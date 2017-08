El HCD de Goya aprobó el repudio a la impugnación de la candidatura a Intendente de Gerardo Bassi

Por unanimidad de los 10 concejales del oficialismo presentes, el Concejo Deliberante de Goya aprobó el Proyecto de Resolución de “Repudio y rechazo a la solicitud de impugnación candidatura a intendente Gerardo Horacio Bassi, con la ausencia del Bloque de Eco+Cambiemos. Todos los ediles hicieron uso de la palabra con encendidas posturas, con el marco de numerosos dirigentes y vecinos que colmaron el Salón de Sesiones portando carteles y pancartas de apoyo a Gerardo Bassi.El recinto se vio repleto por una multitud de dirigentes de distintos partidos que conforman la Alianza Corrientes Podemos Más, junto a militantes y simpatizantes de esas fuerzas políticas con carteles y pancartas, entre quienes estuvo el Intendente de Santa Lucía José “Tata” Sananez, el Diputado Nacional Oscar Macías, candidatos a concejales y otros cargos electivos, acompañaron la Sesión Especial del HCD de Goya en la que con se aprobó la resolución repudiando lo que denominaron como un intento de “proscripción” de la candidatura de Gerardo Bassi a su reelección como intendente. Se leyeron sendas notas de apoyo del ex intendente de Goya Alberto Di Filippo, y del Municipio de San Isidro que además lo hizo en solidaridad también con el Intendente de Mercedes Víctor Cemborain.Tras la lectura del orden de la convocatoria, la concejal Ludmila Baldi solicitó se diera lectura por Secretaría el artículo 220 de la Constitución de la Provincia de Corrientes, que dice:“El gobierno municipal es ejercido por un Departamento Ejecutivo y un Departamento Legislativo. El Departamento Ejecutivo está a cargo de una persona con el título de Intendente, elegido por el cuerpo electoral del municipio en distrito único y en forma directa a simple pluralidad de sufragios. De igual forma se elige en fórmula un Viceintendente. Ambos duran cuatro (4) años en su cargo, pudiendo ser reelectos por un solo mandato consecutivo. Pueden ser removidos por juicio político o revocatoria popular”.Tras lo cual la misma edil dio lectura al artículo 88 de la Carta Orgánica Municipal, que indica:“Artículo 88: El Departamento Ejecutivo Municipal es ejercido por una persona con el título de Intendente Municipal que se elige por el Cuerpo Electoral del municipio en distrito único y en forma directa a simple pluralidad de sufragios. De igual forma se elige también un Viceintendente que lo secundará en sus funciones. Ambos duran cuatro años en sus mandatos, pudiendo ser reelectos por solo un mandato consecutivo”.Entre sus argumentos basados en los artículos leídos, Baldi Escobar expresó que “esto ya tiene alcance nacional y que se va en contra de una mayoría popular que se expresó en las urnas en ocho oportunidades distintas”, dijo y aseveró que los jueces y el Gobernador no son el pueblo y que van en contra de la voluntad popular que sabe que es legalmente posible que Gerardo Bassi sea candidato.Afirmó que Ignacio Osella busca la proscripción de Gerardo Bassi para poder tener el camino libre, y dijo que estaban muy equivocados porque el efecto es totalmente opuesto ya que la gente está cansada de esas peleas de políticos y que “no van a poder sacarlo al profe de la cancha” porque la sociedad goyana quiere votar a su candidato y se enfrentan al pueblo.Se refirió luego a los deberes y obligaciones que deben tener los jueces, y que hay jurisprudencia que avala que pueda ir Bassi por su reelección, y se va camino a un quebrantamiento del orden institucional.Fue el turno luego de Stella Maris Ginocchi quien pidió que entre las copias se agregue a la Junta Electoral.Dijo que hacían público el rechazo y repudio a la impugnación presentada por los apoderados de Eco+Cambiemos y explicó los