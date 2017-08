Presidenta de las Amas de Casa: "Creo que la sociedad en su conjunto, repudia todo lo que tiene que ver con las proscripciones y con el fraude", dijo Miranda

Elvira Miranda es la titular del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina. Tras enterarse de la impugnación de la candidatura del intendente Gerardo Bassi, a pedido de sus compañeras, dijo que tienen una expectativa enorme y la mirada puesta sobre la justicia para que no se equivoque. Además denunció que pareciera haber una ley para algunos y no para todos.El viernes Elvira Miranda recorría la localidad correntina de Virasoro cuando se enteró de la impugnación de la candidatura del intendente goyano Gerardo Bassi, que intenta ir por su reelección en las elecciones del 8 de octubre.“Me enteré de la impugnación de la candidatura del Intendente Bassi, a parir de un comunicado que nos hizo llegar nuestra delegada en Goya” dijo la titular de SACRA.“Venimos desarrollando una serie de actividades en favor de las amas de casa en la ciudad de Goya, muchísimas de ellas facilitadas o en articulación con la Municipalidad y con la comunidad. Lo primero que podemos destacar y reconocer es la capacidad para alentar a los sectores, a que nos organicemos y luchemos por nuestros derechos”.“En nuestro caso, estamos trabajando sobre temas muy sensibles, como la salud de la mujer y su familia. Por eso fundamos una obra social, con todo un sistema de prestaciones; hemos hecho campañas de detección de cáncer de cuello uterino, algo que la Municipalidad de Goya a través de sus CIC (Centros Integradores Comunitarios), colaboró de una forma muy proactiva. Pudimos lograr un número impresionante de señoras que participaron y si no hubiera estado el querido Profe Bassi, tal vez no hubiésemos podido llegar a tantos barrios, mujeres y hogares”.“Es una tristeza profunda si esto se concreta. Creemos que no va a poder ser una cosa así, porque hay toda una mayoría popular que se manifiesta en todas las oportunidades y no va a estar tranquila. Una decisión como esta es una verdadera arbitrariedad total”.“Nosotros sabemos que a otros intendentes en las mismas condiciones, se les aceptó la posibilidad de ir por un período más. Esto es como una represalia tal vez a cómo piensa el pueblo de Goya, porque se manifiesta en todas las oportunidades apoyando a su intendente”.“Yo tengo 57 años y sin pertenecer a ninguna estructura formal, puedo recordar que apareció en mi vocabulario a partir de una conversación de mis padres, la palabra ‘proscripción’. Recuerdo mucho esa palabra porque significaba impedir o prohibir algo que se deseaba muchísimo, que la gente quería. Me refiero a la posibilidad de ese entonces, de votarlo al General Perón. Imagínense de qué épocas se hablaba en la mesa familiar sobre este tipo de situaciones. Generaba mucha acción, expectativa, compromiso en la gente. No sé si mi familia se hubiese afiliado alguna vez a algún partido, pero les revelaba la palabra ‘proscripción’”.“Es algo que pesa arbitrariamente sobre un ciudadano y no sobre el resto. Digo arbitrario porque quienes detentan el poder de la Justicia, utilizan ese riel de la balanza que tendría que ser la justicia y hacen que se vuelque el platillo hacia un lado o hacia otro”.“Creo que la sociedad en su conjunto, repudia todo lo que tiene que ver con las proscripciones y con el fraude”.“Al contrario de pensar en alejarnos de estos temas, debemos participar más, interiorizarnos más de los temas políticos, actuar más en defensa de la democracia popular y exigir respuestas de la política”.“¿Por qué los sectores sociales nos acercamos mucho a la política? Porque es la que define ciertas medidas desde el Estado para todos. Las políticas públicas surgen de un programa y nosotros necesitamos de esas voluntades para que exista tal o cuál programa que encarne o atienda algunas necesidades”.“Tenemos esa expectativa enorme, mirada puesta sobre la justicia para que no se vuelva a equivocar; que no cometa el gravísimo error de proscribir nada menos que al profesor Gerardo Bassi, que es querido y apreciado, como persona fundamentalmente y como funcionario”.“Esto queríamos manifestar y decirles a las compañeras amas de casa, que se queden tranquilas, porque no creo que la sociedad goyana y la sociedad correntina toda, quedemos tan pacíficamente aceptando, no digo porque vayamos a tomar medidas violentas sino que vamos a insistir y hacer conocer qué es lo que está pasando acá. Parece que hay una ley para un lado y no para todos, una especie de vara particular para algunos y para el resto, otra forma de medirnos y aplicarnos la ley, obligaciones y derechos”.“Hablo a pedido de mis compañeras y les digo que nos solidarizamos muchísimo con la pena que sienten en este momento. Creo en la Justicia, en la sociedad y en la política; por eso me parece fundamental que la gente sepa de qué se trata y se manifieste, pacíficamente pero exigiendo respuestas y soluciones a esta problemática”.