Juan Domingo Gonzalez acusa a la UCR de querer proscribir a Gerardo Bassi por especulaciones electorales

En declaraciones al programaque se emite por, Juan Domingo González sostuvo que la impugnación presentada por la UCR y el Partido Popular se deberían a un “temor a partir de los resultados de las últimas elecciones” a la participación del profesor Gerardo Bassi en las elecciones de octubre. “La Constitución es clara y seguramente ECO con Ignacio Osella en nuestra ciudad lo quiere proscribir a Gerardo porque considera que sacándolo quizás tenga más chances de que el pueblo lo elija a él”, expresó González. El actual presidente del Concejo Deliberante local, Juan Domingo González se refirió a la impugnación a la candidatura del profesor Gerardo Bassi para un nuevo periodo como intendente de Goya.Para el presidente del HCD, se estaría ante un “escándalo institucional” por lo que consideró un intento de proscripción al actual jefe comunalEn declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, y preguntado sobre la posibilidad de que haya una alternativa o plan b en caso de que se resuelva en contrario, el presidente del Concejo Deliberante expresó: “Nosotros sostenemos una candidatura que es legal y constitucional, no hablamos de ningún plan B porque Gerardo Bassi puede ser candidato a intendente, no podemos seguirle la agenda del radicalismo que quiere proscribir, no podemos pensar en otro nombre, en otra propuesta para los vecinos sino nuestra propuesta que surgió en nuestra interna de febrero y ratificado que es Gerardo Bassi con Cecilia Gortari. Es nuestra propuesta para Goya y puede ser porque así lo dice la Constitución de la provincia”.“Vamos a seguir una idea que es defender los intereses de los vecinos de Goya y defender la Constitución. Acá hay un avasallamiento, hay un intento de proscripción de nuestro candidato de Goya que puede ser elegido, que la Constitución le permite entrar en el cuarto y que el pueblo de Goya pueda elegirlo. La preocupación está en el escándalo institucional que esto puede llegar a generarle atado a una cuestión política, seguramente de un temor a partir de las elecciones y sus últimos resultados, entendemos eso, la Constitución es clara y seguramente ECO con Ignacio Osella en nuestra ciudad lo quiere proscribir a Gerardo porque considera que sacándolo quizás tenga más chances de que el pueblo lo elija a él, pero Goya es otra cosa, en otro lugar eso puede tener éxito, pero en Goya sabemos que el goyano tiene otra forma de pensar, al goyano estas cuestiones lo indignan y nosotros como representantes del pueblo, yo como concejal debo decirle y tengo la obligación de decirle a todos los vecinos que estamos en este problema gravísimo y que tiene que ver con un intento de proscripción escalo institución teñido por la política naturalizada por muchos sectores de los correntinos que la política se entrometa en la Justicia”, expresó González.“Acá nosotros podemos discutir lo que dice la mitad de la biblioteca… Es una cuestión que se plantea desde los apoderados de la UCR, donde se plantea una cuestión política basada en una confianza que se tiene a través de la intromisión de la política en el Poder Judicial. Eso nos tiene preocupados. Nos vemos en la obligación de plantear este tema porque somos representantes del Pueblo, debemos ser crudos al plantear estas cuestiones en esos términos: hay un planteo de proscripción de Gerardo Bassi, ahora cambiaron el discurso y dicen “queremos competir porque queremos ganar”, se dieron cuenta de que no podían se obvios, venían planteando lo que la Justicia debía hacer, se dieron cuenta y ahora dicen “queremos que se presente y queremos competir con él, acá hay una cuestión política que tiene que ver con un temor de la cercanía de Gerardo Bassi con los vecinos de Goya, con un fuerte apoyo en las últimas elecciones en la ciudad de Goya”, dijo.