elementos que se deben contemplar para hacer una impugnación y que afirmó que no hay elementos en la jurisprudencia provincial, nacional e internacional que impidan que Gerardo Bassi sea candidato para ser reelecto y se refirió a la Constitución Provincial y Carta Orgánica Municipal.Enfatizó que es un avasallamiento a la democracia que se pretende hacer por pedido del candidato Ignacio Osella al Gobernado Colombi, quien dijo presiona a la justicia.Se preguntó si los apoderados de Eco+Cambiemos leyeron bien el artículo 220 de la Constitución Provincial y el artículo 88 de la Carta Orgánica Municipal y puso el ejemplo de Ignacio Osella que fue dos veces intendente y luego candidato a vice, como así también el de Hugo Perrota en Lavalle y el de Eduardo Vischi en Paso de los Libres quienes fueron también dos veces intendentes y luego juraron como Viceintendente al ganar las elecciones en sus localidades.Agregó que si la Junta Electoral fallara en contra, se apelará a la Cámara Electoral en segunda instancia hasta llegar al Superior Tribunal de Justicia, donde 3 de los 5 jueces tienen relación directa con el gobernador: Juez Luis Eduardo Rey Vázquez: Se inició en política como jefe del Servicio Jurídico Permanente, mano derecha de Vignolo, ex intendente de Corrientes Capital y actual jefe del Plan Belgrano y mano derecha del gobernador Ricardo Colombi; Juez Alejandro Alberto Chaín: Puso a su hermano en la lista de diputados provinciales de Ricardo Colombi para competir el 8 de octubre por una banca; Juez Eduardo Gilberto Panseri: Puso a su esposa en la lista de senadores provinciales de Ricardo Colombi para competir el 8 de octubre por una banca.Finalizó diciendo que las impugnaciones a Bassi y a Cemborain se basan en el miedo y que las 5 bancas vacías de Eco en el HCD se debe a que no tienen argumentos en contra.“Se está gestando una protesta social que está a la vista, de diferentes sectores en reclamo y defensa de sus derechos”, concluyó.En tercer lugar hizo uso de la palabra Pablo Ibáñez que comenzó lamentando las bancas vacías de los concejales de Eco y que por una orden de Ignacio Osella y Ricardo Colombi “Quieren sacarlo con artilugios de la cancha a Gerardo Bassi porque perdieron las últimas 8 elecciones, con orfandad de argumentos”, y se refirió a la claridad de los artículos leídos de la Constitución Provincial y de la Carta Orgánica Municipal. “Se trata de politizar la justicia, no encuentro conceptos y afirmo que es un acto de cobardía de quienes saben que no pueden ganar y lo quieren sacar de la cancha”, remarcó Ibáñez recordando que ganaron las últimas 8 elecciones y que están defendiendo el voto de todo el pueblo.También hizo alusión a los conceptos ya vertidos por sus pares sobre las vinculaciones de los jueces con el Gobernador, y que si se diera lugar a la impugnación será un acto de barbarie de manejo a dedo de la justicia.En tanto que el concejal Ariel Pereira, por su parte señaló que llegaba a la Sesión Especial para exponer sus argumentos en contra de la impugnación impulsada por Ignacio Osella y recordó que hace 3 años y medio en el HCD debatieron una situación similar, cuando intentó ir por un tercer período como intendente, y que fueron los concejales del FpV quienes pusieron un coto reclamando en forma organizada y unida con la Constitución Provincial en la mano, y que eran quienes deben velar por su respeto.Dijo más adelante que les costó 25 años recuperar el municipio y los derechos que estaban perdidos para mucha gente, con un intendente como Gerardo Bassi y a un ex Viceintendente que hoy está enfrente luego de que intentara hundir la Municipalidad junto a Osella y Colombi, y que van a hacer respetar el artículo 220 de la Constitución Provincial, teniendo en cuenta los anteriores fallos del STJ, y volvió a poner los ejemplos de Perrota, Vischi, a la intendenta de Virasora Beatriz