Pedro Sa: “Se están viendo cosas de una bajeza que duelen a quienes redactaron nuestra Constitución y a quienes soñaron con una Argentina unida”

El candidato a concejal por la lista Crecer con Todos, que buscará llegar al Honorable Concejo Deliberante de Goya a través de las elecciones municipales del 8 de octubre, habló del intento de proscribir a Gerardo Bassi y pidió a las autoridades provinciales que no lo hagan “porque va a pegar muy fuerte y van a haber generaciones que van a sentir este manoseo, como una aberración”.La mayoría de los goyanos quizás lo conocen por haber presidido la COMUPE (Comisión Municipal de Pesca) que organiza el evento mayor de la ciudad, la Fiesta Nacional del Surubí; otros a lo mejor lo recuerdan recientemente por estar al frente de las travesías náuticas que resultaron en un éxito inusitado en la región; conduce un programa televisivo (Bitácora del Litoral) y ahora se postula como concejal por la lista de Crecer con Todos. En una entrevista radial, cuenta cómo está viviendo esta campaña en un escenario electoral complicado, pero que él describe como un desafío interesante.“Soy un goyano comprometido, como muchos. Cada uno se compromete en el rol en el que se siente cómodo y toma participación en el ámbito en el que siente que puede sumar, y contribuir en algo” dice Pedro Sa al iniciar la entrevista.“Lo vengo haciendo desde hace muchos años, en diferentes lugares, con mayor notoriedad en la actividad deportiva, turística de aventura, y en cada una de las cosas que algunas personas por ahí ya conocen, travesías, bajadas náuticas, concursos de pesca, y hoy por hoy mi programa de televisión, que también suma mucho al potenciar la región y mostrar hacia afuera todos los atributos que tiene nuestra ciudad y la región”.“Creo que política hacemos todos en la vida cotidiana, para poder vivir en sociedad de forma armoniosa. Uno intenta siempre ser buena gente, hace el esfuerzo por ayudar a la gente que lo rodea, que los demás estén bien, y esto llega hasta un punto donde están los límites de uno como persona. Cuando esas ganas de hacer más cosas empiezan a generarte a vos como una fuerza exterior que empuja a ir más allá, el paso que sigue siempre tiene que ver con la política pública; porque ahí están las herramientas más fuertes, donde uno puede empezar a generar ideas, desarrollar cosas que con el consenso se pueden lograr y poner en marcha”.“Estoy convencido de que uno, participando en política puede, primero desmitificar un poco, porque hay mucho prejuicio con la política. Un mito de que todo es oscuro, en un mundo oscuro, donde todo es corrupto… La realidad está lejos de ser así. La política es hermosa, es una herramienta que te permite generar cosas muy interesantes. El problema son las personas con esas características que mencionaba antes, que se pueden encontrar en todos lados: en el ámbito empresarial, los clubes, las fuerzas… Entonces no está bueno poner a todos en una misma bolsa”.“Es en esta instancia donde me atrevo a ir un poco más allá, motivado por amigos, la familia, que te ven como insatisfecho, con ganas de ir un poquito más y contagiado por una gestión que tiene una impronta fuerte de ser, entonces uno quiere meterle para adelante porque ve que hay apoyo, que la gente está y le encanta disfrutar de los espacios públicos, de cada una de las actividades que se propone, el turista viene a Goya... Pero también te encontrás con que falta mucha infraestructura, inversión, la ciudad obviamente con la cantidad de habitantes y con la actividad que tiene, sufre, se resquebraja, las calles se rompen, los paseos se dañan y eso requiere inversión; y a veces la recaudación que hay, con el bajo consumo, se cae; se deprime la gente porque los comercios no venden. Es ahí donde justamente me baso en esto de participar. Quiero estar a la hora de tomar decisiones, formar parte de las decisiones que nos pueden cambiar la vida; por lo menos a mi comunidad”.