Sobre la impugnación a su candidatura:“No hay plan B, yo soy el candidato a Intendente de Goya y vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, dijo Gerardo Bassi

El intendente Gerardo Basssi estuvo en el programaque se emite pory se refirió a la impugnación de su candidatura por parte de la UCR y el Partido Popular. El jefe comunal aseguró que no hay un plan B en el tema de su candidatura y que apelará a las instancias superiores de la Justicia si la jueza electoral Maria Eugenia Herrero resuelve en su contra. Denunció un intento de proscripción y pidió que se permita que la ciudadanía decida quien quiere que sea el próximo Intendente.

En relación a las impugnaciones de la UCR y del Partido Popular que considera intentos de proscribir su candidatura, el profesor Bassi expresó: “Nosotros de alguna manera veíamos que había un direccionamiento de intentar sacar de la cancha a los intendentes que tienen posibilidades concretas de ganar la elección. Vemos con mucha tristeza, decepción, algunos gestos…Creemos firmemente en la separación de los Poderes. Queremos pensar que la Justicia debe ser justa, que debe ser absolutamente imparcial. Pero sin dudas que hay un direccionamiento para intentar proscribir al Intendente al que la gente quiere votar, que tiene 15 puntos en la encuesta aunque después en las urnas y después de las 6 de la tarde se cuentan los votos. Pero creo que en democracia tratar de proscribir al intendente al que la gente quiere votar es lamentable y vemos como sistemáticamente hay un pedido de Osella - Colombi para que eso ocurra. Lamento mucho porque trabajé mucho junto con todos los funcionarios de nuestro espacio para que a Goya le vaya bien. Durante ocho años jamás pusimos un palito de fósforo en las ruedas. Se habla mucho de Goya pero se hace poco en Corrientes para que a nuestra ciudad le vaya bien”.

El intendente Bassi continuó diciendo: ““Vamos a esperar. Esto ira a la jueza electoral Herrero y eventualmente vamos apelar una medida adversa, porque hay instancias superiores, como la Cámara y seguramente va a llegar hasta el Superior Tribunal de Justicia. Pero claramente hay un direccionamiento para sacar de la cancha a los Intendentes porque hay otros casos similares. Estamos con mucha templanza, con mucha fuerza”.

“Pretendemos que en forma libre la gente vaya y exprese su voluntad de quien quiere que sea intendente de la ciudad”, recalcó el profesor Bassi.



LA CONSTITUCIÓN

El jefe comunal mencionó lo que dice la Constitución Provincial sobre la reelección de Intendentes y precisó: “El artículo 220 de la Constitución de Corrientes establece la imposibilidad de no ser electo Intendente más de dos veces consecutivas. Yo fui Intendente una sola vez y puedo ir por la reelección. Fíjense los casos de Osella, de Perrota, de Peteco Vischi en Paso de los Libres fueron dos veces Intendentes y pudieron ser Vice-intendentes… Salvo que tengamos para determinado espacio político una forma de entender esto y tratándose de nuestro espacio político se entienda de otra manera. A mí me parece que si en su momento permitieron que estos Intendentes vayan por la Vice-intendencia y yo que ocupe un solo mandato de Intendente puedo ir por la reelección. Eso genera que desde el Ejecutivo (provincial) fuertemente hay una presión incluso vimos en las ultimas listas que familiares directos del Superior están en las listas salibles de legisladores. Yo quiero creer en la Justicia y de alguna manera quienes me conocen jamás he hablado porque creo que las obras hablan. Pero esto creo que es una enorme injusticia a la democracia le hace mal, la intromisión de la Justicia en el ámbito político”.

El Intendente reiteró: “Libremente, dejemos que la gente se exprese en las elecciones y que luego e las seis de la tarde contemos los votos”.



"NO HAY PLAN B”

En otra parte de la entrevista, el Intendente dijo: “quiero aclarar que soy el candidato a intendente. Hay una impugnación pero soy candidato. Si hay una resolución contraria vamos a apelar en Cámara donde hay marcado direccionamiento de Colombi hacia esa Cámara y seguramente esto terminará en el Superior. Nos hemos fijado en la página del Superior Tribunal de Justicia donde han sacado la parte donde estaban los fallos que en su momento le dieron a Osella, Perrota, Peteco la posibilidad de ser Vice Intendente .no quiero ser malpensado pero vemos como se aprieta a una VIceintendenta (en referencia al caso de Mburucuyá) es lamentable porque ha habido una continuidad en el proceso democrático desde el 84 a la fecha. Hemos aprendido poco de valorar el sistema democrático que es el más perfectible. Hoy no hay plan B, yo soy el candidato a intendente de Goya y vamos a ir hasta las últimas consecuencias”.