Pintos que tiene la misma situación de Gerardo Bassi. “Tratan de vendernos que el cargo del Ejecutivo Municipal es lo mismo que el provincial, cuando estos son un mismo cargo y los constituyentes se encargaron de aclarar y de separar los cargos de intendente y de Viceintendente”, remarcó y se explayó explicando esto y lo que dice la Carta Orgánica Municipal en donde ambas dicen que el cargo del ejecutivo es ejercido por una sola persona.También mencionó la doctrina de los actos propios, que deberían respetar tanto la Junta como la Cámara Electoral, al igual que el Superior Tribunal de Justicia que legitimó a quienes ya mencionó.Relacionó además la presentación de la lista de candidatos encabezada en Goya por el Gobernador, con la simultaneidad con que se presentaron las impugnaciones en Corrientes, y que la gente estaba cansada de que los jueces sean militantes de la UCR convirtiendo a los juzgados en comité partidarios, mencionando específicamente al Juez Darío Ortiz, afiliado radical.Afirmó que Gerardo Bassi fue una sola vez intendente y que la ciudadanía sabe que está apoyando a un sistema democrático sus derechos están siendo atentado por el brazo judicial apuntando contra el intendente que más votos sacó de diferencia y trajo a colación al artículo de la Constitución Provincial 190 que establece que ningún juez puede participar en forma directa ni indirecta en política y fue nuevamente a los miembros del STJ con un hermano y una esposa candidatos de ECO.La siguiente concejal en participar fue Raquel Guerreño que dijo quería exponer sus argumentos de repudio y de rechazo al pedido de impugnación de Bassi, diciendo que es una medida nefasta porque afecta a la institucionalidad y a la constitucionalidad del país.Sobre lo primero dijo que las instituciones deben regirse por las leyes, por el derecho, por la Carta Magna que establece el derecho de los ciudadanos de ser elegidos y de poder elegir, y recordó el artículo 220 de la misma y lo desarrolló diciendo que se alinea a la Constitución Nacional. “En democracia la gente tiene el derecho de elegir con su voto, no por una decisión judicial”, dijo y volvió sobre las 8 elecciones ganadas.Sobre lo segundo dijo que no presenta ningún impedimento legal para seguir con sus aspiraciones políticas, y que esquivan la explicación y que se nota la clara injerencia de un poder sobre otro.Al igual que sus pares mencionó los antecedentes de Osella, de Perrota, de Vischi y resaltó que Gerardo Bassi fue una sola vez intendente, y apeló a que la justicia electoral en esta instancia pueda definir y oficializar la candidatura primando la razón, la justicia verdadera, el bien común y la paz del pueblo, “porque esto no termina acá, sigue en Corrientes, sigue en la calle”, dijo y pidió a la ciudadanía a que salga a manifestarse porque está en peligro la democracia que costó tanto conseguir.“No podemos y no vamos a permanecer callados. Lo digo como ciudadana, lo digo como concejal: Osella, tu actitud política es vergonzosa. Las elecciones se ganan con los votos”, finalizó.El edil de Partido Liberal Luis Alberto Ramírez dijo luego al hacer uso de la palabra, que cambiaría la palabra impugnación por proscripción, “porque es lo que quieren hacer en un avasallamiento a los derechos, al sentido común, a la razón”, acentuó y que ellos salen a la calle a decir que el profe Gerardo Bassi fue quien le hizo las mejoras que tiene, y mencionó el agua, el asfalto, el pavimento, las cunetas, la iluminación, los accesos o entradas a Goya, y que no lo van a poder premiar o agradecer con su voto.Dijo que él venía de las ciencias exactas donde 2 + 2 es 4 y que ello no se veía en este caso en donde lo único que buscan es proscribir al Profe, y le pidió a los jueces que se fijen en un diccionario que quiere decir la palabra independiente, porque se necesita una justicia independiente, que