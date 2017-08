Municipio de Goya: Sancionarán a operarios sanitaristas que dejen baches luego de finalizar sus obras

El director de Servicios, Nicolás D´Aveta advirtió que serán pasibles de multas aquellos operarios sanitaristas que no cumplan con las especificaciones de arreglo de pavimento vial luego de prestar el servicio. El problema se suscita con algunos trabajadores del ramo, porque dejan rota la estructura pavimental (bache) perjudicando a los vecinos y automovilistas. Durante el verano, la situación empeora por el aumento de lluvias.D´aveta aclaró que a la existencia de pluviales viejos, se le agrega la falta de disposición de los sanitaristas que no sellan bien la conexión cloacal o de agua, quedando el bache abierto, lo que produce un grave problema con los automovilistas.En este sentido y haciendo cumplir la Ordenanza Municipal que regula el rubro, se realizarán inspecciones exhaustivas para labrar actas de las obras que no se finalizan correspondientemente, y enviarán al Juzgado Administrativo de Faltas para su juzgamiento.Este problema nace con la denuncia de vecinos del microcentro ante dependencias municipales “por el descuido de algunos contratistas que realizan el servicio de conexión de cloaca o agua, provocando un sellado deficiente en la zona de rotura pavimental”, relataron.Los frentistas sostienen que estos baches en el pavimento son la principal causa de los accidentes que ocurren a diario.“El problema es aún mayor en los días de lluvia, que abundan en los meses de verano, ya que el agua tapa los pozos y los automovilistas no los advierten. Además, las tormentas provocan que se destruyan los arreglos que realiza el municipio”.