“El espacio en el que me propongo participar, es el ámbito que más llegada tiene a lo cotidiano, a lo de todos los días, que es el Concejo Deliberante. Obviamente que a gran escala, las cuestiones provinciales o nacionales son extremadamente importantes, pero no debemos perder de vista que la gente que más necesita, a veces está al lado nuestro”.“Entonces la política tiene mucho que ver con esto: caminar, andar. Tengo proyectos, ideas, personas que siempre me acompañan y están al lado mío. Me parece importante que demos este puntapié. Se está sumando más gente porque encontramos un espacio de puertas abiertas”.“Si hacemos un paralelismo, en las situaciones más adversas de la vida. ¿Cuando ocurren las inclemencias climáticas, qué es lo que primero aflora en el ser humano? La solidaridad. Esa que uno se cuestiona porque a veces cree que está todo perdido. Cuando tenemos un golpe muy fuerte, aflora eso. El ser humano muestra lo mejor de sí y saca todo ese potencial para ayudar a otros”.“Siento que este es el momento de participar, quiero aportar eso. No tengo la fórmula mágica, no soy un virtuoso de nada; pero tengo ganas. Si bien creo que con mis ganas no alcanza, estoy preparado, me siento con la edad, el apoyo de mi familia, de mis amigos y sobre todas las cosas, siento que hay un sector de la política que me apoya, que entiende y me da ese lugar. Me debo a ese sector, a ese compromiso”.“Obviamente que soy muy crítico y lo saben. Podría hacer una lista inmensa de las cosas que creo que se hacen mal, pero paralelo a eso puedo mostrar una lista mucho más grande de las cosas que se hacen bien”“Las cosas que se hacen mal, no siempre es por abandono, rebeldía, desidia o inoperancia; es fruto de la presión que ejerce la necesidad de hacer para estar, acompañar y ayudar al que necesita. Lo urgente marca lo importante. Es muy difícil. Hay que estar 24 horas al lado de un funcionario comprometido para darse cuenta de que faltan recursos, darse cuenta de los palos en la rueda. Ahí empezar a darte cuenta de lo fácil que es quedarte en tu casa, opinar desde las redes sociales, pegar sin sentido, denostar, lastimar, sin valorar el esfuerzo que hace un funcionario. Obviamente que hay de los otros y en todos los partidos, en todos los sectores. Cuando quieran hablar de corrupción, vamos a hablar de corrupción, pero con todas las cartas sobre la mesa”.“Quiero participar en un espacio de construcción, pero no de versos sino de ideas serias. Estoy extremadamente entusiasmado en esto, pero por sobre todas las cosas, con más compromiso, porque detrás de esto está mi familia. Entonces tengo una carga, que menciono en una carta que escribí porque tuve la necesidad de hacerlo y la publiqué en las redes, que tiene que ver con mi patrimonio antropológico, con mis genes. Soy muy respetuoso de la familia. Detrás de mí hay una historia familiar muy linda, de participación en política, con una fortaleza moral y ética muy fuerte; que no me pertenece a mí sino a toda mi familia, a mis primos, tíos… Entonces que yo participe en política, expone toda una historia y yo debo a estar a la altura”.“Entonces el desafío es poder ayudar, sumar en este marco democrático, que gracias a Dios puedo elegir, estar decidiendo y participar para que no nos roben la esperanza entre cuatro paredes, en un juzgado, con una decisión arbitraria”.“Lastimosamente, en esta campaña puntual, que se viene ahora en octubre de 2017, se están viendo cosas de una bajeza que duelen a quienes redactaron nuestra Constitución; a quienes soñaron con una Argentina unida, trabajando con un objetivo común; y ver que no hay propuestas, diálogo, todo es ataque, peleas… Eso desalienta mucho al que tiene que ir a votar porque siente que su voto no ayuda en nada. Imaginate que querés ir a votar y las elecciones se definen en un juzgado y eso duele”.“Si tenían algo de respeto, algunas de las personas que hoy toman decisiones desde arriba para abajo, les pido que no lo hagan porque va a pegar muy fuerte y van a haber generaciones que van a sentir este manoseo, como una aberración”.