también se sumó a la Expo Niño 2017, realizando diferentes actividades con los jóvenes y adultos.Con el fin de concientizar a la gente del cuidado de su Salud, el uso correcto del preservativo y prevenir el VIH e ITS, el “Programa Positivo” estuvo realizando charlas informativas para concientizar sobre las infecciones de transmisión sexual e invitando a las personas a que se realicen el Test de VIHEl test de VIH rápido (voluntario+confidencial+gratuito), consiste en un simple pinchazo en el dedo en donde se toma una pequeña muestra de sangre y a los 10 minutos obtenemos el resultado, en el caso de ser No Reactivo (negativo) le recordamos los medios de prevención y se le hace entrega de folletería y preservativos. En el caso de ser Reactivo (positivo), se pasa a la reconfirmación del test mediante el laboratorio Municipal, una vez confirmado ese test se realiza la vinculación con el infectólogo del Centro de Salud del Hospital para estudios más complementarios y posterior adherencia al tratamiento, que es totalmente gratuita.Acércate a conocer tu serología. ¿Por qué?, porque si el resultado es No Reactivo (negativo), te sacas la duda y seguís cuidándote. Porque si el resultado es Reactivo (positivo), podes comenzar un tratamiento y empezar a cuidarte a vos y al otro.- PRÓXIMAS ACTIVIDADES: Estarán realizando Test de VIH los días: miércoles 30 en Plaza “Mitre” de 9 a 11:30hs y jueves 31, en Sala “Independencia” de 9 a 11:30hs.