lean que quiere decir dignidad porque necesitamos una justicia digna, la palabra integridad, para que se pueda decir que ellos no van a decidir sino el pueblo de Goya con su voto quien será su próximo intendente.La continuidad en las fundamentaciones la tuvo Marta Reyes Letellier, y al exponer sus ideas expresó que Gerardo Bassi ejerce el liderazgo en el Municipio por la aplicación de políticas que promueven el crecimiento económico y la inclusión social, con una clara visión de las necesidades esenciales del pueblo, dando respuesta a miles de requerimientos comunitarios y la aprobación a ello se demostró en cada acto eleccionario con una clara manifestación de apoyo.Afirmó que eso hace que con artimañas quieren impugnar su candidatura para proscribirlo y que se debe tener en cuenta el artículo 19 de la Constitución: “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. Dijo que eso da sustento basándose en lo ya expresado por sus pares, que el actual intendente se pueda proponer para un nuevo mandato.“Como goyano, quiero decir que siento vergüenza, me siento triste, como padre, como hijo, como vecino, de haber contado en un mandato anterior con un intendente que no quiere a los goyanos”, comenzó su alocución el edil liberal Kellerman Kalenberg, al decir que un licenciado en Ciencias Políticas debería tratar de proteger los lineamientos jurídicos y constitucionales que rigen a todos los correntinos, en lugar de intentar proscribir.Agregó que sentía pena por Ignacio Osella porque es quien termina por dar la orden a sus apoderados, ya que había manifestado ante la prensa que él quería competir y ganarle a Gerardo Bassi, diciendo una cosa y haciendo otra con sus apoderados, tratando de manchar la Constitución y la Carta Orgánica. “Encima de eso nos miente, debería decir que tiene miedo de competir contra Gerardo Bassi en las elecciones”, enfatizó Kalenberg.Pidió dirigir la mirada sobre quienes están detrás de esta medida, diciendo que es el gobierno provincial que el año pasado intentó mantenerse en el poder a costa de cualquier cosa, con la manifestación en contra de los correntinos en contra de modificar la constitución, y quieren ahora impedir a los goyanos a elegir a quien se quiera.Se preguntó: “No sé porqué el Gobernador Colombi no quiere a los goyanos, las sucesivas elecciones que junto con Osella perdieron en Goya no da para que nos trate mal”, mencionó y expuso varias cosas que justificarían su inquietud y reiteró los contenidos del artículo 220 de la Constitución y los fallos sobre la interpretación de una norma, y la adecuación a la misma de la Carta Orgánica Municipal a través del artículo 88 recalcando que Osella fue Presidente e integrante de la Constituyente que modificó la Carta Orgánica de Goya, y que esto es un acto de corrupción, un manotazo de ahogado.Finalizó diciendo que se buscó la forma “de sacarlo de la cancha de todas maneras –insistió Kalenberg-, y yo les pregunto –continuó diciendo-, ¿acaso vieron al profesor Gerardo Bassi parando algún allanamiento antidrogas, alguna vez recibió la donación de una casa millonaria por parte de un jubilado, tiene Gerardo Bassi como el primer mandatario provincial alguna causa por falsificación de documento público, tiene alguna causa por enriquecimiento ilícito?, no. Es una persona honesta que trabaja por todos los goyanos y eso es lo que les preocupa”, apuntó.Pablo Monzón inició su intervención felicitando a sus pares por la interpretación que hicieron de la Constitución Provincial y el artículo 220 y pidió que se envíe copia al Poder Ejecutivo Provincial, al Gobernador Colombi que es quien tiene que velar por el fiel cumplimiento de la Constitución y no violarla.Pidió hacer una apreciación más política y recordó el momento en que asumió Gerardo Bassi en 2013, y que en 2014 juntaban 25 o 30 personas que iban a la casa del Intendente a tirar