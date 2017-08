El Estado Islámico amenazó al papa Francisco y dijo que llegará a Roma

En un video grabado por una facción del grupo terrorista en Filipinas, los yihadistas queman una iglesia y aseguran que estarán en la capital italiana. Lo consideran un cruzada contra los católicos.El Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) publicó un video en el que uno de sus miembros rompe una fotografía del papa Francisco y amenaza con llegar hasta Roma. En este se ve a los terroristas destruyendo la Catedral de Marawi, en Filipinas.Si bien el video en el que se ve a los yihadistas rompiendo cristos, vírgenes y santos fue publicado en junio, ahora se conocieron nuevas partes del material audiovisual en el que está la amenaza al jefe del Vaticano.Las imágenes fueron grabadas por el grupo fundamentalista Maute, una facción del ISIS en Mindanao (Filipinas), donde la mayoría de sus población es musulmana."Habrá más actos de venganza. Estaremos en Roma, inshallah (si Dios/Alá quiere)", dice en tono amenazante el terrorista, y enseguida apunta con su fusil la fotografía del papa Francisco.En el video, la voz de un narrador dice que después de todos los esfuerzos del yihadismo, la religión de la cruz (católica) se romperá. "La enemistad de los cruzados hacia los musulmanes solo sirvió para envalentonar a una generación de jóvenes", dice el narrador.El nuevo material propagandístico del ISIS fue difundido por el Al Hayat Media Center el 20 de agosto, informó Aciprensa, una agencia católica de noticias con sede en Lima, Perú.El video se conoce un día después de que el Estado Islámico amenazara con nuevos atentados en España.Por su parte, Francisco no ha respondido directamente a las amenazas, pero sí exaltó la esperanza cristiana que lleva "a creer con firmeza que la muerte y el odio no tienen la última palabra sobre la vida humana" y aseguró "que al final, el mal será eliminado como la cizaña del campo".En su catequesis de esta semana, Francisco habló del concepto de esperanza cristiana que da alivio ante "el sufrimiento en el mundo, a tantos niños que sufren por la guerra, al llanto de las madres, a los sueños rotos de tantos jóvenes, a las penurias de tantos refugiados que afrontan viajes terribles".La muerte y el odio no tienen la última palabra sobre la vida humanaAl respecto recordó las últimas tragedias: "He saludado a alguien de Barcelona. ¡Cuántas noticias tristes desde allí!. He saludado al Congo. ¡Cuántas noticias tristes desde allí! y he citado solo dos países".Pero "la esperanza cristiana nos asegura que tenemos un Padre que llora y se apiada de sus hijos, que nos espera para consolarnos, porque conoce nuestros sufrimientos y ha preparado para nosotros un futuro distinto", añadió.La esperanza, argumentó Francisco, "nos lleva a creer con firmeza que la muerte y el odio no tienen la última palabra sobre la vida humana. Que el mal al final será eliminado como la cizaña del campo".Francisco pidió entonces "personas de primavera" y no de "otoño", que tengan "una mirada llena de esperanza" y "no que miren hacia abajo, con cara de pepinillo en vinagre"."Siempre habrá problemas, siempre habrá chismes, guerras, enfermedades, pero el grano crece y al final el mal será eliminado", recalcó.