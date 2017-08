Camau y sus aliados repudiaron las impugnaciones y vaticinaron un truinfo el 8-O: “La trampa pierde”

El candidato a gobernador por el frente Corrientes Podemos Más, Camau Espínola, recibió ayer el respaldo de más 30 dirigentes justicialistas y otras fuerzas políticas en una cumbre multipartidaria que repudió el intento de proscribir a candidatos de ese espacio y pronosticó un seguro triunfo el 8-O.“La trampa pierde”, fue la consigna de los máximos exponentes de Corrientes Podemos Más que, reunidos en Santo Tomé, rechazaron el ataque contra los intendentes Víctor Cemborain (Mercedes) y Gerardo Bassi (Goya), a la vez que definieron las impugnaciones presentadas por el radicalismo como “una clara muestra del miedo que los invade”.“Saben que se les viene la noche y por eso están haciendo sus últimos intentos de acortar la amplia diferencia que lleva la fórmula Camau-Nito Artaza, pero no se dan cuenta de que los correntinos quieren un cambio”, aseguró el intendente anfitrión, Víctor Giraud.Camau ratificó en ese sentido “todo nuestro respaldo a los intendentes Cemborain y Bassi, a quienes están atacando porque son dos candidatos con un amplio respaldo popular que ya demostraron que se le puede ganar al modelo del autoritarismo y del atraso”.El candidato a gobernador destacó además la presencia del gobernador del Chaco, Domingo Peppo, quien participó del mitin en su condición de autoridad del Consejo Nacional Justicialista para “transmitir el respaldo del peronismo y de todos los gobernadores del PJ”.La reunión tuvo como eje el análisis de la estrategia jurídica que llevarán adelante los apoderados de Corrientes Podemos Más para revertir las impugnaciones contra Cemborain y Bassi, a quienes “respaldaremos hasta las últimas consecuencias, apelando a la Corte si es necesario”.Así lo hicieron saber los diputados Martín Barrionuevo y José Mórtola, quienes además advirtieron que “existe un fuerte precedente a favor de nuestros candidatos porque la Corte Suprema acaba de bajar una clara línea antiproscripción que llevó a la Cámara Nacional Electoral a oficializar la candidatura a senador del ex presidente Menem”.Camau, por su parte, aseguró que “esta afrenta antidemocrática del gobierno que se está yendo no afectará en lo más mínimo el potencial de nuestro frente para las elecciones, porque la sociedad tiene plena conciencia de lo que está pasando”.“Hoy ya no se puede engañar a la gente con promesas. Pasaron 16 años sin las soluciones que prometieron y son los correntinos los que están reclamando el comienzo de una nueva etapa que se iniciará en diciembre, a pesar de todas estas maniobras”, sentenció.El candidato a gobernador consideró en tal sentido que “si lo quieren lograr atacando a Víctor y al profe Bassi es reducir nuestro potencial electoral, están equivocados. El efecto es exactamente opuesto, la gente se solidariza con nosotros y acompaña con un mayor compromiso nuestra propuesta”.“Los que proscriben no entienden que la gente está cansada de este tipo de prácticas. Por eso le diremos basta el 8 de octubre con un triunfo que marcará el camino del desarrollo para Corrientes, con trabajo, viviendas, seguridad y oportunidades para todos”, cerró Camau.