piedras, pintarle las paredes e insultar mientras su esposa y nietos estaban adentro.Expresó que “no vienen sólo por Gerardo Bassi sino por todas las conquistas”, y detalló: Boleto estudiantil gratuito, que fue vetado por Osella y creado por Bassi con más de 3.000 familias beneficiadas, la creación de la Dirección de Derechos Humanos, el colectivo municipal, la planta asfaltadora municipal, el Centro de Monitoreo con cámaras de seguridad, los ingresos a la ciudad, las plazas y paseos mejorados que antes no existían.Se refirió asimismo al apoyo popular que hizo que ganaran las últimas 8 elecciones, lo que hizo que cuenten con 10 concejales en las bancas, con la ausencia de los 5 de Eco.Al finalizar dijo que de ser necesario irían a sesionar a la ciudad de Corrientes para ser escuchados.Se dio lectura a la Resolución Nº 951 del Municipio de San Isidro, rechazando todo tipo de intento de proscribir a Gerardo Bassi y Víctor Cemborain, tras lo cual desde el estrado se expresó el Presidente del cuerpo Juan Domingo González.Comenzó agradeciendo a las instituciones y vecinos que se hicieron presentes y les hicieron llegar sus adhesiones, y resaltó el rol de los militantes políticos de cualquier partido, ya que escuchó decir que se convertía al Concejo Deliberante en un comité estigmatizando a la gente y tratando de poner a la política en el lado oscuro siguiendo la línea nacional.Afirmó que los concejales no podían estar ausentes ante esta situación de avasallamiento constitucional, tomando una posición en defensa de la democracia, atendiendo los intereses de todos los goyanos representados en las bancas de todos los partidos políticos, que es el lugar para tomar posturas porque es la caja de resonancia de la comunidad, y es el espacio para defender a los goyanos que confían en la democracia y cómo representantes del pueblo debemos hacer valer esa voluntad, analizó González.Sobre el particular dijo que se vivieron días muy difíciles y que se vienen otros más difíciles, pero que los goyanos desde hace varios años le dicen que no al avasallamiento del poder político sobre la justicia, y la forma de decirlo es con el voto, por lo que en Goya hay una clara visión de lo que quiere el goyano para la provincia y para la ciudad.Analizó la realidad y dijo que ya perdieron el miedo a competir tras tantas elecciones y que ahora quieren poner la trampa por sobre todas las cosas, que se está planteando antes de los comicios y quizá luego quieran hacerlo en los mismos comicios del 8 de octubre, con cuestiones mucho más graves, y el HCD es el espacio de todos los partidos políticos que votó la gente, con la presencia de militantes que llevarán a sus vecinos lo que ocurre.Insistió Juan Domingo González con su concepción de que no es posible que esté naturalizado en Corrientes que la política maneja a la justicia, que sea natural o normal que la gente piense eso. Es muy grave.Aclaró que la sesión fue convocada de acuerdo con los requisitos que se exigen para ello, y que se enviarán copias de esa resolución a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, a las Cámaras de Diputados y de Senadores de la Provincia y de la Nación, y a la Junta Electoral de la Provincia, con la postura institucional del Concejo Deliberante de Goya, y ante los dichos de que son mayoría respondió que eso es así porque el voto de la gente lo quiso.Pidió por último mucho acompañamiento de los goyanos para apoyar al Intendente y defender a la democracia, luchando para que se siga fortaleciendo.Se agregó al proyecto original el envío de copias al Gobernador, al Colegio de Abogados de Goya y la Junta Electoral Permanente de la Provincia de Corrientes.A propuesta del concejal Ramírez el voto se hizo en forma nominal, votando por la afirmativa los concejales Ludmila Baldi Escobar, Stella Maris Ginocchi, Juan Domingo González, Raquel Guerreño, Pablo Ibáñez, Kellerman Kalenberg, Pablo Monzón, Ariel Pereira, Marta Reyes Letellier.Ausentes: Teresita Maidana, Jorge Mazzaro, Jesús Méndez Vernengo, Federico Tournier y Fernando Vallejos.Finalizada la votación, y no habiendo más temas por tratarse, el Presidente del cuerpo Juan Domingo González dio por finalizada la Sesión Especial.REPUDIO Y RECHAZO A LA SOLICITUD DE IMPUGNACION CANDIDATURA A INTENDENTE GERARDO HORACIO BASSI.-La solicitud de impugnación de la candidatura a Intendente de la ciudad de Goya, de Gerardo Horacio Bassi, presentada ante la Justicia electoral por la Unión Cívica Radical- ECO; Art. 88º de la Carta Orgánica Municipal, Art. 220 de la Constitución Provincial, y;Que la Constitución Provincial en su Art. 220 expresa: “El Departamento Ejecutivo está a cargo una persona con el título de Intendente Municipal, elegido por el cuerpo electoral del Municipio en distrito único y en forma directa a simple pluralidad de sufragios. De igual forma se elige en fórmula un Viceintendente. Ambos duran cuatro años en su cargo, pudiendo ser reelectos por un solo mandato consecutivo…”Que la gravedad de la solicitud radica en que una medida de esta naturaleza tiene una sola intención y un único propósito: proscribir a un antagonista político para que de este modo no participe en la contienda electoral.Que significa un claro ataque al estado de derecho y al sistema democrático desde que las instituciones deben regirse por los principios y normas constitucionales, y en este sentido el candidato a intendente de nuestra ciudad no presenta ningún impedimento legal.Que se trata de un acto malicioso y planificado de persecución política ya que destroza la organización democrática para reemplazarla por el miedo como mecanismo de control social que no afecta solo al perseguido, sino a toda la sociedad.Que desde nuestro espacio, pero más aún como ciudadanos percibimos que las instituciones democráticas se encuentran en grave peligro donde la legitimidad de las competencias legislativas y judiciales se ven vulneradas y manejadas por el gobierno provincial, por lo tanto nuestro apoyo a Gerardo Horacio Bassi y a su candidatura. Creemos que existe, una política de buena fe y una justicia justa.-Que los principios del sistema republicano de gobierno apuntan a la división de poderes y al pleno ejercicio de esos poderes.Que ante la impugnación planteada, como ediles, es nuestra responsabilidad defender el sistema democrático y manifestarnos en contra repudiando el accionar de algunos “políticos” que se escudan en este tipo de medidas para privar del derecho-deber de ser elegidos y de poder elegir a sus representantes en elecciones libres y democráticas.Que desde este Cuerpo legislativo municipal, rechazamos de manera categórica y contundente el obrar de las fuerzas políticas que acostumbran a evadir la legalidad, en notoria y manifiesta actitud de intentar proscribir a un candidato. Volvemos a los tiempos retrógrados donde se elegían a dedo los gobernantes, alterando el orden representativo que nos otorga la Constitución Nacional. Significa que van por todo sin importar los derechos y obligaciones de bregar por una democracia libre y transparente.Que parece mentira que en pleno siglo XXI sigamos siendo víctimas de viejas prácticas más parecidas al modo feudal de ejercicio del poder operando detrás del poder que a formas republicanas que vigoricen la calidad institucional y democrática.Por ello;LA MUNICIPALIDAD DE GOYA, REUNIDA EN CONCEJORESUELVE:Art. 1º: REPUDIAR Y RECHAZAR la solicitud de impugnación a la candidatura a Intendente de Gerardo Horacio Bassi.-Art. 2º: Enviar copia de la presente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación y Provincia de Corrientes, al Gobernador Ricardo Colombi, a la Junta Electoral Permanente de la Provincia de Corrientes, al Colegio de Abogados de Goya.-Art. 3º: DE FORMA